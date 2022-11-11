拒绝被秩序改变的《废物故事》

（德国之声中文网）在NewGen柏林华语青年电影节的放映厅里，纪录片《废物故事》不经意的自嘲和黑色幽默让观众们频频忍俊不禁。这部由非科班导演拍摄的影片一举入围了2022年西宁FIRST青年影展的主竞赛单元，并获得了观众投票的最高评分。今年11月在德国柏林的放映是导演在欧洲崭露头角的第一次。

《废物故事》

"大海绵"是影片主人公的昵称。四周塞满了旧家具和盆盆罐罐，海绵的脑袋枕在扶手上，一团横在木头长椅上庞大的软绵绵的身体让整个房间显得更加拥挤。他眯着眼睛端着手机，一副似睡非睡的样子。

刻意躲避人群和父母，海绵是一个喜欢在深夜的县城里四处游荡的辍学少年和说唱歌手。独自生活在那个集录音棚和直播间为一体的老单元房里，吃饭、发呆、写歌、录歌、直播是他全部的生活。

过度肥胖和常常暴躁得高呼着"Keep real"（保持真实）的搞怪形象让海绵吸引了不少关注，"就算是卖丑也行啊，只要能出名！" 在直播间里一顿破口大骂后，海绵按下结束键咧嘴一笑："嘿！又涨了十几个粉，他们就爱看我发飙。"

然而抖音里赚得钱非常有限，海绵常常得掰着手指头算自己的直播收入，每天睁开眼第一件事就是在手机里摇奖，能摇出个一块两块也是好的。

在夜深人静的县城里一些空巢老人和其他形单影只的人偶尔会遇到海绵。每每这时，他叛逆的形象会消失得无影无踪，憨态可掬的样子常逗得他们哈哈大笑。

海绵在直播间

书写普通人的生活

在人口十几万的甘肃陇西，在没背景又挤不进高端教育轨道的情况下，一边做着出人头地的梦，一边捣鼓点零碎的钱打发日子，小地方年轻人的生活大都如此。

记者问导演郑仪飞（以下简称小飞）是否在借助电影来展现社会和现实对小镇青年的局限，他斩钉截铁得回答："这个事情我们没得讲，因为我们就是社会的一部分。"

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小飞是一个曾经在电影圈里打杂工的农村小子。他的节奏和气质跟海绵截然相反，一个稳重安静，一个不羁随性。在《废物故事》里他坐在海绵身边，除了偶尔几句淡泊零散的对话以外，仿佛跟摄像机融为了一体。那些似乎不愿表达出来的热烈被海绵唱进了歌里，而小飞却总是若有所思得面带微笑。

"我对我表达的东西没有什么正面或负面的预设，也不知道观众看了之后会有什么反应，" 小飞接着说，"我不觉得我在讲一个充满正能量的故事，甚至有很长的一段时间，我认为我拍的东西很灰色很压抑，但电影出来以后，很多观众都被海绵坚持自我的生命力所打动了，他们看到了一个不愿意向一般生活妥协的人。"

导演郑仪飞

许多当代的中国纪录片导演似乎都觉得一个人生活的事实、存在的事实本身就是一部社会故事，不厌其烦得去讨论和分析政治或社会问题没有意义；小飞也是这样。

"人活着能留下点什么就挺好的，我就是想纪录一些普通人爱过、哭过、笑过的痕迹。至于那些犯禁忌的（话题）不是我的兴趣所在。"

国际知名独立片导演王兵（代表作《铁西区》、《死灵魂》等）在2008年对华语独立影像资料馆的记者说："这个时代需要的是顺从。"

拒绝被时代的秩序改变

顶着一个大面梨似的脸庞，配着脖子上红黄相间的围巾和脑袋上的小绒帽，海棉站在深秋的浓雾里活像一个捏得花花绿绿的白面人儿。

在旁人来看一无是处的他是导演小飞眼中的明星

在旁人来看一无是处的他是导演小飞眼中的明星，他为海绵辩驳道："他跟那些花哨的Rapper们（说唱歌手）不一样！海绵是当年全县第一的音乐生，选择说唱是因为是他觉得这是一个最直接、最平民的表达，他不需要其他，嘴巴就是乐器。"

对一些社会话题他和海绵虽然交换过感受也发过牢骚，但小飞觉得这些事明说出来就没意思了，所以没有剪进纪录片里。"我不想做分析，大家可以用自己的经验去弥补那些看不见的东西，这也可以说是我的创作态度。"

在小飞的电影里陇西的天从没晴过，西北厚重的黄土跟酷炫的嘻哈（HipHop）梦想也仿佛南辕北辙。海绵生活的陇西县原是"国家贫困县"之一，直到两年前才正式脱贫。一个人默默得徘徊在鼓楼脚下的他喃喃自语："好像因为大家都走了，我才必须要留下。"

五年的时光，导演小飞跟着主人公海绵在陇西灰蒙蒙的天空下游来荡去，也在白雪纷飞的严冬里步履蹒跚。也许不顺从就是《废物故事》对这个社会的态度，而且在这一点上他们可能比很多人都做得好。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《光年正传》 《光年正传》是动画公司皮克斯的最新搞笑动画片，目前在阿联酋等多个穆斯林国家遭禁。究其原因恐怕与片中有女同接吻场面有关。其实，国家审查制度不仅见于中东地区。在许多其他国家，也一再有某些场景或整部电影成为审查制度的牺牲品。

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电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《神奇动物3》 同性恋场景在面向中国市场的影片中也不见踪影。最突出的新例是《神奇动物3：邓布利多之秘密》。为满足中国审查机构的要求，制片商——美国华纳兄弟公司从影片中删掉了两小段，在其中，邓布利多讲到他和恶人格林德沃之间有过同性恋情。

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电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《断背山》 吉伦哈尔（Jake Gyllenhaal，左）和莱杰（Heath Ledger，右）主演的获多项奥斯卡奖的剧情片《断背山》（2005年）这样的佳作甚至不准在中国上映。该片描写两个牛仔之间的爱情。2019年出品的埃尔顿·约翰（ Elton John ）传记片《火箭人》也在中国被禁。这位英国歌手公开承认自己的同性恋身份已数十年。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《西藏七年》 藏民等少数民族在中国受压迫的问题，也构成审查机器的一块红布。布莱德·皮特（Brad Pitt）主演的《西藏七年》（1997年）讲述了奥地利登山家哈勒（Heinrich Harrer）与达赖喇嘛之间的友谊。该片很快被禁。不仅如此，此后多年，皮特都曾被中国禁止入境。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《火箭人》 在俄罗斯，同性恋情节同样面临审查——《火箭人》便遭此命运。埃尔顿·约翰强烈抗议肢解其传记片，指控莫斯科实行审查。在俄罗斯，同性恋虽属合法，但不允许同性婚姻或有收养权，以同性恋者为对象的暴力事件屡屡发生。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《脑死亡》 国家电影审查制度并非威权国家专有。在德国，也有不少电影因宣扬暴力、种族仇恨或者颂扬纳粹而被列入黑名单。甚至《指环王》导演杰克逊（Peter Jackson）拍摄的偶像恐怖片《脑死亡》在德国也被禁——因其有暴力描写。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 自由之国？电影另当别论 在美国，一直到20世纪60年代，都严格实施以30年代问世的 《海斯法典》（Hays Code）为代表的国家电影审查制度，长吻、裸体或开上帝玩笑，统统被禁止。希区柯克（Alfred Hitchcock，左）是一位巧妙规避审查制度的大师。如今，好莱坞电影颇受制片人加诸于身的自我审查之累。 作者: Philipp Jedicke



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