拜习会登场 拜登：避免美中“竞争变冲突”

（德国之声中文网）拜登和习近平周一（11月14日）在巴厘岛的G20峰会召开之前举行了会晤。拜登表示，希望能避免两国间"竞争演变为冲突"。

在对记者开放的会面环节，面对镜头，两人友好地微笑、握手。拜登回忆道，"我们在任副总统/主席的时候曾有过很多共处的时间，再次见到你真好。"说这话时，拜登还热络地把手臂放到习近平身后。

拜登表示，美中两国领导人"有责任表明中国和美国能够管控我们的分歧，避免竞争演变为冲突，并寻找合作途径，共同应对迫切需要双方合作解决的全球性问题。"他提到全球期待美中两国着手因应的问题包括气候保护和粮食安全。

美中领导人的首次面对面会晤

习近平也对同拜登进行坦率的沟通表现出开放姿态。他表示，"中美两个大国的领导人，要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向"。他毫不讳言双边关系眼下的困境："当前，中美关系面临的局面不符合两国和两国人民根本利益，也不符合国际社会期待。"

习近平表示，国际社会普遍期待中美处理好彼此关系。他愿意同拜登"就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题……坦诚深入交换看法"， 并期待"同总统先生共同努力，推动中美关系重回健康稳定发展轨道"。

参加会谈的美方代表还有国务卿布林肯、财政部长耶伦、国家安全顾问沙利文、美国驻华大使伯恩斯以及主管亚太事务的助理国务卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）。中方参加会谈的还有外交部长王毅、国务委员杨洁篪、中共中央办公厅主任、新晋政治局常委丁薛祥、国家发改委主任何立峰、外交部副部长谢峰、外交部发言人华春莹。

这是拜登和习近平作为国家最高领导人的首次面对面的会晤。在记者面前亮相并短暂发言后，两人继续举行闭门会谈。 两人深入会谈的主要议题应包括台海局势、乌克兰战争、朝鲜核计划等安全问题，这些也是贯穿G20峰会的重要议题。

（路透社、法新社、新华社）

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