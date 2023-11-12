“拜习会”将促成中美经济关系缓和？

（德国之声中文网）自2020年以来，世界经济遭遇一场又一场危机：新冠大流行、通货膨胀、利率飙升、乌克兰战争以及新近爆发的以哈战争。据国际货币基金组织估计，全球经济增长乏力，预计今年增长3%，明年增长2.9%。

美国和中国作为世界上最大的两个经济体，合计占全球产出的40%。过去5年来,华盛顿和北京持续展开经济战，令本已遭遇重重危机的世界经济雪上加霜。

康奈尔大学研究贸易政策的高级教授埃斯瓦尔·普拉萨德 (Eswar Prasad) 表示，"在这样充满忧虑的时期，世界上最大的两个经济体争执不下，加剧了各种地缘政治危机冲击世界经济所带来的负面影响。"

专家：防止经济关系恶化就是拜习会的成功

随着拜习会11月15日将在旧金山亚太经合组织（APEC）峰会期间登场的消息传出，人们期待，华盛顿和北京至少能够在经济领域缓和关系。亚太经合组织现有21个成员国，总人口占世界人口的40%，贸易总量占世界贸易的近一半。

虽然白宫方面试图降低人们对中美首脑一年来首次会晤的预期，称并不期待会取得重大突破，但普拉萨德教授认为，宣布会晤取得成功的门槛其实相对较低。他说，只要能防止双边经济关系进一步恶化，那么对双方来说就是胜利。

在一些分析人士看来，在贸易领域相互依赖数十年的中美两国正在"脱钩"。据中国海关总署的统计数据，2023年1-9月，中美贸易额为4959.85亿美元，同比下降14%。其中，中国对美国出口3722.54亿美元，下降16.4%；中国自美国进口1237.31亿美元，下降6%。

拜登2021年上任后，保留了特朗普政府大部分对抗性贸易政策，包括对中国征收关税。美国对中国进口产品的税率现已超过19%，在2018年初特朗普开始征收关税之前为3%。而根据彼得森国际经济研究所查德·鲍恩 (Chad Bown) 的计算，中国对美国商品的进口税从贸易战开始前的8%升至21%。

北京和华盛顿之间的裂痕迫使许多其他国家陷入了微妙的困境。它们本想与中美两国都做生意，现在却往往不得不选边站。

国际货币基金组织指出，去年各国实施了近3000项新的贸易限制，而2019年的数量还不到1000项。更高的贸易壁垒导致全球经济产出减少。该组织预计，今年的国际贸易仅增长 0.9%，大大低于2000-2019年期间平均增长4.9%的水平。

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

释放积极信号

拜习会前夕，美方释放出更多与中国建立健康稳定的经济关系的信号。美国财政部长珍妮特·耶伦上周五在旧金山结束与中国副总理何立峰的两天会谈后表示，双方进行了"坦率、直接和富有成效的"接触。她相信，这次会谈有助于为美国总统拜登与中国领导人习近平之间举行富有成效的会晤奠定进一步的基础。耶伦重申，美国不寻求与中国进行经济脱钩，但对中国的一些非市场做法提出了关切。她特别提出，美国对中国对石墨和其他关键矿物的出口管制极为关切，并告诫中国的企业不得为俄罗斯国防工业部门提供重大支持，否则将面临严重后果。

美国财长耶伦今年7月访问中国并与中国副总理何立峰会晤

美联社认为，鉴于中国经济面临房地产市场深陷危机、青年失业率高涨，消费者情绪低落、对在华外国企业的突击搜查导致国际公司和投资者感到恐慌等重重压力，习近平也有理由尝试恢复与美国的经济合作。

亚洲协会研究所副所长、前美国贸易谈判代表温迪·卡特勒（Wendy Cutler）表示："由于中国经济面临严重阻力，许多美国公司正收拾行李离开中国，习近平需要让投资者相信，中国仍然是一个开展业务仍有利可图的地方。而做到这一点并不容易。"

伊利诺伊州民主党众议员拉贾·克里希纳莫蒂 (Raja Krishnamoorthi)在战略与国际研究中心发表讲话时乐观地指出，习近平之前也曾改变过自己的态度，特别是去年突然宣布结束削弱中国经济的严厉的新冠清零政策。他说："我们必须给这种可能性一个机会，即使同时我们要对冲和保护我们的利益。这就是我希望我们也能从这次会议中看到的结果。"

（美联社等）

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