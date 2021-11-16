拜习会开始 拜登：希望就人权问题「坦率对话」

（德国之声中文网）筹备已久的「拜习会」于北京时间周二（11月16日）上午展开。美国总统拜登与中国国家主席习近平预计将进行至少3个小时的视频会议，而作为开场白，拜登向习近平表示，美国的目标是确保双方竞争「不偏向冲突」，并希望就人权问题「坦率对话」。

路透社报道，两位领导人在屏幕上看到对方后就相互挥手。拜登对习近平说：「也许我应该更正式地开始，尽管你和我彼此之间从来没有那么正式过。」

随后，拜登又说：「作为中国和美国的领导人，我们有责任确保我们国家之间的竞争不会转向冲突。」

习近平则告诉拜登，双方需要加强沟通。他称拜登为「老朋友」，并表示：「总统先生，我随时准备与您合作，建立共识，采取积极措施，推动中美关系朝着积极的方向发展。」

拜登说，他预计两人将花大量时间讨论存在分歧的领域，包括人权、经济和「确保一个自由和开放的印太地区」。习近平则强调，包括有效应对气候变化、新冠疫情在内的全球性挑战，都需要一个健康稳定的中美关系。

路透社报道，一小群记者在白宫西翼的会议厅观看了两位领导人刚开始视频对话的片段。两国元首之后进行了私下交谈。

美国高级官员14日曾向记者透露，拜登将强调保持「沟通渠道畅通的必要性」，因为两国在台湾的未来、南海军事化和网路安全等议题上存在分歧，不过拜登团队一直对打算与习近平提出哪些议题保持谨慎。

据悉，拜登预计在此次视讯会议讨论几个分歧点，包括中国侵犯人权、美国承诺保卫台湾、中国支持其国有产业以及有关网络技术的政策。

美联社报道，中国官员表示，台湾将是他们会谈的首要问题。「台湾问题涉及中国的主权和领土完整，以及中国的核心利益，」中国外交部发言人赵立坚15日说，「这是中美关系中最重要和最敏感的问题。」

自就任总统以来，拜登曾2次与习近平通话，但尚未亲自会面。政府官员表示「虚拟会议旨在让双方放心，避免误解和沟通不畅导致意外冲突」。拜登也一再表示「即使美国与北京展开激烈竞争，并继续在几个议题上与中国对抗，但仍应避免与中国进行积极的军事接触」。

（美联社、路透社、新华社）

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