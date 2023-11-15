拜习会晤前夕 美中公布加强气候合作声明

（德国之声中文网）中国生态环境部15日公布了中美关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。两国承诺在联合国召开有关气候变化的重要会议之前加快应对气候变化的努力，并承诺采取措施减少甲烷和二氧化碳以外的其他温室气体的排放。

这份声明发布在美中两国领导人旧金山会晤举行前。这场会晤举行的目的是阻止美中两国关系进一步恶化。

美联社指出，世界上两个最大的温室气体排放国之间的合作被认为对于两周后在迪拜开幕的联合国气候峰会成功与否至关重要。 美中两国关系由于在科技竞争、台湾和俄乌战争等问题上急剧恶化，今年早些时候外界尚不清楚两国政府是否会在气候保护的议题上合作。

两国在合作声明中表示：“面对政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告等现有最佳科学发现的警示，两国致力于有效实施联合国气候变化框架公约和巴黎协定，体现公平以及共同但有区别的责任和各自能力的原则，考虑不同国情，根据巴黎协定第二条所述将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，包括努力保持1.5℃可实现，达成该协定的目的。”

“为了人类今世后代，两国将合作并与公约和巴黎协定其他缔约方一道直面当今世界最为严峻的挑战之一。”

中国绿色未来之路 仍有许多艰难险阻

两国在声明中还表示，中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。“支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少”。

世界资源研究所国际气候倡议主管大卫·瓦斯科（David Waskow）在接受美联社采访时说，中国是世界上最大的甲烷排放国，“采取认真行动遏制这种气体对于短期内减缓全球变暖至关重要”。

上周，中国生态环境部等11部门发布《甲烷排放控制行动方案》的通知，包括加强甲烷排放监测、核算、报告和核查体系建设，推进能源领域甲烷排放控制，推进农业领域甲烷排放控制，加强垃圾和污水处理甲烷排放控制，加强污染物与甲烷协同控制，加强技术创新和甲烷排放控制监管等诸多任务。

瓦斯科对美中联合声明没有做出逐步淘汰化石燃料的承诺表示失望。 尽管中国在风能和太阳能发电方面迅速扩张，但北京方面仍然鼓励建设燃煤电厂。煤电被看作是电力需求高峰时期更可靠的电力来源。

中美两国发布的联合声明还指出，两国将支持省、州和城市之间开展务实气候合作并计划于2024年上半年举办地方气候行动高级别活动。

今年10月底，美国加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom）对中国进行了为期一周的访问。访华期间，他代表加州政府同中国国家发展改革委签署了关于加强低碳发展和绿色转型合作的谅解备忘录，还同中国生态环境部及多个地方负责人共同出席“长城气候对话”。

八张图看懂气候保护 平衡打破 植物生长时，吸收空气中的二氧化碳。碳元素经过食物链，再由动物呼吸重新以二氧化碳的形式回到大气。同时，许多动植物的尸体埋藏地下，成为煤炭、石油等矿物燃料。自然界的碳元素形成了微妙的平衡。然而，人类进入工业时代后，打破了这一平衡。自然界耗费了数十万年时间固定到地底下的碳元素，人类只需几年时间，就能将其燃烧后释放到大气中。

八张图看懂气候保护 远远不够 即便按照各国在《巴黎协定》中的减排承诺，依然难以实现将全球升温幅度控制在2摄氏度以内的气候保护目标。

八张图看懂气候保护 中国居首 近年来，中国已经成为全球最大的二氧化碳排放国，超越了美国和欧洲。

八张图看懂气候保护 何时回落？ 中国政府此前已经承诺，碳排放在几年后达到峰值，并开始下降。从全球来看，碳排放总量也有望在几年后开始下降。

八张图看懂气候保护 人均数据 而在人均碳排放排名中，中国并不靠前。

八张图看懂气候保护 排放强度 虽然中国的人均碳排放并不靠前，但却依然高于全球平均值。与此同时，中国的人均GDP则略低于全球平均值。

八张图看懂气候保护 不减反增 在欧洲，包括发电在内的能源生产是碳排放的大头。不过，这些年不减反增的则是交通领域。

八张图看懂气候保护 汽车大国 汽车产业在德国经济中占据极其重要的地位。德国交通领域的碳排放虽然有所减少，但是与其他领域相比依然落后。



（美联社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。