拒配合冲击国会事件调查 班农被判藐视国会罪

（德国之声中文网）据CNN报道，华盛顿的一个陪审团一致对前美国总统特朗普的前顾问班农（Steve Bannon）做出了有罪判决。法院尚未宣布判决最终结果，他有可能面临30天至1年的监禁判决，也有可能被罚款。根据全国公共广播电台（NPR）的报道，判决将于10月21日宣布。

两项罪名

此判决涉及2021年1月6日冲击国会事件，这位68岁的前特朗普顾问不愿配合国会调查委员会对他的请求而被认定犯有藐视国会罪。他的罪名有两项：一项是拒绝出席国会听证会作证，另一项是拒绝应众议院特别委员会的传票要求提供文件。班农的律师在庭审中徒劳地争辩说，他的当事人没有故意抵抗传票。反之，会面的日期一直是「正在讨论的主题」。

调查委员会目前仍正在调查冲击国会事件的过程中，并且继续寻求与不愿配合的证人合作。特朗普周五（7月23日）在其自创的社媒平台Truth Social上发布消息，批评该委员会是一个「虚假的法庭」，指责其「腐败和高度党派化」。

曾预言：「地狱之门将在明天敞开」

委员会认为班农是关键证人，他们表示，这位右翼民粹主义者在暴动的前一天与特朗普谈过话。根据他的公开言论显示，他已经事先知道会有「极端事件」发生。班农曾在2021年1月5日在播客上声称，「地狱之门将在明天敞开」。

2021年初，就在国会即将正式认证特朗普的对手拜登赢得2020年的总统选举时，特朗普在一次煽动性的演讲中呼吁追随者们往国会大厦游行，并「不惜一切代价」进行斗争，这导致激进的特朗普支持者们冲进了国会。当时的骚动造成5人死亡，引起全世界的关注，这也被认为是美国民主历史上黑暗的一天。

班农是特朗普2016年竞选总统的核心人物，在该位共和党候选人战胜民主党的克林顿后，班农成了白宫的首席战略顾问。然而，他在2017年8月遭到特朗普解雇。

郭文贵创办的郭媒体曾于2018年聘请班农担任顾问

与郭文贵的合作关系

2020年《华尔街日报》曾报道， 美国联邦调查局（FBI）对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，其中包含他与班农之间的合作资金来源。当时的消息指出，郭文贵创办的郭媒体（Guo Media）曾于2018年聘请班农担任顾问。此外，郭文贵还同班农以及前中国国脚郝海东一起宣布成立名为「新中国联邦」的反中国共产党政治团体。

不过，就在2020年8月班农被指控在美墨边境筑墙募款活动中欺骗捐助者时，郭文贵发表声明表示，两人的确在为中国争取自由与民主上是「强大的盟友」，但强调他与班农因募款活动遭起诉一事没有相干，暂不评论。他还提到，班农因为此项「无关」的调查，无法再担任他旗下GTV媒体的董事会成员。

（综合报导）

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