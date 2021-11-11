拜习峰会在即 中国警告不得支持“台独”

（德国之声中文网）美国与中国两个全球最大经济体的双边关系愈加紧张，尤其在台湾议题上持续针锋相对。在台海紧张局势下，上月中国军机扰台的架次更创下新高。 但美中本周在格拉斯哥气候峰会上出乎外界预料地达成协议，发表联合声明承诺强化气候行动，双边领导人也将在华盛顿周一晚间、北京时间周二上午举行线上峰会。

美国白宫发言人普萨基（Jen Psaki）周五发表声明指出，“两位领导人将讨论如何负责任地管理美国和中国之间的竞争，以及在利益一致的情况下的合作方式”。

“拜登总统将自始至终表明美国的意图和优先事项，并明确和坦率地说明我们对中国的关切。”

自拜登上任以来，美中领导人已经通过两次电话。拜登原本希望在罗马的G20峰会上与习近平会面，但习近平自新冠疫情爆发后就不曾外访，只同意在年底举行虚拟会谈。

美国国务卿布林肯周五表示：“过去10个月里我不断指出，与中国的关系是我们最有影响也最复杂的关系。”

“其中有不同的元素——有些是合作性的，有些是竞争性的，有些是对抗性的，我们将同时处理这三者。”

中国外交部周六则表示，双方领导人将就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

一名资深美国官员称，拜登将明确地表示他欢迎与中国的激烈竞争，但不乐见冲突。该名官员也排除了拜习峰会能取得大量成果的可能性称：“这不是为了追求特定成果或结果”，“在我们与中国的竞争中，拜登总统希望习主席和中国按照规则行事，他将在整场会议中表明这一点。”

中国警告不得支持“台独”

在拜习峰会登场前，中国外长王毅和美国国务卿布林肯周六进行了筹备性电话会谈。王毅对布林肯表示，“双方要相向而行，为会晤做好准备，确保这次重要会晤顺利、成功，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道” 。

针对台湾问题，王毅也严正表明中方立场称：“历史和现实已充分证明，‘台独’是台海和平稳定的最大威胁，任何对‘台独’势力的纵容和支持，都是对台海和平的破坏，最终都将自食其果。”

王毅还表示，“如果美方真想维护台海和平，就应当明确、坚定地反对任何‘台独’行径，就应当信守在中美三个联合公报中作出的郑重承诺，就应当把一个中国政策落实到行动上，不再向‘台独’势力发出错误信号。”

白宫发言人普萨基则对记者表示，这次会议是“确定有效竞争规则的方式”，目的不在寻求特定成果。“总统当然不会对他所关注的领域有所保留。” 她也指出，双边关系中的“激烈竞争”需要“积极的外交”。

拜登上任后，很大程度上延续了其前任特朗普的对华强硬态度，两届政府都认为崛起的中国是21世纪的首要挑战。

本周四，拜登签署了《安全设备法案》，旨在阻止电信巨头华为等被判定构成安全威胁的公司从美国监管机构获得新设备牌照。

同日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上以预录视频的方式警告，“亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态”，“以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究是没有前途的。”

尽管存在分歧，美中两个碳排放大国本周也同意合作，在未来十年内合作加强气候行动。

拜登与习近平的会谈中可能出现的另一个议题是明年二月将在北京举行的冬奥会。根据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）引述消息人士报道，习近平可能邀请拜登参加北京冬奥会。

由于北京对新疆、香港的持续打压，维权人士已呼吁抵制北京冬奥。若习近平对拜登发出邀请，可能会使拜登陷入两难的境地。

（法新社、路透社、美联社）

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