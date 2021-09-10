 拜习通话 双方谈及病毒起源调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜习通话 双方谈及病毒起源调查

美中两国领导人在上次沟通7个月后再次拿起话筒，期盼透过个人接触减缓两国越来越剧烈的冲突。在这个前提下，两人还谈到了新冠病毒起源调查。

Kombobild Biden und Jinping

白宫表示，美中外交僵局是不可持续的，而且有潜在的危险，需要领导人在9日的通话中沟通。

(德国之声中文网) 据白宫周五(9月10日)称，美国总统拜登9月9日在与中国国家主席习近平的通话中讨论了新冠病毒起源调查。

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)说：「他们确实讨论了包括新冠肺炎在内的一系列跨国问题，了解病毒来源当然是本届政府的首要关切。是的，这是话题有被提到，但我不打算进一步详谈。」

拜登在8月要求美国情报机构彻查新冠病毒起源，并要求中国接受新冠病毒起源第二阶段的调查。这场疫情目前已经造成全球480万人丧生，但美国情报机构至今仍无法提出病毒出现于中国武汉实验室的详细证据。

北京则持续否认新冠病毒起源于中国，也坚持不配合世卫进行第二阶段病毒起源调查。

Joe Biden und Xi Jinping

拜登在担任奥巴马的副总统期间与习近平建立了密切的关系，在外交方面，他显然对自己的个人接触能力有信心。图为两人2017年在达沃斯对谈的画面。

美中僵局有解?

白宫表示，美国总统拜登9月9日与中国国家主席习近平进行了7个月以来的首次通话，确保两个大国之间的「竞争」不会变成「冲突」。

DW.COM

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。

美国国务院“第二号人物”、副国务卿舍曼今天在天津与中国外交部副部长谢锋举行会谈。德语媒体在报道此事时分析认为，目前中美两国关系极为紧张，这从中国外交部副部长在会谈中的发言中就可以看得出来。

7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。

习近平不想、也不可能去改变好斗的外交政策，这既因拜登政府在继续抗中，也是习在高涨的中国民族主义之下，塑造一个维护国家利益的强硬形象所需。

一位美国政府高级官员告诉法新社记者，在这次通话中，拜登传达的信息是，美国希望确保「动态保持竞争」，在未来不会出现任何情况使双方转向「无意的冲突」。

中国官媒则报道，这次通话「就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流」，还说习近平指出，「一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难」，

这是两位领导人自2月以来的首次通话，当时拜登上台不久，两人交谈了两个小时。拜登政府官员说，这一次通话持续了90分钟。

白宫匿名官员告诉法新社：「我们欢迎激烈的竞争，但不希望这种竞争转向冲突。」

该官员说，这次电话会议的目的是制定「护栏」，确保美国的行动不会被中国 「误解」，以便能够负责任地管理大国关系。

美中沟通不顺畅

在两国领导人此次通话前，美国与中国较低级别的沟通并不顺利，特别是在3月份美国国务卿布林肯和中国高级官员在阿拉斯加安克雷奇会面时交流，双方显然是剑拔驽张、各说各话。

白宫匿名官员告诉法新社：「我们对于对方的行为不是很满意」，这位官员指责中国人大多「不愿意进行严肃或实质性的」会谈，他说：「我们不认为这是负责任的国家的行为方式，特别是考虑到美中竞争的全球重要性。」

USA Anchorage | Diplomatie | China USA

美国国务卿布林肯3月18日在阿拉斯加与中国举行的会议开幕式上说，中国的行动「威胁到维持全球稳定的基于规则的秩序」。

他也提到，面对美中僵局，「拜登总统明白直接与习主席接触的重要性」。根据白宫在通话后的宣读，拜登和习近平「讨论了美中利益一致以及利益、价值观和观点不同的领域」。

该官员说，9日的通话集中在「广泛的战略 」问题上，预计不会就悬而未决的问题或设立拜习首次峰会做出具体决定。

分歧越来越严重

白宫官员除了抱怨「中国的不公平和胁迫性贸易做法 」之外，中国对台湾和南海众多岛屿的主权要求也加深了紧张关系。华盛顿还对中国拒绝配合世卫第二阶段新冠病毒起源的调查感到愤怒。

但两个大国发现，还是有些领域必须互相合作或至少协调，像是朝鲜核武发展和气候危机方面等问题。

白宫表示，拜登和习近平讨论了新冠疫情和气候以及其他全球议题。拜登还提出了中国针对美国网络攻击的担忧。

但这位高级官员说，周四的通话「不是为了找到某种突破性协议」，而是「关于保持沟通渠道的开放」，并结束以往关系忽冷忽热的周期。他说:「我们的目标是，在美国和中国之间真正达到一个稳定的状态。」

他说，两位领导人花了一些时间谈论过去的共同经历，语气是 「尊重和坦诚的」，没有 「说教」。

(法新社、路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

ARCHIV - 19.08.2011, China, Peking: Xi Jinping (r), Präsident von China und Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), und Joe Biden, «Gewählter Präsident» («President elect») der USA, während einer Pressekonferenz. Die Gratulationen aus Peking und Moskau für den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl lassen auf sich warten. (zu dpa: «Keine Glückwünsche für Biden: Das Schweigen Moskaus und Pekings») Foto: Ng Han Guan/AP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德语媒体：拜习通话与共产党的偏执 10.09.2021

《新苏黎世报》指出，若拜登不放弃在政经问题上的强硬立场，美中关系难以回暖，但中国在国际上的侵略性态度又使美国不甘单方面做出让步。《日报》则关注了中国当局禁止“娘炮”上电视的偏执。

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. Merkel hielt sich damals zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik auf. (zu dpa Merkel berät mit Chinas Präsident Xi und EU-Spitzen über Abkommen) +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔卸任前与习近平通话 德中纪录有别 11.09.2021

美国总统拜登与中国国家主席习近平通话不久，德国总理默克尔也打电话给习近平，即将卸任的她和刚刚与拜登聊完的习近平谈了什么?

RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

南华早报：拜登习近平罗马会面希望渺茫 24.08.2021

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。

广告

媒体看中国

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

德语媒体：拜习通话与共产党的偏执

《新苏黎世报》指出，若拜登不放弃在政经问题上的强硬立场，美中关系难以回暖，但中国在国际上的侵略性态度又使美国不甘单方面做出让步。《日报》则关注了中国当局禁止“娘炮”上电视的偏执。  