拜习会前瞻：为竞争关系打造"防护栏"

（德国之声中文网）巴厘岛G20峰会期间，中美两国领导人将举行会谈。这是拜登出任美国总统两年多之后，首次同中国党和国家领导人习近平举行面对面的会晤。中美关系日趋紧张的当下，北京和华盛顿都在试图避免局势全面失控。

拜登本次为期一周的出访活动中，还访问了埃及和柬埔寨。临行前，拜登对记者表示，他不会对习近平做出任何妥协，而是希望双方能划定红线，并为包括台湾问题在内的冲突热点找到解决方案。



分析人士表示，中美首脑会谈的目的是加强美中关系的防护栏，避免擦枪走火引发全面冲突。澳大利亚国立大学的台湾研究项目讲师宋文笛表示："中美首脑举行面对面会谈，其最大的象征意义就在于传达这样一个信息，即中美两国是激烈的竞争对手，但并非势不两立的死敌。"

也有专家认为，鉴于华盛顿此前曾多次表达同北京就建立避险机制举行会谈的意愿，因此本次首脑会晤可能会在避免双边关系严重恶化方面有所作为。





美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任格拉斯（Bonnie Glaser)表示："为了稳定中美关系，我认为，双方的计划是通过让两国首脑开展战略性对话，讨论如何避免使双方关系走向冲突。首脑之间举行会谈总是非常重要的，因为会谈至少提供了阐述各自观点、关切以及政策的机会。"



在十月份召开的中共二十大上，习近平强调了外部势力对中国进行"讹诈、遏制、封锁和施压"的企图，但他同时也强调中美两国需要找到"正确相处之道"。与此同时，美国则出台了一系列旨在限制中国获取先进技术的出口管制措施。



台湾问题是拜习会谈的重头戏



一位白宫高级官员表示，台湾问题将是中美首脑会谈中的重头戏，因为拜登总统将会"坦率"表达他对中国威胁台海和平稳定以及在境内践踏人权的关切。今年八月，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，北京立即在台湾周边举行了历时一周的军演，中美紧张关系骤然加剧。除了增加围绕台湾的军事挑衅之外，北京还叫停了中美之间就重大问题设立的对话和交流机制。这位白宫高级官员表示，华盛顿希望通过此次直接会谈，中美之间的军事及气候对话能够得以恢复，但不应期待拜登和习近平能够解决中美关系中现存的所有问题。



格拉斯对德国之声表示，在减少中美之间就台湾问题的分歧方面，要想取得进展非常困难，毕竟这是佩洛西访台之后，中美领导人的首次会晤。格拉斯说："拜登政府早已明确表示，中方在以佩洛西访台为借口，进行大规模军演，目的是恐吓台湾。而中国则认为，恰恰是佩洛西访台破坏了台海稳定，是问题的根源所在。中美双方的观点截然相反，因此难以想象双方在这个问题上会取得进展。"

拜登启程前夕，白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan)曾对记者表示，美国将向台湾方面通报中美首脑会谈的结果。北京则立即敦促华盛顿不要与台北分享拜习会的细节。中国外交部发言人赵立坚在11月11日的例行新闻发布会上表示："所谓美将向台湾通报中美元首会晤情况更是严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，性质十分恶劣。中方对此坚决反对。 "



澳大利亚国立大学的宋文笛对德国之声表示，沙利文公开宣布华盛顿将同台湾分享美中首脑会晤的细节，这一举动表明，美国正在台湾社会中积极开展公共外交，"这不仅仅是为了安抚台湾政府，也是为了让台湾舆论放心。"不过德国马歇尔基金会的格拉斯则认为，华盛顿的这一举动会被北京视为不必要的挑衅，并可能会给中美双边关系带来负面影响。

朝鲜问题与俄乌战争



一般认为，拜习会上除了台湾问题之外，双方还将讨论朝鲜和乌克兰战争。这位白宫高级官员表示，在朝鲜频繁进行导弹试验的问题上，中美曾有过相互合作的历史。苏利文也表示，拜登不会对中国提出任何要求，但他会向习近平表明自己的观点，并会敦促"北京扮演建设性角色，避免朝鲜继续向最糟糕的方向发展。"

除此之外，这位美国高级官员还表示，美方已经注意到了上周习近平会晤德国总理肖尔茨时反对在乌克兰动用核武器的表态。今年二月俄乌战争爆发至今，中国一直拒绝公开批评俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争。

澳大利亚国立大学的宋文笛表示，他认为中美两国领导人会就上述议题展开"直接、坦诚和认真 "的对话，但双方开展合作则非常困难。宋文笛说："双方有可能会阐述各自的利益及立场，但基本上都是各说各话，而无法找到共同点，更无法找到制定行动路线图的基础。"





宋文笛补充说，在朝鲜问题上，中美则是有合作空间的。因为朝鲜的肆意妄为对中美两国都没有益处，而且还有可能会破坏区域稳定，并使超级大国卷入意外的冲突。







格拉斯表示，她不认为拜登和习近平之间会就乌克兰问题展开任何形式的合作和对话。"肖尔茨访华期间，习近平公开表示反对在乌克兰使用核武器。美国也许会就此做出一些积极的表述，也许会探讨一下，习近平还能就俄乌战争做些什么。"格拉斯说："我的看法是，在这个问题上，美国会对中国人持听之任之的态度。美国的评估是，中俄两国会越走越近，共同利益会越来越多。美国已经看不到阻挠中俄进一步靠近的可能性。"



各方都在试图预测拜习会的可能结果之际，中国人民大学国际关系学教授时殷弘也表示，美国会继续在高科技领域实施对华限制，并重新调整涉及核心领域的供应链。与此同时，美中在外交及意识形态领域的竞争也会继续进行。



时殷弘对德国之声表示："在朝鲜核计划问题上，中美双方不会有实质性合作，也没有迹象表明，美国会取消对中国商品的高关税。在应对气候变化问题上的合作，很大程度上也会停留在口头上，毕竟各国的具体政策不同，而且还夹杂着影响力竞争的关系。"



时殷弘最后表示："双方可能会就在某种程度上恢复军事交流达成共识，因为两国都认为应尽力试图避免冲突的发生。"

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