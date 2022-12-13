 拜习会落幕：要竞争不要冲突？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2022

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时政风云

拜习会落幕：要竞争不要冲突？

全球瞩目之下，在印尼巴厘岛出席G20峰会的美国总统拜登和中国国家领导人习近平举行了面对面会谈。双方都表达了加强沟通、为双边关系建立安全“护栏”的意愿。

拜习同框 两人见面说了什么

（德国之声中文网）拜登和习近平周一（11月14日）在巴厘岛的G20峰会召开之前举行了会晤。拜登表示，希望能避免两国间"竞争演变为冲突"。

在对记者开放的会面环节，面对镜头，两人友好地微笑、握手。拜登回忆道，"我们在任副总统/主席的时候曾有过很多共处的时间，再次见到你真好。"说这话时，拜登还热络地把手臂放到习近平身后。

拜登表示，美中两国领导人"有责任表明中国和美国能够管控我们的分歧，避免竞争演变为冲突，并寻找合作途径，共同应对迫切需要双方合作解决的全球性问题。"他提到全球期待美中两国着手因应的问题包括气候保护和粮食安全。

习近平也对同拜登进行坦率的沟通表现出开放姿态。他表示，"中美两个大国的领导人，要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向"。他毫不讳言双边关系眼下的困境："当前，中美关系面临的局面不符合两国和两国人民根本利益，也不符合国际社会期待。"

习近平表示，国际社会普遍期待中美处理好彼此关系。他愿意同拜登"就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题……坦诚深入交换看法"， 并期待"同总统先生共同努力，推动中美关系重回健康稳定发展轨道"。

美中领导人的首次面对面会晤

美中领导人的首次面对面会晤

参加会谈的美方代表还有国务卿布林肯、财政部长耶伦、国家安全顾问沙利文、美国驻华大使伯恩斯以及主管亚太事务的助理国务卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）。中方参加会谈的还有外交部长王毅、国务委员杨洁篪、中共中央办公厅主任、新晋政治局常委丁薛祥、国家发改委主任何立峰、外交部副部长谢峰、外交部发言人华春莹。

“他很清楚，我也很清楚”

这是拜登和习近平作为国家最高领导人的首次面对面的会晤。在记者面前亮相并短暂发言后，两人继续举行了3格小时的闭门会谈。 

拜登称与习近平的会谈是“公开和坦率”的。“他很清楚，我也很清楚，我们将捍卫美国的利益和价值，促进普世人权，维护国际秩序，与我们的盟友和伙伴步调一致地合作。”拜登在会谈后举行的记者会上说，“我们将进行激烈的竞争，但我并不寻求冲突”，而是将“负责任地管理分歧”。

拜登在与习近平的会谈中，提到了台湾、新疆人权、市场开放等批评性的议题。白宫在会谈结束后发布的声明称，这包括中国对台湾“胁迫性和日益具有攻击性的举动”、中国的“非市场经济行为”、北京“在新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题”。

拜登在记者会上表示，美国不会改变一个中国的政策，反对单方面改变台海现状的任何举动。在回答记者提问时，拜登还表示不认为中方在当下有进攻台湾的企图。

拜登与习近平会晤后宣布，国务卿布林肯将访华

拜登与习近平会晤后宣布，国务卿布林肯将访华

据中国官方发布发的新闻稿，习近平对拜登强调，“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政。”

习近平还说，美国搞的是资本主义，中国搞的是社会主义，双方走的是不同的路。“中美相处很重要一条就是承认这种不同，尊重这种不同，而不是强求一律，试图去改变甚至颠覆对方的制度。美方应将有关承诺体现在具体行动上，而不是说一套做一套。”

习近平还说中美关系“不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战”。他称在当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。

拜登表示，他还与习近平讨论了乌克兰局势，双方一致认为，使用和威胁使用核武器是完全不能接受的做法。

中国官方发布发的新闻稿中则未提及核武，仅表示“支持并期待俄乌双方恢复和谈，同时希望美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话”。

拜登在记者会上还提到，国务卿布林肯将访问中国，继续与中方深入讨论，保持沟通。

 

（路透社、美联社、新华社）

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