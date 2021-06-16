 拜习会有谱? 时机在G20峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜习会有谱? 时机在G20峰会

在拜登结束首次海外出访後，美国国家安全顾问沙利文17日表示，白宫可能考虑安排拜登透过某种形式与习近平会晤，但也强调这次出访让拜登承接了自由世界领导人的角色。

Kombobild Biden und Jinping

美国总统拜登与中国国家主席习近平曾于今年2月通过电话，但两人目前仍未进行面对面会晤。

(德国之声中文网) 白宫国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 17日表示，白宫可能考虑安排美国总统拜登与中国国家主席习近平进行会谈，因为两国在包括人权在内的问题上存在歧见。

沙利文说，两位领导人将「评估两国在这种关系中的位置」。他在一场电话会议中向媒体表示：「双方很快就会为两位领导人的接触制定合适的方式。可能透过一通电话，可能是在另一场国际峰会期间进行会晤，也可能透过其他方式。」

拜登和习近平预计都将出席10月份由意大利主办的20国集团会议 (G20)，该国是进行会谈的一个可能地点，但沙利文说，目前还没有做出最终决定。拜登16日结束与俄罗斯总统普京在日内瓦的会晤後向媒体表示，没有别的方式能取代当面会晤。

拜登与习近平今年2月层进行一场长时间的电话会谈，但中美两国官员的当面互动仅限于今年3月沙利文和美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 以及中国高层官员在阿拉斯加的一次会晤。

拜登承接自由世界领导人角色

沙利文也提到，拜登通过领导七国集团提出新的基础设施倡议，展示了替代中国一带一路基础建设计画的方案，而且北约峰会也首次成功「认真看待中国带来的安全威胁」。

他还指出，欧盟和美国在航空方面的长期争执得到解决，这是一个信息，也就是西方团结一致「反对中国的掠夺性做法」。沙利文表示：「底线是，拜登在这次旅行中自信而娴熟地承接了自由世界领导人的衣钵。前任总统特朗普已经让出了这一衣钵，现在拜登夺回了它。」

DW.COM

在美国领衔的国际组织连日来对中国发布猛烈抨击後，专家认为，越来越多国家会将中国视为威胁，而这个趋势也会让以往被视为过於敏感的议题，获得更多国际的重视。

在美俄关系降到冰点之后，拜登邀请普京在日内瓦举行面对面的会谈。分析人士认为，美国希望平息和俄罗斯之间的矛盾，从而专心对付中国。两人在正式会谈前共同在媒体面前亮相，但是气氛却十分微妙。

拜登欧洲行来到与欧盟的峰会。会后声明内容无所不包，更首次提及台海和平。欧美此后真能一致面对中国挑战?

沙利文说，这些峰会证明，民主国家能够为自己的人民和全世界人民提供服务。在那之前，共和党对拜登政府提出批评，指责他不够强硬。

法新社写道，拜登政府上台後保持了特朗普强硬的对中立场。由于中国在国内外的政策日益强硬，所以拜登政府已将中国视为最主要的全球挑战。

北京对七国集团领导人13日在拜登的敦促下发表的一份公报感到愤怒。公报针对中国新疆和香港的人权问题对北京进行了指责，同时还要求对中国的新冠病毒起源进行彻底的调查。当拜登16日被问及他是否会呼吁习近平推动新冠起源调查时，他告诉记者：「我们彼此都很了解；我们不是老朋友。这只是纯粹的工作关系。」

(路透社、法新社) 

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Schweiz Genf | Gipfeltreffen Biden und Putin

拜登见普京 中国是关键议题 16.06.2021

在美俄关系降到冰点之后，拜登邀请普京在日内瓦举行面对面的会谈。分析人士认为，美国希望平息和俄罗斯之间的矛盾，从而专心对付中国。两人在正式会谈前共同在媒体面前亮相，但是气氛却十分微妙。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

客座评论：习近平无意降低同美对抗程度 14.06.2021

中国全国人大常委会日前匆忙表决通过了《反外国制裁法》，试图用“法律的武器”去反制西方制裁，特别是美国的“长臂管辖”，从而为中国的行动提供法律的正当性。至少习近平是这么想的。

拜登：我和习近平不是老朋友 只是工作关系 17.06.2021

拜登和普京会面后召开的新闻发布会上，中国与新冠病毒溯源也被提及。有记者问拜登是否会以“老朋友对老朋友”的身份给习近平打电话，要求他向世界卫生组织的调查人员敞开大门，调查新冠病毒溯源。拜登反驳说，自己和习近平彼此了解但不是老友，只是纯粹的工作关系。

广告

媒体看中国

Symbolbild Beziehungen China - NATO

德语媒体：北约不应过度聚焦中国

北约峰会闭会声明中10次提及中国，这是北约历史上从未有过的事情。这足以说明，北京与日俱增的影响力以及遍布全球的扩张行为，已经引起了北约盟友的警觉。  