 拜习同框! 两人见面说了什么 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2022

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时政风云

拜习同框! 两人见面说了什么

众所瞩目的拜习会 本周一终于登场。这是拜登和习近平作为国家最高领导人的首次面对面会晤。虽然美中关系紧张，他们合照时握手微笑。两人都没有戴口罩，在会晤的前几分钟，双方分别致开场白，之后举行了长达约3小时的闭门会议。

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印度的困境之三：来自世界的呼唤

印度的困境之三：来自世界的呼唤 20.07.2022

印度正处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对它以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第二部分：来自中国的威胁。

印度的困境之二：来自中国的威胁 16.07.2022

印度处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第一部分：走火入魔的老友。

印度的困境之一：走火入魔的老友 14.07.2022

在中美两国元首的视讯会晤上，习近平和拜登相互夸赞。与此同时，双方也都指出中美关系面临着不少挑战。

习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国” 16.11.2021

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