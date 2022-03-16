拜习会前：美中隔空放话 针锋相对

（德國之聲中文網）美國總統拜登和中國國家主席習近平週五（3月18日）將展開通話，討論美中競爭和烏克蘭戰爭。

布林肯：支持俄罗斯將為此付出代價

通話前夕，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）在週四（17日）的記者會上表示，拜登與習近平通話時將明確表態，若中國支持俄羅斯侵略，將為此付出代價。

他說：「拜登總統明天將與習主席通話，並明確表示，如果中國採取任何行動支持俄羅斯的侵略，中國將為此承擔責任，我們將毫不猶豫地讓中國付出代價。」

目前，布林肯是對中國發出明確訊息，警告不要向俄羅斯提供軍事援助的最高級別美國官員。但布林肯並沒有詳細說明，中國可能為此付出什麼樣的代價。

赵立坚：美国20年里曾到处空袭

周五，中国外交部发言人赵立坚在例行会上批评美国过去20多年来，在世界各处发动了数万次空袭，导致数万平民丧生。他指出，“中方向乌克兰方面提供的，是食品、儿童奶粉、睡袋、棉被、防潮垫等急需的人道主义物资，而美方提供的却是致命性武器。”

赵立坚说，美方向乌方提供的最新武器装备包括800套防空系统，9000套便携式、高精度反装甲系统，7000件机枪、榴弹发射器等小型武器，以及2000万发炮弹和子弹。但是，它们并没有带来安全。

中國考慮軍援俄羅斯？

週四記者會上，布林肯還稱，美國「擔心中國正考慮直接協助俄羅斯、提供他們在烏克蘭使用的軍事設備。」《路透社》表示，這是本週稍早傳出，有美國官員認為中國有意提供莫斯科相關援助的報導之後，首度有官員證實美國的憂慮。

不過華盛頓方面並沒有提供相關證據，證明中國已表示願意援助俄羅斯。對此，莫斯科否認向中國尋求軍事援助，中國外交部則稱此為「虛假信息」。

布林肯表示，有鑒於中國與俄羅斯的關係，中國有責任利用對普丁的影響力捍衛國際規則，但「中國似乎正朝著相反的方向發展，拒絕譴責這種侵略，同時試圖將自己描繪成一個中立的仲裁者。」

《路透社》報導，中國拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的行動、或稱其為「入侵」，並在中國審查了親西方或不利於俄羅斯的網路內容。北京在表示承認烏克蘭主權的同時，也表示俄羅斯有正當的安全擔憂需要解決。

一名美國高級國防官員在拜習電話會議的消息公開前，告訴《路透社》：「我們看到中國基本默認俄羅斯正在做的事情，拒絕加入制裁，對於西方和美國給予烏克蘭的援助予以指責，聲稱他們希望看到和平的結果，但實際上沒為此做什麼努力。」

拜登、習近平週五通話

美国总统拜登和中国国家主席习近平本周五（3月18日）将再次通话，讨论美中两国间的竞争和乌克兰战争。这将是美中两国领导人自去年11月中旬以来的首次通话。

白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）周四就此发表的简短声明称，此次对话是双方「为保持畅通的沟通渠道所进行的不懈努力的一部分。」两位领导人将讨论「管理两国间仍在持续的竞争、俄罗斯对乌克兰战争以及其它双方关心的议题」。

中国外交部发言人华春莹表示，两位领导人将「就中美关系和双方共同关心的问题交换意见」。

本周一（3月14日），白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）与主管外交的中国国务委员杨洁篪在罗马进行了7小时的会晤。

杨洁篪率领的中国代表团在罗马与美国国家安全顾问苏利文会谈

白宫国家安全委员会发言人霍恩（Emily Horne）说，两位官员及其团队讨论如何管理两国竞争，以及俄罗斯对乌克兰的战争对区域和全球安全的影响。

据美联社报道，沙利文希望北京在对俄罗斯立场上展现更多的透明度，并重申任何帮助俄罗斯避免制裁的企图都将使中国政府付出代价。

路透社报道援引美方一位高级官员称苏林文和杨洁篪的这次会晤是「紧张的」，反映了「此刻的严重性」。他说，交流是「坦诚的」，但没有具体的成果。

中国官媒新华社援引杨洁篪的话说，在当前国际形势下，中美应「加强对话合作，妥善管控分歧，避免冲突对抗。」 杨洁篪表示，北京致力于促进谈判以解决乌克兰冲突。并强调，「中方坚决反对任何散布不实信息、歪曲抹黑中方立场的言行」。

此前有报道称，入侵乌克兰的战争开始后，俄罗斯曾向中国寻求军事援助。对此中俄都予以了否认。

（路透社、美聯社、法新社等）

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