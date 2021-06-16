拜习会有谱? 时机在G20峰会

(德国之声中文网) 白宫国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 17日表示，白宫可能考虑安排美国总统拜登与中国国家主席习近平进行会谈，因为两国在包括人权在内的问题上存在歧见。

沙利文说，两位领导人将「评估两国在这种关系中的位置」。他在一场电话会议中向媒体表示：「双方很快就会为两位领导人的接触制定合适的方式。可能透过一通电话，可能是在另一场国际峰会期间进行会晤，也可能透过其他方式。」

拜登和习近平预计都将出席10月份由意大利主办的20国集团会议 (G20)，该国是进行会谈的一个可能地点，但沙利文说，目前还没有做出最终决定。拜登16日结束与俄罗斯总统普京在日内瓦的会晤後向媒体表示，没有别的方式能取代当面会晤。

拜登与习近平今年2月层进行一场长时间的电话会谈，但中美两国官员的当面互动仅限于今年3月沙利文和美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 以及中国高层官员在阿拉斯加的一次会晤。

拜登承接自由世界领导人角色

沙利文也提到，拜登通过领导七国集团提出新的基础设施倡议，展示了替代中国一带一路基础建设计画的方案，而且北约峰会也首次成功「认真看待中国带来的安全威胁」。

他还指出，欧盟和美国在航空方面的长期争执得到解决，这是一个信息，也就是西方团结一致「反对中国的掠夺性做法」。沙利文表示：「底线是，拜登在这次旅行中自信而娴熟地承接了自由世界领导人的衣钵。前任总统特朗普已经让出了这一衣钵，现在拜登夺回了它。」

沙利文说，这些峰会证明，民主国家能够为自己的人民和全世界人民提供服务。在那之前，共和党对拜登政府提出批评，指责他不够强硬。

法新社写道，拜登政府上台後保持了特朗普强硬的对中立场。由于中国在国内外的政策日益强硬，所以拜登政府已将中国视为最主要的全球挑战。

北京对七国集团领导人13日在拜登的敦促下发表的一份公报感到愤怒。公报针对中国新疆和香港的人权问题对北京进行了指责，同时还要求对中国的新冠病毒起源进行彻底的调查。当拜登16日被问及他是否会呼吁习近平推动新冠起源调查时，他告诉记者：「我们彼此都很了解；我们不是老朋友。这只是纯粹的工作关系。」

(路透社、法新社)

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