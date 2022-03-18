拜习二度云会晤 美中表述又不同

(德国之声中文网）美国总统拜登和中国国家主席习近平周五（3月18日）进行了约两个小时的视频通话，重点谈及乌克兰局势和台湾问题。

中国外交部在会后发布的通稿中介绍，拜登表示："他愿意重申，美国不寻求同中国打'新冷战'，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持'台独'，无意同中国发生冲突。美方愿同中方坦诚对话，加强合作，坚持一个中国政策，有效管控好竞争和分歧，推动美中关系稳定发展。"

而白宫稍晚发布的相比之下明显更加简短的声明显示，拜登总统在视频会上重申，美国对台湾的政策没有改变，并强调美国继续反对对现状的任何单方面改变。

台湾问题：中国的警告 美国的担忧

根据中国外交部的消息，习近平还指出："目前，中美关系还没有走出美国上一届政府制造的困境，反而遭遇了越来越多的挑战。特别是美国一些人向'台独'势力发出错误信号，这是十分危险的。台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响。"

白宫的声明中没有提及习近平的上述表态，但是在另一篇白宫官员就拜习会召开的记者会文字稿显示，有记者提问，当习近平说，"美国一些人向'台独'势力发出错误信号"，拜登总统具体是如何回应的。

这名白宫高级官员就此回答，拜登总统重申，美国将继续以"与台湾关系法"、中美三个联合公报和对台"六项保证"为指导，致力于美方的一个中国政策，"拜登还强调，对北京在台湾海峡的胁迫和挑衅行动感到担忧。拜登总统明确表示，我们反对任何单方面改变台海现状。显然，拜登总统本人投票支持'与台湾关系法'。他坚定致力于其中的原则，拜登政府一贯表现出对台湾的坚定支持，并将继续这样做。"

乌克兰局势：美国警告 中国不提

白宫的会后声明显示，此次谈话的重点是"俄罗斯对乌克兰的无端入侵"。拜登总统概述了美国和及其盟国和合作伙伴对这场危机的看法。拜登总统详细介绍了美国为防止和应对俄罗斯入侵所做的努力，包括增加俄罗斯入侵的代价。拜登还描述了"如果中国在俄罗斯对乌克兰城市和平民进行野蛮攻击时向其提供物质支持的影响和后果"。

而中方的声明中并没有提及拜登的这一警告，针对美方就乌克兰局势的表态仅用一句话概括："拜登介绍了美方的立场，表示愿同中方沟通，防止事态升级。"

当在美国白宫记者会上被问及中国面临的具体影响和后果时，白宫官员则表示拒绝阐明美方的选项，并表示，将继续与中国以及美国盟国和合作伙伴直接讨论更广泛的局势。

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)在本周早些时候与中共中央政治局委员、中央外事办主任杨洁篪在意大利罗马举行会晤前也曾发出类似警告："我们正在直接、私下向北京表明，大规模逃避制裁的努力或对俄罗斯提供支持以弥补制裁影响绝对会产生后果。"

针对中国在俄乌战争中的立场，中国外交部的声明介绍，习近平表示："乌克兰局势发展到这个地步，是中方不愿看到的。中方历来主张和平，反对战争，这是中国历史文化传统。"

除了乌克兰问题外，白宫的会后声明还指出，两国元首强调保持沟通的重要性，以管控两国的竞争态势。中方的通稿则总结道，两国元首认为，此次视频通话是建设性的，责成两国工作团队及时跟进，采取实际行动，争取中美关系重返稳定发展的轨道，为妥善解决乌克兰危机作出各自的努力。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登与习近平之间的视频会晤 华盛顿时间11月15日晚间，北京时间11月16日上午，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行视频会晤。《华尔街日报》评论说，此次视频会晤“为这两个大国间的紧张关系降温，两位元首试图管理双方存在分歧的问题，并寻求找到沟通方式来避免冲突”。美国总统拜登上任后，美中两国领导人曾于今年2月和9月分别通过一次电话。此次的线上视频会晤实属首次。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 习近平称呼拜登“老朋友” 习近平在开场白中对拜登说：“今天是我们第一次以视频的方式会晤，当然这个不如直接面对面，但也很不错，看到老朋友感到很高兴。”路透社指出，在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。2011年，时任中国国家副主席的习近平曾邀请时任美国副总统的拜登访华。当时除了在北京举行欢迎仪式，习近平还陪同拜登前往四川成都进行访问。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “老朋友”并不一定意味着是真朋友 今年6月有媒体问拜登，他是否可能以“老朋友打给老朋友”的方式给习近平打电话，为WHO的新冠溯源调查人员寻求访问渠道。当时拜登回答说：“让我们把话说清楚。我们彼此都很了解。我们不是老朋友。这纯粹是工作关系。”路透社报道称，在习拜视频会议之前，白宫发言人普萨基又被问及那段话。她说：“嗯...我可以确认...他仍然不认为他是‘老朋友’，所以这一点仍然是一致的。”中国人民大学国际关系学教授时殷弘说：“我们中国人称某人为老朋友时，意思是我们已经认识很久了。但‘老朋友’并不一定意味着他还是真朋友。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “一个中国”政策和不支持“台独” 习近平在视频会晤中强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。他说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。拜登则强调美国在台湾关系法、美中三个联合公报和六项保证的指导下，继续致力于“一个中国”政策，称美国强烈反对单方面改变现状、损害台湾海峡和平与稳定的行动。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登是否说出“不支持台独”的话 中国外交部在会晤后公布的新闻稿中称，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。据美国之音报道，白宫资深官员在记者会上被要求证实拜登是否说出了“不支持台独”的话。这位官员没有直接作出回答，但表示白宫官员们已多次表示美国不支持台湾独立。不久前，拜登称若中国对台发动攻击，美国承诺会保卫台湾，暗示美国之前奉行的对台湾地位的“战略性模糊”政策发生了变化。不过之后白宫官员收回了这种说法，称美国的对台政策没有变化。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登对中国人权问题表达关切 会晤结束后白宫发出的新闻简报中称，拜登对中国在新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题表达了关切。新华社报道称，习近平在视频会晤中说：“我们愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但我们不赞成借人权问题干涉别国内政。”他还说，文明是丰富多彩的，民主也是丰富多彩的。民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 经贸问题 在谈及中美经贸关系时，习近平说，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。他还提出，“美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业”，“美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策”。拜登则敦促中方履行美中第一阶段贸易协议，并希望看到两国贸易官员之间的会谈能取得进展。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 建立一些常识性的“护栏” 拜登在会晤开场致词时强调，美中关系需要一些常识性的“护栏”，防止“竞争”转为“冲突”。他说，美中双边关系“在我看来不仅对我们两国，而且坦率地说，对世界其他地区都有深远的影响”。习近平说：“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”《纽约时报》分析认为，两位领导人都表示愿意以一种避免世界两大强国之间发生冲突的方式处理分歧。仅此一点就可以为今年两国关系会发生重大摩擦的可能性降温。



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