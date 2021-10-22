拜习会：媒体称白宫希望11月召开线上会议

（德国之声中文网）路透社报导，消息人士指出，华盛顿希望在11月召开美国总统拜登和中国国家主席习近平的线上虚拟会议，而白宫官员目前正在为此做准备。他们希望向世界展示美国能够负责任地处理这两个超级大国之间的关系。

路透社报导，随着习近平在北京的权力已巩固到了自毛泽东以来前所未有的程度，美国官员认为，直接接触习近平是防止美中关系走向冲突的最佳方式。

两位消息人士向路透社表示，详细议程可能要等到美国与其他盟国协商后才能确定，而相关讨论可能会在本月底于义大利罗马举行的20国集团峰会（G20）以及在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变迁大会（COP26）上进行。

拜登将会出席这两个论坛，而习近平自新冠疫情爆发以来就没有离开过中国，预计他也不会出席这两个论坛。彭博社9月曾引述知情人士报导，中国外交官已通知G20官员，习近平不打算亲自赴义大利出席该峰会；而根据英国《泰晤士报》报导，英国首相约翰逊已被告知，习近平将不会出席COP26。

华盛顿和北京近来多有龃龉，双方从新冠起源到中国扩大核武库等议题上争论不休。路透社引述消息人士指出，拜登团队目前对拜习会可能会带来的具体成果期望值不高，并认为会面本身即是一个重大成果。

美中两国日前在瑞士举行的会谈中同意在年底前举行两国领导人的虚拟会议。前美国国务院亚洲事务高级官员、现任职于布鲁金斯学会的桑顿（Susan Thornton）说，这次会议可能可以为仍在「螺旋式下降」中的两国关系设置底线。

「（拜习会）没有一个真正的成果，但它可以让事情不要再变得更糟，」她说。

美中竞争使各国焦虑

其他国家也在密切关注华盛顿与北京之间的互动。前欧盟驻华盛顿大使奥沙利文（David O'Sullivan）告诉路透社，欧洲盟友一直「非常焦虑」，认为管理不当的美中关系，如今年3月在阿拉斯加举行的美中高层外交会议上出现的激烈言词交锋，可能将他们也拖入两国冲突中。

「这些是盟国向拜登政府发出的信息，我想他们也明白这一点。我认为这可能是美国（向中国）展开交流的原因之一，」他说。

另一名亚洲外交官也对路透社表示，对于阿拉斯加之后美中关系的走向，「全世界都有点焦虑」。

阿拉斯加会议后，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在布鲁塞尔强调，美国不会强迫任何北约盟友在华盛顿和北京之间选边站。

对习近平来说，在美中关系上淡化言辞也是有意义的，因为他希望能在未来的一年里一帆风顺地完成对象重要的国家大事，包括明年2月份的北京冬奥会，以及下个月初的第十九届中央委员会第六次全体会议（简称六中全会）。在此前提下，减少冲突风险有其必要性。

尽管双方试图展开交流，美方最近仍对中国许多举措表示严重关切。在中国试射高超音速导弹、以及派百架军机进入台湾防空识别区等议题上，美国皆指责中国在加强军事活动。

在美中分歧重重的情况下，路透社报导，一名美国官员表示，美中促进沟通交流一事，不应被视为两国关系的「解冻」。

「我们正在努力达成的是美国和中国之间的稳定状态，我们能进行激烈竞争，但要负责任地管控这种竞争，」这位官员说。

（路透社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究