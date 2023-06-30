 「招生考量種族」違憲 美最高法院裁決掀議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

「招生考量種族」違憲 美最高法院裁決掀議

在美國高等學府行之有年的「平權行動」招生政策，29日被最高法院以6比3的票數推翻。保守派認為，平權行動具有「歧視性」，自由派則主張這促進了校園內的種族多元性。

圖為去年10月高等法院外針對平權行動招生政策相關案件進行口頭辯論前，學生團體在法院外示威。

圖為去年10月高等法院外針對平權行動招生政策相關案件進行口頭辯論前，學生團體在法院外示威。

（德國之聲中文網）美國最高法院週四（6月29日）推翻了多年的先例，裁定大學院校在選擇學生時，不能再將種族或族裔納入考量因素。

法院的6位保守派法官——羅伯茨（John Roberts）、托馬斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito）、戈薩奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（ Brett Kavanaugh）和巴雷特（Amy Coney Barrett）等人，投票贊成取消基於種族的招生考量因素。3位自由派的大法官凱根（Elena Kagan）、索托馬耶爾（Sonia Sotomayor）和傑克遜（Ketanji Brown Jackson），投票支持維持這些考慮因素。

最高法院最後以6比3的票數，認定平權行動（affirmative action，又稱為優惠性差別待遇）的做法具有歧視性，而非用來保障多樣性，並提高非裔、西班牙裔和其他少數群體教育機會的工具。

此裁決是針對美國最古老的私立大學和公立大學：哈佛大學和北卡羅來納大學。首席大法官羅伯茨在多數意見書中寫道：「必須依照學生個人的經歷來對待他／她，而不是根據種族。」

由誰提交此案至最高法院？

本案是由一個自稱「學生公平錄取聯盟」（Students for Fair Admissions）的團體所提起，創辦人是一名反對平權行動的倡議者布盧姆（Edward Blum）。布盧姆主張，將種族作為錄取因素，對白人和亞裔美國學生而言是不公平的，具有歧視性。

該團體稱，北卡羅來納大學的做法違反美國憲法第14修正案，也就是法律平等保護的原則；哈佛大學的做法則違反了1964年《民權法案》（Civil Rights Act）第6章的規定，即禁止基於種族、膚色和國籍的歧視

在週四的案件中，該團體要求法院推翻2003年的格魯特訴布林格案（Grutter v. Bollinger），該裁決允許學校在非常狹義的狀況下，將種族作為錄取因素。

有些州的最高法院已推翻了部分大學的平權行動，但支持平權行動的人認為，校園的多元性因此受到打擊；週四的決定，也可能影響工作場所的招聘。

圖為2位哈佛大學的學生得知最高法院裁決之後，在抗議現場擁抱。

圖為2位哈佛大學的學生得知最高法院裁決之後，在抗議現場擁抱。

美國政壇的反應

民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說此裁決是「判斷失誤」。他表示：「在我們國家邁向種族正義的道路上，最高法院的裁決設置了巨大的路障。全國上下將立即感受到此裁決的後果，因為在明年的招生入學程序中，有色人種學生跟他們的父母兄姊相比，上同樣的學院或大學的機會將變得更少。」

有意角逐共和黨總統候選人提名的前美國副總統彭斯（Mike Pence）說：「在美國，沒有餘地容許基於種族的歧視。我很高興最高法院終結了這種在招生過程中嚴重侵犯公民權、憲法權的做法，這只會延續種族主義。」

前美國總統特朗普（Donald Trump）和奧巴馬（Barack Obama）也對裁決發表了看法，兩人分別表示支持和反對。

最高法院有3名保守派法官是由特朗普所任命，特朗普稱此裁決「令人驚喜」，並說週四對美國而言是「美好的一天」。

奧巴馬則表示，雖然平權行動對於實現更公正的社會進程來說，「從不是一個完整的答案」，但對於過去被排除在外者而言仍帶來了機會，能證明這些人「充分值得佔有一席之地」。

美國最高法院裁決推翻平權行動招生政策，美國總統拜登29日發表演說回應此事。

美國最高法院裁決推翻平權行動招生政策，美國總統拜登29日發表演說回應此事。

白宮怎麼說？

最高法院公布裁決幾小時後，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮發表簡短激昂的演說。他強烈反對法院的多數意見，而是支持反對派的主張，稱此裁決「讓幾十年的先例倒退」。

拜登說，過去45年來，高等院校一直能夠自主決定如何豐富學生群體，而種族多元化也會讓學校乃至於整個國家更為強大。

拜登鼓勵高等院校考慮到個別學生為了爭取錄取資格而克服的逆境，考慮到有些人住在貧困社區，就讀弱勢學校，在低收入的家庭長大。他表示：「歧視在美國仍然存在，今天的裁決並沒有改變這一點。」

拜登還試著化解「種族因素讓不夠格的學生被錄取」的批評論點，並進一步抨擊對出身富裕家庭、有其他家庭成員上過同一所學校者更有利的錄取政策。他表示，此一傳統政策「擴大了特權而非機會」，並嘆道：「長期以來都對勞工太不利了。」

「記住，多元是我們的力量。」拜登最後說：「我們不能讓這個裁決就這樣底定。」

（法新社、路透社、美聯社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

美最高法院裁定 雇主不该歧视LGBT员工

美国最高法院周一 (6月15日) 以6票比3票的结果裁定，LGBT员工也应受1964年民权法案第7章的保障，该条文禁止雇主因多种原因歧视员工。这个消息被长期提倡性别权益的人士视为LGBT运动的重大胜利。

相关内容

This image released by A24 shows Stephanie Hsu, from left, Michelle Yeoh and Ke Huy Quan in a scene from Everything Everywhere All At Once. (Allyson Riggs/A24 via AP)

杨紫琼真的“瞬息全宇宙”了 11.03.2023

在《瞬息全宇宙》的表演让杨紫琼真的大红大紫了。除了在影片中的演技之外，杨紫琼还因充满智慧和活力的获奖感言而令人印象深刻。在这些感言中，她经常提到她所打破的种种障碍。

THE LITTLE MERMAID, US advance poster, Halle Bailey as Ariel, 2023. © Walt Disney Studios Motion Pictures / Courtesy Everett Collection

迪士尼：百年华诞与黑暗遗产 26.02.2023

迪士尼娱乐帝国即将迎来百年华诞，但它如何对待一个世纪以来的种族主义和性别歧视遗产？由非裔美国演员担纲的新版《小美人鱼》的上映将会是一个令人满意的开始吗？

BTS perform during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

美总统会见韩流“防弹少年团” 讨论仇视亚裔问题 01.06.2022

5月31日，韩国男声演唱组合“防弹少年团”在白宫与美国总统拜登会面，讨论针对亚裔的仇恨犯罪问题。近年来，受到新冠疫情等多个因素的影响，美国社会针对亚裔的歧视、仇视现象急剧增多。

广告

评论分析

6月10日，示威者在台北街頭遊行，支持香港民主，並呼籲港府釋放政治犯。

客座評論：國安法3年的香港故事

香港國安法實施以來，有些曾經敢言的香港媒體，逐漸一步步向官方「投降」。越來越多人選擇離港，但即使離開，港人身分仍然敏感。3年了，香港人如今怎麼樣？