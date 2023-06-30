「招生考量種族」違憲 美最高法院裁決掀議

（德國之聲中文網）美國最高法院週四（6月29日）推翻了多年的先例，裁定大學院校在選擇學生時，不能再將種族或族裔納入考量因素。

法院的6位保守派法官——羅伯茨（John Roberts）、托馬斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito）、戈薩奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（ Brett Kavanaugh）和巴雷特（Amy Coney Barrett）等人，投票贊成取消基於種族的招生考量因素。3位自由派的大法官凱根（Elena Kagan）、索托馬耶爾（Sonia Sotomayor）和傑克遜（Ketanji Brown Jackson），投票支持維持這些考慮因素。

最高法院最後以6比3的票數，認定平權行動（affirmative action，又稱為優惠性差別待遇）的做法具有歧視性，而非用來保障多樣性，並提高非裔、西班牙裔和其他少數群體教育機會的工具。

此裁決是針對美國最古老的私立大學和公立大學：哈佛大學和北卡羅來納大學。首席大法官羅伯茨在多數意見書中寫道：「必須依照學生個人的經歷來對待他／她，而不是根據種族。」

由誰提交此案至最高法院？

本案是由一個自稱「學生公平錄取聯盟」（Students for Fair Admissions）的團體所提起，創辦人是一名反對平權行動的倡議者布盧姆（Edward Blum）。布盧姆主張，將種族作為錄取因素，對白人和亞裔美國學生而言是不公平的，具有歧視性。

該團體稱，北卡羅來納大學的做法違反美國憲法第14修正案，也就是法律平等保護的原則；哈佛大學的做法則違反了1964年《民權法案》（Civil Rights Act）第6章的規定，即禁止基於種族、膚色和國籍的歧視。

在週四的案件中，該團體要求法院推翻2003年的格魯特訴布林格案（Grutter v. Bollinger），該裁決允許學校在非常狹義的狀況下，將種族作為錄取因素。

有些州的最高法院已推翻了部分大學的平權行動，但支持平權行動的人認為，校園的多元性因此受到打擊；週四的決定，也可能影響工作場所的招聘。

美國政壇的反應

民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說此裁決是「判斷失誤」。他表示：「在我們國家邁向種族正義的道路上，最高法院的裁決設置了巨大的路障。全國上下將立即感受到此裁決的後果，因為在明年的招生入學程序中，有色人種學生跟他們的父母兄姊相比，上同樣的學院或大學的機會將變得更少。」

有意角逐共和黨總統候選人提名的前美國副總統彭斯（Mike Pence）說：「在美國，沒有餘地容許基於種族的歧視。我很高興最高法院終結了這種在招生過程中嚴重侵犯公民權、憲法權的做法，這只會延續種族主義。」

前美國總統特朗普（Donald Trump）和奧巴馬（Barack Obama）也對裁決發表了看法，兩人分別表示支持和反對。

最高法院有3名保守派法官是由特朗普所任命，特朗普稱此裁決「令人驚喜」，並說週四對美國而言是「美好的一天」。

奧巴馬則表示，雖然平權行動對於實現更公正的社會進程來說，「從不是一個完整的答案」，但對於過去被排除在外者而言仍帶來了機會，能證明這些人「充分值得佔有一席之地」。

白宮怎麼說？

最高法院公布裁決幾小時後，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮發表簡短激昂的演說。他強烈反對法院的多數意見，而是支持反對派的主張，稱此裁決「讓幾十年的先例倒退」。

拜登說，過去45年來，高等院校一直能夠自主決定如何豐富學生群體，而種族多元化也會讓學校乃至於整個國家更為強大。

拜登鼓勵高等院校考慮到個別學生為了爭取錄取資格而克服的逆境，考慮到有些人住在貧困社區，就讀弱勢學校，在低收入的家庭長大。他表示：「歧視在美國仍然存在，今天的裁決並沒有改變這一點。」

拜登還試著化解「種族因素讓不夠格的學生被錄取」的批評論點，並進一步抨擊對出身富裕家庭、有其他家庭成員上過同一所學校者更有利的錄取政策。他表示，此一傳統政策「擴大了特權而非機會」，並嘆道：「長期以來都對勞工太不利了。」

「記住，多元是我們的力量。」拜登最後說：「我們不能讓這個裁決就這樣底定。」

（法新社、路透社、美聯社）

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