拓展版图 世界被「一带一路」领向何方?

(德国之声中文网) 习近平在G20期间访问西班牙、阿根廷，巴拿马和葡萄牙后，中国官媒不断宣传与这些国家成为「一带一路」合作伙伴。

这几个国家中，巴拿马的确获得中国14亿合约，建造跨巴拿马运河大桥，也透过其他基础建设，旅游与發展计划成为拉美第一个加入一带一路的国家。但包括阿根廷、西班牙和葡萄牙虽然与中国签订多项协议，成为「新丝路」贸易地图的一员，却未明确表示加入「一带一路」。

到底怎么样合作叫做一带一路?这个计划的最终目标又是什么? 国际人权联盟东亚计划主任潘儀接受德国之声专访表示，「一带一路」资讯并不透明，用一个很大的词来含钠各种合作项目，却没有明确的目标或是结束验收的时间。

她说:「中国在2013年公布『一带一路』，但是把2008年的计划都纳进去。大家不知道界限是什么。现在还有一带一路时装秀、一带一路奖学金。很多事情都套在这个计划下。」

她也表示，虽然官方说有超过100多个国家加入一带一路，不过到底是什么合作关系并不清楚。在「一带一路」的官网上，有些国家是签合作备忘录 (MOU)，有些是签合约，不过确切的计划什么时候要开始和结束都是未知。中国政府也没有确切的说法。她强调:「我数了数网站上有88个国家。到底是怎么合作、合作有多深，大家都不知道。」

虽然有许多国家参与亚投行或是成为「新丝路」的贸易计划，希望可以从经济强盛的中国手上分一杯羹，但是对于要不要实际投入「一带一路」，让中国企业或劳工直接与国内建设对接，许多国家还是充满疑虑。

「一带一路」背后的人权隐忧

国际人权联盟东亚计划主任潘仪提到，一带一路是一个百年的计划，除了大家看到盖港口、机场、铁路，和造桥铺路外，后续有很多文化上的交流。她认为中国用这个庞大的计划来维持国内的稳定。

她说:「中国一直以来觉得经济上的稳定等于政权的稳定。一带一路计划中一直提到新疆和福建是计划中相当重要的一线城市。现在新疆的再教育营就是为了接下来铺路。中国政府先整肃可能的异议人士，因为这里未来会是很大的枢纽。」

她也提到人权团体正在关注在各国加入「一带一路」的同时，是否会有人权侵害的问题。比如说，在这些急需用钱的国家中，可能会因为相关计划要徵收土地，对本来土地上的居住者造成迫迁的问题，也无法提供合理且足够的补偿。

巨额投资计划的债务陷阱

根据美国企业公共政策研究所(American Enterprise Institute for Public Policy Research,AEI)的资料，中国自2005年以来已经在全球投资和建设计划中花费了1.9万亿美元。

国际人权联盟东亚计划主任潘仪说:「这么多国家对『一带一路』有兴趣是因为别的国家不像中国可以提供『热钱』。如果中国借的钱是超过他们百分之50的GDP，他们一定还不出来，这就是等于把这些国家买下来。」

根据非营利智库全球發展中心（Center for Global Development, CGD）2018年3月的报告，在这些借贷的国家中，吉布提、吉尔吉斯坦、老挝、马尔代夫、蒙古、黑山、巴基斯坦和塔吉克斯坦都因为「一带一路」的贷款承受高风险。 这些国家的债务是部份国内生产总值 (GDP)的50％以上。一旦借贷完成，至少有40％的外债来自中国。这些国家会需要其他方式来还款，并有可能转向国际货币基金（IMF）和其他较小的组织求援。以巴基斯坦为例，中国已在其基础设施和能源项目上投资620亿美元，占巴基斯坦国内生产总值的五分之一。国际货币基金组织针对巴基斯坦的救助计划也已经开展。