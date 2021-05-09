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拜仁慕尼黑（FC Bayern Muenchen）足球俱乐部是德甲劲旅，也是在全球知名的德国球队之一。
拜仁慕尼黑创立于1900年，曾在1932年赢得首次德国足球冠军，最辉煌的时期是上世纪70年代，在“足球皇帝”贝肯鲍尔带领下，三夺欧冠冠军。如今拜仁仍保持会员制俱乐部性质，但实际上是经营有序的金牌企业，在2012年创收超过3亿欧元。拜仁幕尼黑培养出大批足球明星，也是吸引全世界球星效力的“东家”，该俱乐部多位球员也是德国国脚。
由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。
拜仁慕尼黑队旗帜鲜明，发起大规模反种族主义行动。除了这个夺冠最多的俱乐部外，德甲所有其它俱乐部也参与了这一行动。
在法兰克福遭耻辱性惨败后一天，德甲俱乐部拜仁慕尼黑与主帅尼科·科瓦奇（Niko Kovac）分手。德国之声编辑Sarah Wiertz认为，拜仁眼下乱局的主要责任人正是主席赫内斯（Uli Hoeneß）自己。
失败让他成长为明星；成功则让人铭记他的名字。一年前，巴斯蒂安·施魏因施泰格（Bastian Schweinsteiger）结束了在美国职业足球大联盟的运动生涯。现在这位前德国国家队队长正式告别绿茵场。
因涉嫌袭击前伴侣，拜仁慕尼黑前德国国家队球星杰罗姆·博阿滕被控袭击，正接受调查。
阿尔卡塞尔（Paco Alcacer）在补时阶段为多特蒙德进球两粒，使多特蒙德重新晋升积分榜首。
德国之声体育部记者Stefan Nestler认为，拜仁足球俱乐部各位负责人对媒体的挞伐实在过分，让人多少想起了特朗普的作派。
没有竞争、没有气氛、没有激动人心的一刻——当拜仁慕尼黑队的球迷是不是很乏味？
德国国脚厄齐尔宣布退出国家队，称感到种族主义和缺乏尊重，在德国舆论引发轩然大波。拜仁俱乐部主席赫内斯痛批厄齐尔，联邦总理默克尔则对他的决定表示理解。从土耳其则传出褒奖之声。而德国足协也作出了回应。
从烤白肠到佃兜裙（Dirndl），从宝马到拜仁慕尼黑，既传统又现代的巴伐利亚为什么独树一帜，与众不同？
德甲聯賽霍芬海姆與拜仁慕尼黑的精彩對決。
对于特朗普一再以贸易逆差问题纠住贸易伙伴不放的做法，《新苏黎世报》发表评论提醒这位美国总统，宏观经济比企业之间谈交易要复杂许多，别把算盘打得太简单。此外拜仁慕尼黑宣布在深圳成立足球学校也受到德语媒体的关注。
拜仁慕尼黑和多特蒙德继续进军海外市场。这两家德国超级俱乐部将在7月份出访亚洲，此外还将参加国际冠军杯赛。而这几天国际媒体对于中国足球的报道焦点却集中在一桩球场暴力事件上。
默克尔刚刚结束拜访美国总统特朗普的行程，而德语媒体则从她行前和习近平通电话这件事分析出德中两国不断靠拢的趋势。此外，德甲劲旅拜仁慕尼黑在中国市场的雄心也受到关注。
曾经在中国球迷心目中占据重要位置的德甲联赛，现在的影响力已经远远不如英超。不过，德国联赛正在努力挽回这段“旧日情”。
拜仁慕尼黑周六战胜多特蒙德夺得足协杯冠军。偏偏此时此刻，多特蒙德主教练图赫尔却对未来战胜拜仁信心十足，他认为，瓜蒂奥拉离任后，拜仁不可战胜的神话也将随之破灭。
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