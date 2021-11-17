招聘啓事（台北/全職）

德國之聲（Deutsche Welle）是德國對外媒體機構，總部位于波昂，電視分部在柏林。德國之聲擁有英語、德語、西班牙語和阿拉伯語電視頻道，同時以32種語言通過網路和廣播進行新聞報道。作為獨立的媒體機構，德國之聲的新聞報導原則是真實客觀，獨立全面。德國之聲是德國作為植根歐洲文化，自由民主法治國家的代表。德國之聲以其深入細致的新聞資訊，推進世界各地民眾文化交流而著稱。德國之聲現有1500名固定員工，另有約1500名自由撰稿人供職。

職位描述：

為德國之聲中文網頁面以及社交媒體平臺提供多媒體作品（文字、圖片、影音）。

和德國之聲波昂辦公室同仁緊密溝通合作。

獨立進行新聞題目策劃、採編、撰稿、排版、發表。

保障新聞報道質量，審稿、責編、質量把關。

以上描述只是大致列舉，不排除因職位所需還有其他工作內容的可能。

職位要求：

台灣居民 或 擁有台灣工作許可證的其他人士；

數位媒體或傳統媒體任職經驗；

熟悉中國大陸局勢；

對東亞地區政治經濟文化有所了解，尤其是中港台；

理解簡繁中文脈絡，且中英文流利，可以使用英文進行採訪；

熟練使用主要國際社交媒體（Facebook，Twitter，Line，YouTube）；

對中國社交媒體（微信，微博）有所了解，能夠熟練查找資訊和新聞線索。

如果您有意申請上述職位，請點擊以下連接：https://forms.office.com/r/4Crtj5kMDL

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