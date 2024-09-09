招手外商救经济？中国放宽制造与医疗业限制

过去几天内，中国政府先是宣布部分城市开放设立外资独资医院，又公告称“制造业外资准入限制清零”。外商对中国的投资信心衰退的趋势仍在持续，北京吸引外资的举措是否有用？

（德国之声中文网）中国商务部週日（9月8日）发布公告，删除“外资准入负面清单限制措施”上制造业领域仅剩的2项限制。彭博社分析指出，被删除的限制措施相对而言较小，但中国进一步开放外商投资的举措，显示中国继续致力于重振经济增长步调。

自今年11月1日起，“外资准入负面清单限制措施”从原本的31条减为29条，删除的2条措施分别是“出版物印刷须由中方控股”，以及“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。

中国官媒以制造业领域外资准入限制“清零”，来形容这次举措。新华社引述中国国家发展和改革委员会的官员称，中国“坚定不移推动投资自由化、便利化”，而且对于负面清单之外的领域，“按照内外资一致原则管理，给予外商投资企业国民待遇”。

中国发改委官员称，目前正在研拟鼓励外商投资的产业目录，下一步预计进一步开放服务业。

值得注意的是，北京也同时强调了监管的重要性，并表示要在“确保安全”的前提下扩大开放。发改委官员称，中国对外商开放不代表“一放了之、只放不管”，外商仍须“与内资同样遵守相关法律法规、监管规定、行业准则等”。

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无独有偶，上週六（7日）中国还宣布，试点开放外商在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南等9个地方设立独资医院，但不包含中医类的医院，也不含並購公立医院的情况。上述开放的城市都位于中国东部或东南部，也都是中国相对富裕的地方。

除此之外，在北京、上海、广东、海南等地的自由贸易试验区和港口，中国也开放外资企业可以从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发应用，且经过注册上市与批准生产的产品，可在中国全国范圍使用。

中国积极向外资“招手”有用吗？

路透社指出，近期中国的外商投资情绪低迷，是导致中国经济增长疲弱的其中一项威胁。如今，中国除了推出一系列消除外商投资限制的措施，官员也多次做出政策宣示，鼓励外商投资。

週日（8日），中国国务院副总理何立峰在厦门出席中国国际投资贸易洽谈会开幕式，也再一次释出信号，主张要替外商创造“更好的营商环境”。他强调“对外开放”是中国的“基本国策”，并重申“新质生产力”、“中国式现代化”等官方促进经济的口号。

然而，这些措施与官方宣示能否见效，仍有待观察。

在美中地缘政治角力的风险、中国经济前景不明等阴霾笼罩之下，近期许多分析师都观察到外国企业从中国撤出资金的趋势。根据今年初中国官方数据，2023年中国的外商直接投资（FDI）跌到30年来的新低点。许多外商也担心，北京陆续修订强化国家安全、保守国家秘密等法规，让外商投资更容易“踩到红线”。

为了吸引外资，中国国家主席习近平去年10月在“一带一路”峰会上表示，中国将全面取消制造业的外资准入限制。

今年3月的中国发展高层论坛期间，习近平更在北京会见了美国的工商界与战略学术界人士，欲展现向外资开放的形象。

当时德国墨卡托中国研究中心（MERICS）首席经济学家曾林（Max J. Zenglein）向DW表示，真正的关键是外企高管和中国官方之间是否有真正的对话讨论，而非仅仅让官方做出“开放”的姿态；德国企业反应也相对冷淡，认为北京应更积极采取实际行动，而非口头承诺。

（路透社、彭博社等）

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