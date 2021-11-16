拜习会结束 中美老调重弹

（德国之声中文网）筹备已久的「拜习会」于北京时间周二（11月16日）上午展开。美国总统拜登与中国国家主席习近平进行了将近4个小时的视频会议，根据现有的信息，双方就争议话题依旧老调重弹。

美国智库「大西洋理事会」(The Atlantic Council) 亚洲安全倡议高级研究员罗谷 (Dexter Roberts) 在接受德国之声访问时表示，由于中国刚刚结束六中全会，习近平也正在准备明年的人大，而美国接下来也必须迎接期中选举，所以中美领导人目前都需要透过这个峰会来重启对话。

他提到，这次峰会后，中美双方较低级别的官员应该会开始安排双边会晤。而在中美贸易上，罗谷认为，中美两国可以缓解紧张局势，并在美国一直担心的知识产权相关问题上，取得渐进式进展。但从长远来看，他认为北京与华府在贸易问题上，恐怕有一些相当难以克服的障碍。

他告诉德国之声：「长期以来，中国在与世界的关系中一直默默地奉行重商主义的产业政策，我认为他们现在已经更公开的执行相关政策。另一方面，美国确实推行了一些政策，似乎旨在摧毁一些中国视为经济与商业『国家冠军』的企业，例如华为。」罗谷预测，中国会继续推行重商主义的产业政策，而美国也会继续阻碍中国大型科技公司的崛起。

没有新意的谈话

根据白宫新闻稿，美国维持「一中政策」不变，「强烈反对改变现状或破坏台海和平与稳定的单边做法」。新华社报道引用习近平说，目前台海局势紧张是因为台湾当局「倚美谋独」，美方有人试图「以台制华」。中方除了重申立场，强调「如果『台独』分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施」。多家中国官媒以「拜登重申不支持『台独』」为标题，惟白宫声明并没有提到拜登有对「台独」表态。

根据新华社，习近平希望「美方把不打『新冷战』表态落到实处」。拜登则透过白宫声明强调，关切新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题。新华社报道，习近平表示，「愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话」，但「不赞成借人权问题干涉别国内政」。

拜登在与习近平的会谈中明确表示，需要保护美国工人和产业免受中国不公平的贸易和经济行为的影响。习近平则要美国「停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业」，「不要把中美经贸问题政治化」，同意实施升级版的「快捷通道」，提供美国工商界人士到中国的便利。

开场气氛和缓

作为开场白，拜登向习近平表示，美国的目标是确保双方竞争「不偏向冲突」，并希望就人权问题「坦率对话」。路透社报道，两位领导人在屏幕上看到对方后就相互挥手。拜登对习近平说：「也许我应该更正式地开始，尽管你和我彼此之间从来没有那么正式过。」

习近平则告诉拜登，双方需要加强沟通。他称拜登为「老朋友」，并表示：「总统先生，我随时准备与您合作，建立共识，采取积极措施，推动中美关系朝着积极的方向发展。」

拜登说，他预计两人将花大量时间讨论存在分歧的领域，包括人权、经济和「确保一个自由和开放的印太地区」。习近平则强调，包括有效应对气候变化、新冠疫情在内的全球性挑战，都需要一个健康稳定的中美关系。

路透社报道，一小群记者在白宫西翼的会议厅观看了两位领导人刚开始视频对话的片段。两国元首之后进行了私下交谈。

美国高级官员14日曾向记者透露，拜登将强调保持「沟通渠道畅通的必要性」，因为两国在台湾的未来、南海军事化和网路安全等议题上存在分歧，不过拜登团队一直对打算与习近平提出哪些议题保持谨慎。

据悉，拜登预计在此次视讯会议讨论几个分歧点，包括中国侵犯人权、美国承诺保卫台湾、中国支持其国有产业以及有关网络技术的政策。

美联社报道，中国官员表示，台湾将是他们会谈的首要问题。「台湾问题涉及中国的主权和领土完整，以及中国的核心利益，」中国外交部发言人赵立坚15日说，「这是中美关系中最重要和最敏感的问题。」

自就任总统以来，拜登曾2次与习近平通话，但尚未亲自会面。政府官员表示「虚拟会议旨在让双方放心，避免误解和沟通不畅导致意外冲突」。拜登也一再表示「即使美国与北京展开激烈竞争，并继续在几个议题上与中国对抗，但仍应避免与中国进行积极的军事接触」。

（美联社、路透社、新华社）

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