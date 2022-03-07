招募「國際軍團」 烏克蘭外長：2萬外國人志願參戰

（德國之聲中文網）烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)週日晚間對烏克蘭電視台表示，響應號召志願加入戰鬥的外國志願者人數已達到約20000人；這些志願者來自52個不同國家，將加入新成立的「國際軍團」。「今日整個世界都站在烏克蘭這一邊，不只是口頭上，而且實際付出行動。」他如是說道。

庫列巴並未透露已經有多少志願者抵達烏克蘭，也沒有公布志願者具體來自哪些國家，僅表示部分國家不允許其公民為其他國家而戰。他同時也呼籲生活在海外的烏克蘭人發起爭取烏克蘭加入歐盟的運動。

庫列巴此前對美國有線電視新聞網CNN表示:「世界上許多人憎恨俄羅斯已經他們近年來的所作所為，但沒有人敢於公開反對或打擊他們。」

「所以當人們看到烏克蘭人在戰鬥，看到烏克蘭人不懈努力，許多人受到鼓舞加入戰鬥。」

但這名烏克蘭最高級別外交官也表示，他理解外國人希望在這片土地做出貢獻，但最重要的是烏克蘭能得到「可持續的、政治、經濟和軍事支持」。「而且我們需要美國在這其中發揮領導作用，特別是關注防空問題。」

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上月底俄羅斯對烏克蘭發動入侵後，烏克蘭總統澤連司基就公開邀請外國志願者到烏克蘭加入「國際軍團」，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯。他當時表示，有意者可以向所在國家的烏克蘭大使館報名。

烏克蘭上週暫時取消對希望協助烏克蘭防禦的外國志願者的簽證要求。澤連司基上週三(3月3日)在他的Telegram頻道上發表了一支影片稱，已有16000名外國人志願加入烏克蘭對抗俄羅斯的戰鬥。

丹麥已經准許國民參加烏克蘭的戰鬥。英國外相特拉斯(Liz Truss)也表示支持公民協助烏克蘭戰鬥，但她的說法在上週日遭到國防參謀長拉達金(Tony Radakin)反駁，後者認為英國人參戰「既不合法又沒有幫助」，呼籲國民不要前往烏克蘭。

據《法蘭克福匯報》報導，德國也有不少民眾向烏克蘭大使館詢問如何才能加入國際兵團。位於柏林的烏克蘭駐德國大使館在其臉書上招募願意協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的志願者，歡迎民眾預約前往大使館面談。但根據德國刑法，任何「為外國勢力招募德國人服兵役」者都可能面臨監禁。報導指出，由於烏克蘭駐柏林武官擁有豁免權，將不適用該條法律，但使館工作人員、傳播相關信息者(例如在聊天群組中)都可能觸法。

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(法新社、美聯社等)

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