拖延付款 空客暂停向海航交付飞机



(德国之声中文网) 据一名了解空客与海航谈判内部的消息人士对路透社透露，在经历了6个月的谈判后，空客日前决定暂停向海航集团交付其订购的飞机，"空客不想成为海航的注资者。"

不过，另一名消息人士则对路透社表示，问题正在解决的过程中。

空客一发言人则说："我们不透露与客户的谈判以及合同条款信息。"海航集团则暂时没有对此事置评。

在法国南部图卢兹的空客总厂，路透社记者在交付中心大楼边发现了5架涂有海航集团标志的A330宽体客机，另有一架海航涂装的A330停在稍远处。其中几架飞机在驾驶舱窗户处放置了遮光板。根据空客的目录价格，6架A330客机的价格约为16亿美元。.

圈内人士透露，空客对这些A330客机出现交付积压感到非常担忧。业内人士估计，这6架A330客机积压在空客工厂，其折旧、存放、维护成本平均每天高达一万美元。目前，空客公司由于在A320窄体机生产方面出现了延迟，已经面临现金流紧张的局面。

金融圈内的消息人士则透露，海航集团尽管已经在第一时间任命了联合创始人陈峰为董事长，但是原董事长王健7月3日在法国南部不慎坠亡的事故仍有可能让局势变得更加困难。王健被认为是海航集团大肆举债斥资500亿美元进行收购活动的主要推动者。王健之死可能会对集团重组、偿债造成一定的影响，也将会让海航面临进一步的外部压力，迫使其揭开其饱受争议、迷雾重重的所有权结构。

金融圈内人士指出，早在今年初，和海航集团有关的一些航企就已经出现了拖延支付飞机租赁款的现象。据悉，集团旗下的海南航空、首都航空、幸福航空都出现了未能按期付款现象，天津航空则在寻求将付款期限延长到今年底。路透社今年2月曾报道，中国航空油料集团致信海航，表示停止向后者供油，指称海航拖欠了30亿元人民币款项。

文山 / 凝炼（路透社)