拜习同框! 两人见面说了什么

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众所瞩目的拜习会 本周一终于登场。这是拜登和习近平作为国家最高领导人的首次面对面会晤。虽然美中关系紧张，他们合照时握手微笑。两人都没有戴口罩，在会晤的前几分钟，双方分别致开场白，之后举行了长达约3小时的闭门会议。
继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。此外，台湾APEC领袖代表张忠谋表示，周五曾与习近平「愉快」互动。
G20峰会期间，中国国家主席习近平和美国总统拜登举行了闭门会谈。白宫随后发布的声明称，美国将继续与中国进行激烈的竞争，但这种竞争不应转向冲突。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
习近平与拜登在巴厘岛的面对面会谈是否取得了可圈可点的成果？中美双方的对话是否能有助于理解对方的意图？就此，德国之声采访了美国德国马歇尔基金会（GMF）亚洲部专注美中关系的资深研究员马安洲（Andrew Small）。
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