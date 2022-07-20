拜习同框! 两人见面说了什么

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众所瞩目的拜习会 本周一终于登场。这是拜登和习近平作为国家最高领导人的首次面对面会晤。虽然美中关系紧张，他们合照时握手微笑。两人都没有戴口罩，在会晤的前几分钟，双方分别致开场白，之后举行了长达约3小时的闭门会议。
全球瞩目之下，在印尼巴厘岛出席G20峰会的美国总统拜登和中国国家领导人习近平举行了面对面会谈。双方都表达了加强沟通、为双边关系建立安全“护栏”的意愿。
美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。
白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登認為美中正在激烈競爭，但不該演變成衝突或對抗。兩國領導人究竟希望藉由這場會晤，達成什麼目標？
下周一，美国总统拜登将在G20印尼巴厘岛峰会期间举行会晤。这将是2021年1月拜登就任美国总统以来美中领导人之间首次举行面对面的会晤。峰会期间，习近平还将与包括法国总统马克龙在内的多国领导人举行会谈。澳大利亚总理也表示希望与习近平举行会面。
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