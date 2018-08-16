招生歧视亚裔？哈佛大学被美司法部点名批评

（德国之声中文网）2014年， 一个名为"大学生公平入学"(Students for Fair Admissions)的组织提交诉讼，控告哈佛在录取学生的过程中歧视亚裔，指责哈佛招生官为控制族裔人数，通过主观的性格评分，将很多成绩优于其他族裔的亚裔申请人排除在录取范围内。

日前（8月30日），美国司法部发表利益声明，正式对起诉哈佛大学的亚裔美国人表示支持。声明中称，哈佛未能证明招生中没有采取种族歧视；使用个人评级来决定申请者是否被录取可能导致受种族偏见影响。声明还称，尽管属于私立学校，但作为每年接受数百万美元纳税人资金的条件，哈佛大学同意录取决定中不对种族加以歧视。

按照美国最高法院的裁决，学院和大学在招生时可以考虑种族因素，但必须是以受到限制的方式来促进多元化，并且在时间上也有所限制。但美国司法部认为，在哈佛大学的案子中，该校没有解释在招生中是否采用种族考量，也没有使用有意义的标准来限制种族考量的使用。

司法部长塞申斯(Jeff Sessions)表示，"没有哪个美国人应该因为自己的种族被学校拒收。"他说，哈佛大学根据"好感度"、"好人"这些主观标准对申请者进行个人评级；对亚裔申请者的'性格评分'平均低于其他族裔的申请者；此外，哈佛大学还一直监督和操控新生的种族构成。

哈佛大学在一项声明中表示非常失望。声明称，哈佛不歧视来自任何群体的申请者，也将继续积极捍卫每一个学院和大学将种族作为一个招生因素的合法权利，这是40多年来一直受到最高法院支持的权利。声明还称，学院和大学必须有构建多元团体的自由及灵活度，这对每个学生积累学习经验至关重要。

平权法案指南

今年7月，美国司法部和教育部宣布废除奥巴马执政期间推出的平权法案指南。该政策鼓励大学在审核大学申请时考虑种族因素，以促进校园多样化。民主党人指出，特朗普正在取消对少数族群的保护。

8月30日，一个由哈佛支持者组成的联盟对哈佛表示支持，谴责该诉讼会对美国大学的多样性构成威胁。该联盟包括25个校友和学生团体，一个经济学家团体以及一群由500多人组成的研究大学招生的社会学家和学者。

哈佛大学每年录取人数不到申请者的5%，2017年，录取新生的族裔比例为：亚裔22.2%,非裔14.6%,西裔／拉丁裔11.6%。根据2017年6月美国人口普查机构发布的报告，美国总共3.25亿人口中，亚裔为2100万，约占人口总数6.5%。

乐然／凝炼（美联社等）