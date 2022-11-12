 拜习会登场 拜登：避免美中“竞争变冲突” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜习会登场 拜登：避免美中“竞争变冲突”

全球瞩目之下，在印尼巴厘岛出席G20峰会的美国总统拜登和中国国家领导人习近平举行了面对面会谈。双方都表达了加强沟通、为双边关系建立安全“护栏”的意愿。

拜登：再次见到你真好

拜登：再次见到你真好

（德国之声中文网）拜登和习近平周一（11月14日）在巴厘岛的G20峰会召开之前举行了会晤。拜登表示，希望能避免两国间"竞争演变为冲突"。

在对记者开放的会面环节，面对镜头，两人友好地微笑、握手。拜登回忆道，"我们在任副总统/主席的时候曾有过很多共处的时间，再次见到你真好。"说这话时，拜登还热络地把手臂放到习近平身后。

拜登表示，美中两国领导人"有责任表明中国和美国能够管控我们的分歧，避免竞争演变为冲突，并寻找合作途径，共同应对迫切需要双方合作解决的全球性问题。"他提到全球期待美中两国着手因应的问题包括气候保护和粮食安全。

美中领导人的首次面对面会晤

美中领导人的首次面对面会晤

习近平也对同拜登进行坦率的沟通表现出开放姿态。他表示，"中美两个大国的领导人，要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向"。他毫不讳言双边关系眼下的困境："当前，中美关系面临的局面不符合两国和两国人民根本利益，也不符合国际社会期待。"

习近平表示，国际社会普遍期待中美处理好彼此关系。他愿意同拜登"就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题……坦诚深入交换看法"， 并期待"同总统先生共同努力，推动中美关系重回健康稳定发展轨道"。

参加会谈的美方代表还有国务卿布林肯、财政部长耶伦、国家安全顾问沙利文、美国驻华大使伯恩斯以及主管亚太事务的助理国务卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）。中方参加会谈的还有外交部长王毅、国务委员杨洁篪、中共中央办公厅主任、新晋政治局常委丁薛祥、国家发改委主任何立峰、外交部副部长谢峰、外交部发言人华春莹。

这是拜登和习近平作为国家最高领导人的首次面对面的会晤。在记者面前亮相并短暂发言后，两人继续举行闭门会谈。 两人深入会谈的主要议题应包括台海局势、乌克兰战争、朝鲜核计划等安全问题，这些也是贯穿G20峰会的重要议题。

 

（路透社、法新社、新华社）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

President Joe Biden meets virtually with Chinese President Xi Jinping from the Roosevelt Room of the White House in Washington, Monday, Nov. 15, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

白宫：拜登将敦促习近平约束朝鲜 12.11.2022

美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。

FILE - In this Dec. 4, 2013, file photo, Chinese President Xi Jinping, right, shakes hands with then U.S. Vice President Joe Biden as they pose for photos at the Great Hall of the People in Beijing. As Americans celebrate or fume over the new president-elect, many in Asia are waking up to the reality of a Joe Biden administration with decidedly mixed feelings. Relief and hopes of economic and environmental revival jostle with needling anxiety and fears of inattention. The two nations are inexorably entwined, economically and politically, even as the U.S. military presence in the Pacific chafes against China’s expanded effort to have its way in what it sees as its natural sphere of influence. (AP Photo/Lintao Zhang, Pool, File) |

拜習會在即 美中各自目標為何？ 14.11.2022

白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登認為美中正在激烈競爭，但不該演變成衝突或對抗。兩國領導人究竟希望藉由這場會晤，達成什麼目標？

U.S. President Joe Biden, foreground, speaks during the ASEAN - U.S. summit in Phnom Penh, Cambodia, Saturday, Nov. 12, 2022. (AP Photo/Vincent Thian)

东盟峰会：拜登为拜习会做准备 13.11.2022

东盟峰会最后一日，美国总统拜登与日韩领导人就朝鲜问题进行磋商。但各界关注的重点已经放在即将来临的巴厘岛拜习会上。拜登表示，美国将与中国激烈竞争，但会确保不演变为冲突。

广告

媒体看中国

China Coronavirus l Shanghai nach dem Lockdown l Xuhui Viertel im Lockdown

墙外文摘：即便有所松动，清零镣铐也不会解除？

有评论认为，中国防疫红黄码起到了电子镣铐的作用，严重依赖监控治理的官僚体系不可能不滥用这个技术工具。即便有可能逐步放松，也不会对“动态清零”四个字特别是后两个字做任何改动。  