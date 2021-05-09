拜仁慕尼黑（FC Bayern Muenchen）足球俱乐部是德甲劲旅，也是在全球知名的德国球队之一。

拜仁慕尼黑创立于1900年，曾在1932年赢得首次德国足球冠军，最辉煌的时期是上世纪70年代，在“足球皇帝”贝肯鲍尔带领下，三夺欧冠冠军。如今拜仁仍保持会员制俱乐部性质，但实际上是经营有序的金牌企业，在2012年创收超过3亿欧元。拜仁幕尼黑培养出大批足球明星，也是吸引全世界球星效力的“东家”，该俱乐部多位球员也是德国国脚。