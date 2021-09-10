拜习通话 双方谈及病毒起源调查

(德国之声中文网) 据白宫周五(9月10日)称，美国总统拜登9月9日在与中国国家主席习近平的通话中讨论了新冠病毒起源调查。

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)说：「他们确实讨论了包括新冠肺炎在内的一系列跨国问题，了解病毒来源当然是本届政府的首要关切。是的，这是话题有被提到，但我不打算进一步详谈。」

拜登在8月要求美国情报机构彻查新冠病毒起源，并要求中国接受新冠病毒起源第二阶段的调查。这场疫情目前已经造成全球480万人丧生，但美国情报机构至今仍无法提出病毒出现于中国武汉实验室的详细证据。

北京则持续否认新冠病毒起源于中国，也坚持不配合世卫进行第二阶段病毒起源调查。

美中僵局有解?

白宫表示，美国总统拜登9月9日与中国国家主席习近平进行了7个月以来的首次通话，确保两个大国之间的「竞争」不会变成「冲突」。

一位美国政府高级官员告诉法新社记者，在这次通话中，拜登传达的信息是，美国希望确保「动态保持竞争」，在未来不会出现任何情况使双方转向「无意的冲突」。

中国官媒则报道，这次通话「就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流」，还说习近平指出，「一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难」，

这是两位领导人自2月以来的首次通话，当时拜登上台不久，两人交谈了两个小时。拜登政府官员说，这一次通话持续了90分钟。

白宫匿名官员告诉法新社：「我们欢迎激烈的竞争，但不希望这种竞争转向冲突。」

该官员说，这次电话会议的目的是制定「护栏」，确保美国的行动不会被中国 「误解」，以便能够负责任地管理大国关系。

美中沟通不顺畅

在两国领导人此次通话前，美国与中国较低级别的沟通并不顺利，特别是在3月份美国国务卿布林肯和中国高级官员在阿拉斯加安克雷奇会面时交流，双方显然是剑拔驽张、各说各话。

白宫匿名官员告诉法新社：「我们对于对方的行为不是很满意」，这位官员指责中国人大多「不愿意进行严肃或实质性的」会谈，他说：「我们不认为这是负责任的国家的行为方式，特别是考虑到美中竞争的全球重要性。」

他也提到，面对美中僵局，「拜登总统明白直接与习主席接触的重要性」。根据白宫在通话后的宣读，拜登和习近平「讨论了美中利益一致以及利益、价值观和观点不同的领域」。

该官员说，9日的通话集中在「广泛的战略 」问题上，预计不会就悬而未决的问题或设立拜习首次峰会做出具体决定。

分歧越来越严重

白宫官员除了抱怨「中国的不公平和胁迫性贸易做法 」之外，中国对台湾和南海众多岛屿的主权要求也加深了紧张关系。华盛顿还对中国拒绝配合世卫第二阶段新冠病毒起源的调查感到愤怒。

但两个大国发现，还是有些领域必须互相合作或至少协调，像是朝鲜核武发展和气候危机方面等问题。

白宫表示，拜登和习近平讨论了新冠疫情和气候以及其他全球议题。拜登还提出了中国针对美国网络攻击的担忧。

但这位高级官员说，周四的通话「不是为了找到某种突破性协议」，而是「关于保持沟通渠道的开放」，并结束以往关系忽冷忽热的周期。他说:「我们的目标是，在美国和中国之间真正达到一个稳定的状态。」

他说，两位领导人花了一些时间谈论过去的共同经历，语气是 「尊重和坦诚的」，没有 「说教」。

(法新社、路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。