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拜仁慕尼黑

拜仁慕尼黑（FC Bayern Muenchen）足球俱乐部是德甲劲旅，也是在全球知名的德国球队之一。

拜仁慕尼黑创立于1900年，曾在1932年赢得首次德国足球冠军，最辉煌的时期是上世纪70年代，在“足球皇帝”贝肯鲍尔带领下，三夺欧冠冠军。如今拜仁仍保持会员制俱乐部性质，但实际上是经营有序的金牌企业，在2012年创收超过3亿欧元。拜仁幕尼黑培养出大批足球明星，也是吸引全世界球星效力的“东家”，该俱乐部多位球员也是德国国脚。

(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

德甲赛季近尾声 拜仁实现九连冠 09.05.2021

由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。
06.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Leverkusen: Fußball: Bundesliga, Bayer Leverkusen - FC Bayern München, 30. Spieltag in der BayArena. Ein Spieler von München trägt ein Trikot mit der Aufschrift «Rot gegen Rassismus #blacklivesmatter », als er sich vor dem Spiel aufwärmt. Der Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis war der Auslöser für weltweite Protestaktionen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Matthias Hangst/Getty Images Europe/Pool/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

单腿下跪——德甲表态反种族主义 10.06.2020

拜仁慕尼黑队旗帜鲜明，发起大规模反种族主义行动。除了这个夺冠最多的俱乐部外，德甲所有其它俱乐部也参与了这一行动。

Uli Hoeness Hoeneß , Präsident FC Bayern München mit Niko Kovac Trainer head coach FC Bayern FC Bayern Basketball vs Anadolu Efes Istanbul Basketball Euroleague Saison 2018 / 2019 Copyright by : sampics Photographie |

评论：咎由自取 04.11.2019

在法兰克福遭耻辱性惨败后一天，德甲俱乐部拜仁慕尼黑与主帅尼科·科瓦奇（Niko Kovac）分手。德国之声编辑Sarah Wiertz认为，拜仁眼下乱局的主要责任人正是主席赫内斯（Uli Hoeneß）自己。
May 13, 2017 - Bridgeview, Illinois, USA - Bastian Schweinsteiger (31) of the Chicago Fire walking off the field with his team at Toyota Park after winning 4-1 against the Seattle Sounders FC on May 13th 2017 Chicago Fire vs. Seattle Sounders MLS Fussball Herren USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAm150 20170513_zap_m150_010 Copyright: xRickxMajewskix May 13 2017 Bridgeview Illinois USA Bastian Schweinsteiger 31 of The Chicago Fire Walking Off The Field with His team AT Toyota Park After Winning 4 1 Against The Seattle Sounders FC ON May 13th 2017 Chicago Fire vs Seattle Sounders MLS Football men USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAm150 Copyright

从“小猪”到“施魏因施泰格先生” 09.10.2019

失败让他成长为明星；成功则让人铭记他的名字。一年前，巴斯蒂安·施魏因施泰格（Bastian Schweinsteiger）结束了在美国职业足球大联盟的运动生涯。现在这位前德国国家队队长正式告别绿茵场。

MOENCHENGLADBACH, GERMANY - MARCH 02: Jerome Boateng #17 of Bayern Munich looks on during the Bundesliga match between Borussia Moenchengladbach and FC Bayern Muenchen at Borussia-Park on March 02, 2019 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

涉嫌袭击前伴侣，德国球星博阿滕受调查 04.09.2019

因涉嫌袭击前伴侣，拜仁慕尼黑前德国国家队球星杰罗姆·博阿滕被控袭击，正接受调查。

德甲联赛精彩一刻：阿尔卡塞尔最后时刻的爆发 01.04.2019

阿尔卡塞尔（Paco Alcacer）在补时阶段为多特蒙德进球两粒，使多特蒙德重新晋升积分榜首。
Pressekonferenz des Fuehrungstrios des FC Bayern live im TV, v.li:Karl Heinz RUMMENIGGE, (Vorstandsvorsitzender),Uli HOENESS (Höness,Praesident Bayern Muenchen) und Hasan SALIHAMIDZIC (Sportdirektor Bayern Muenchen) geben eine gemeinsame Pressekonferenz und kritisieren die negative Berichterstattung der Medien,Medienschelte. Fussball,FC Bayern Muenchen | Verwendung weltweit

评论：拜仁 简直就是丢人现眼！ 20.10.2018

德国之声体育部记者Stefan Nestler认为，拜仁足球俱乐部各位负责人对媒体的挞伐实在过分，让人多少想起了特朗普的作派。

拜仁队粉丝为什么是最无聊的球迷 27.08.2018

没有竞争、没有气氛、没有激动人心的一刻——当拜仁慕尼黑队的球迷是不是很乏味？
Kazan, 27.06.2018 Mesut Özil (Deutschland) Deutschland - Südkorea *** Kazan 27 06 2018 Mesut Özil Germany Germany South Korea Düsseldorf, Deutschland, SPOBIS, Sportbusiness Kongress in Düsseldorf am 30.01.2018 Uli HOENEß (FCB) Präsident des 1. FC Bayern München Foto: Norbert Schmidt, Düsseldorf

厄齐尔事件：德足协反击 赫内斯恶评 默克尔力挺 23.07.2018

德国国脚厄齐尔宣布退出国家队，称感到种族主义和缺乏尊重，在德国舆论引发轩然大波。拜仁俱乐部主席赫内斯痛批厄齐尔，联邦总理默克尔则对他的决定表示理解。从土耳其则传出褒奖之声。而德国足协也作出了回应。
Hausdächer von Privathäusern und Gewerbehäusern sowie Türme der Frauenkirche in der Innenstadt München, Bayern, Deutschland | Verwendung weltweit

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 03.07.2018

从烤白肠到佃兜裙（Dirndl），从宝马到拜仁慕尼黑，既传统又现代的巴伐利亚为什么独树一帜，与众不同？

德甲联赛精彩一刻 11.09.2017

德甲聯賽霍芬海姆與拜仁慕尼黑的精彩對決。
U.S. President Donald Trump addresses the crowd during a campaign stop in Louisville, Kentucky, March 20, 2017. REUTERS/John Sommers II

德语媒体：特朗普和“卖牛奶的小姑娘” 01.04.2017

对于特朗普一再以贸易逆差问题纠住贸易伙伴不放的做法，《新苏黎世报》发表评论提醒这位美国总统，宏观经济比企业之间谈交易要复杂许多，别把算盘打得太简单。此外拜仁慕尼黑宣布在深圳成立足球学校也受到德语媒体的关注。
July 18, 2015 - Beijing, People's Republic of China - Chinese Bayern Munchen fan during the match between Bayern Munich vs Valencia CF at National Stadium in Beijing

德甲劲旅进军亚洲——听说过秦升吗？ 19.03.2017

拜仁慕尼黑和多特蒙德继续进军海外市场。这两家德国超级俱乐部将在7月份出访亚洲，此外还将参加国际冠军杯赛。而这几天国际媒体对于中国足球的报道焦点却集中在一桩球场暴力事件上。
ARCHIV - Der Staatspräsident der Republik China, Xi Jinping, begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 29.10.2015 in Peking (China) im Gästehaus der chinesischen Regierung. Foto: Soeren Stache/dpa zu dpa Erdogan, Putin, Sisi&Co.: Deutschlands schwierigste Gesprächspartner vom 19.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit| Copyright: picture-alliance/dpa/S. Stache

德语媒体：柏林和北京之间的“秋波” 18.03.2017

默克尔刚刚结束拜访美国总统特朗普的行程，而德语媒体则从她行前和习近平通电话这件事分析出德中两国不断靠拢的趋势。此外，德甲劲旅拜仁慕尼黑在中国市场的雄心也受到关注。
***Archivbild*** Chinese football fans hold up banners to show support for Borussia Dortmund competing against Manchester City during the Shenzhen match of the 2016 International Champions Cup China in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 28 July 2016. Pep Guardiola got his first taste of victory as Manchester City's manager Thursday (28 July 2016) night after beating Borussia Dortmund on penalties in a friendly, but expressed concern about the looming English Premier League season.Football today is tough, said Guardiola, whose side beat their German opposition in the southern Chinese city of Shenzhen. City won, and finally got the workout Guardiola had craved, thanks to a 6-5 penalty shootout win over Dortmund, after the game ended one apiece. City keeper Angus Gunn was the hero of penalties with three saves, including the one sealing their victory when he palmed away Mikel Merino's attempt. |

德甲与中国：旧爱重燃？ 29.01.2017

曾经在中国球迷心目中占据重要位置的德甲联赛，现在的影响力已经远远不如英超。不过，德国联赛正在努力挽回这段“旧日情”。
21.5.2016*** Football Soccer - Bayern Munich v Borussia Dortmund - German Cup (DFB Pokal) Final - Olympiastadion, Berlin, Germany - 21/05/16. Bayern Munich's coach Pep Guardiola reacts after winning the German Cup. REUTERS/Kai Pfaffenbach DFB RULES PROHIBIT USE IN MMS SERVICES VIA HANDHELD DEVICES UNTIL TWO HOURS AFTER A MATCH AND ANY USAGE ON INTERNET OR ONLINE MEDIA SIMULATING VIDEO FOOTAGE DURING THE MATCH. © Reuters/K. Pfaffenbach

德国足协杯决赛：拜仁 - 多特蒙德 22.05.2016

拜仁慕尼黑周六战胜多特蒙德夺得足协杯冠军。偏偏此时此刻，多特蒙德主教练图赫尔却对未来战胜拜仁信心十足，他认为，瓜蒂奥拉离任后，拜仁不可战胜的神话也将随之破灭。
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