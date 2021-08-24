 拜习再通话 美中僵局有解？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜习再通话 美中僵局有解？

美中两国领导人在上次沟通7个月后再次拿起话筒，期盼透过个人接触减缓两国越来越剧烈的冲突，并防止擦枪走火。

Joe Biden und Xi Jinping

拜登在担任奥巴马的副总统期间与习近平建立了密切的关系，在外交方面，他显然对自己的个人接触能力有信心。图为两人2017年在达沃斯对谈的画面。

DW.COM

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。

美国国务院“第二号人物”、副国务卿舍曼今天在天津与中国外交部副部长谢锋举行会谈。德语媒体在报道此事时分析认为，目前中美两国关系极为紧张，这从中国外交部副部长在会谈中的发言中就可以看得出来。

7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。

习近平不想、也不可能去改变好斗的外交政策，这既因拜登政府在继续抗中，也是习在高涨的中国民族主义之下，塑造一个维护国家利益的强硬形象所需。

(德国之声中文网) 白宫表示，美国总统拜登周四 (9月9日)与中国国家主席习近平进行了7个月以来的首次通话，确保两个大国之间的「竞争」不会变成「冲突」。

一位美国政府高级官员告诉法新社记者，在这次通话中，拜登传达的信息是，美国希望确保「动态保持竞争」，在未来不会出现任何情况使双方转向「无意的冲突」。

中国官媒则报道，这次通话「就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流」，还说习近平指出，「一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难」，

这是两位领导人自2月以来的首次通话，当时拜登上台不久，两人交谈了两个小时。拜登政府官员说，这一次通话持续了90分钟。

白宫表示，外交僵局是不可持续的，而且有潜在的危险，需要领导人在９日的通话中沟通。

白宫匿名官员告诉法新社：「我们欢迎激烈的竞争，但不希望这种竞争转向冲突。」

该官员说，这次电话会议的目的是制定「护栏」，确保美国的行动不会被中国 「误解」，以便能够负责任地管理大国关系。

美中沟通不顺畅

在两国领导人此次通话前，美国与中国较低级别的沟通并不顺利，特别是在3月份美国国务卿布林肯和中国高级官员在阿拉斯加安克雷奇会面时交流，双方显然是剑拔驽张、各说各话。

白宫匿名官员告诉法新社：「我们对于对方的行为不是很满意」，这位官员指责中国人大多「不愿意进行严肃或实质性的」会谈，他说：「我们不认为这是负责任的国家的行为方式，特别是考虑到美中竞争的全球重要性。」

USA Anchorage | Diplomatie | China USA

美国国务卿布林肯3月18日在阿拉斯加与中国举行的会议开幕式上说，中国的行动「威胁到维持全球稳定的基于规则的秩序」。

他也提到，面对美中僵局，「拜登总统明白直接与习主席接触的重要性」。根据白宫在通话后的宣读，拜登和习近平「讨论了美中利益一致以及利益、价值观和观点不同的领域」。

该官员说，9日的通话集中在「广泛的战略 」问题上，预计不会就悬而未决的问题或设立拜习首次峰会做出具体决定。

分歧越来越严重

白宫官员除了抱怨「中国的不公平和胁迫性贸易做法 」之外，中国对台湾和南海众多岛屿的主权要求也加深了紧张关系。华盛顿还对中国拒绝配合世卫第二阶段新冠病毒起源的调查感到愤怒。

但两个大国发现，还是有些领域必须互相合作或至少协调，像是朝鲜核武发展和气候危机方面等问题。

白宫表示，拜登和习近平讨论了新冠疫情和气候以及其他全球议题。拜登还提出了中国针对美国网络攻击的担忧。

但这位高级官员说，周四的通话「不是为了找到某种突破性协议」，而是「关于保持沟通渠道的开放」，并结束以往关系忽冷忽热的周期。他说:「我们的目标是，在美国和中国之间真正达到一个稳定的状态。」

他说，两位领导人花了一些时间谈论过去的共同经历，语气是 「尊重和坦诚的」，没有 「说教」。

(法新社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

南华早报：拜登习近平罗马会面希望渺茫 24.08.2021

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。

26.07.2021 Bild aus einem Video von Chinas Staatsfernsehen zeigt Wendy Sherman (4.v.l), stellvertretende Außenministerin der USA, und ihre Delegation bei einem Treffen mit chinesischen Amtskollegen. China hat die USA dazu aufgefordert, ihre Politik der «Dämonisierung» und Stimmungsmache gegen die Volksrepublik zu beenden. Die Beziehungen beider Staaten befänden sich in «ernsthaften Schwierigkeiten». +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：舍曼进津为拜习会铺路 26.07.2021

美国国务院“第二号人物”、副国务卿舍曼今天在天津与中国外交部副部长谢锋举行会谈。德语媒体在报道此事时分析认为，目前中美两国关系极为紧张，这从中国外交部副部长在会谈中的发言中就可以看得出来。

Kurt Campbell, former U.S. assistant secretary of state, attends a symposium in Washington on Oct. 5, 2016. Campbell said U.S. Democratic Party presidential nominee Hillary Clinton has told Japanese Prime Minister Shinzo Abe that she accepts Abe's dealings with Russia. (Kyodo) |

美印太协调官谈中美共存 拜习会在即? 07.07.2021

美国负责印太地区政策的官员坎贝尔6日在一场活动中表示，中美要和平共处的挑战巨大，因为中国立场越来越强硬。此外，他认为，美国在亚洲地位下滑，可能带来更大风险。

广告

媒体看中国

Bundeskanzlerin Merkel in China

德语媒体：默克尔执行的对华政策“已经过时了”

随着德国联邦议院大选的临近，德国对华政策也逐渐走进“后默克尔时代”。今年3月被中国政府列入制裁名单的欧洲议会绿党籍议员比蒂克菲尔在接受德国《日报》采访时批评默克尔对华政策“有可能使德国在面对一个日益傲慢的政权时陷入无助的境地 ”。  