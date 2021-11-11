拜习会前夕 美延长中国「涉军企业」投资禁令

（德国之声中文网）彭博社周二 (11月9日)引述知情人士报道，美国总统拜登和中国国家主席习近平预定于下周举行线上峰会，而在此同时，拜登也确认将延续前任对于中国的投资禁令。

两位不愿具名的知情人士向彭博社透露，拜习会的确切日期仍在协商中。其中一位补充说，此次峰会不会涉及美国驻成都领事馆和中国驻休斯敦领事馆是否重新开放的问题——这两座领事馆于去年7月相继关闭。白宫和国务院发言人没有立即回复置评请求。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）周一（11月8日）重申，双方原则上已同意在年底以前举行线上对话。她说：「这是目前我们为负责任地管控两国竞争所做的努力之一，但目的不在寻求明确成果」。

彭博社报道，拜登与习近平两人之前已通过两次电话，双方也有多次较低层级官员的交流，不过美国已表示，对于中方态度有欠积极感到失望。

这场拜习会可能将在六中全会之后举行。中国政府在六中全会上预计将通过中国共产党历史上第三个历史决议——外界认爲这将有助于为习近平赢得明年的第三次任期，巩固他作为毛泽东以来中国最强大领导人的地位。

拜登延续特朗普时代禁令

不过，在拜习会召开前夕，拜登周二（9日）表示，美国将继续执行特朗普时代的禁令，禁止美国投资被华盛顿点名为「由中国军方拥有或控制」的中国公司。

路透社报道，拜登在给美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）的信中说：「中国正利用美国资本为其军事、情报和其他安全机构提供资源，加快其发展和现代化的进程，使中国能够直接威胁到美国本土和美国的海外部队。」

拜登强调，中国军工複合体在中国情报等安全机构支持下，持续对美国构成不寻常的威胁。

特朗普于2020年11月通过行政命令，阻止美国投资公司、养老基金和其他机构购买被美国国防部指定为受中国军队支持的中国公司的股票。而拜登政府今年6月时对他们所称的这条「特朗普时代下『有法律缺陷』的命令」进行修改，责成美国财政部执行，并「滚动」更新一份约59家公司的新名单，以取代五角大楼早先的名单。

美国机构与个人实体被禁止购买或出售目标公司的公开交易证券，其中包括中国芯片制造商中芯国际和石油巨头中国海洋石油。拜登的新名单增加了约10家中国的上市公司，但删除了某些具领导地位的公司，包括中国商用飞机公司（COMAC），以及两家在法庭上挑战禁令的公司——广东高云半导体公司和箩筐技术公司。

华盛顿的对中鹰派人士对拜登延长该政策表示讃赏，但也对美国政府自6月修订实体名单以来未新增其他公司一事表示不满。

美国国会美中经济与安全审查委员会前主席罗宾逊（Roger Robinson）就说：「很难理解为什么自6月3日发布命令以来，没有一家新的中国公司被添加到这个资本市场制裁名单上。」

（彭博社、路透社）

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