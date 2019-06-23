 拒绝红色媒体  台湾民众周日冒雨举行集会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.06.2019

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时政风云

拒绝红色媒体  台湾民众周日冒雨举行集会

数千台湾民众本周日冒雨走上街头举行示威，举行反亲中媒体游行。时代力量立委黄国昌是组织者之一。他表示拒绝中国渗透，呼吁通讯传播委员会NCC要硬起来执法。这场游行也引起台湾总统蔡英文的关注。

Taiwan | Proteste gegen chinesischen Einfluss (Getty Images/AFP/H. Tsun-Hsu)

旺旺中时媒体集团及其旗下的《中国时报》、中天电视被指对香港“反送中”游行报道不多

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在香港反逃犯条例修正草案的情绪持续高涨之时，台湾立法院也于周一跨党派通过3点共同声明，谴责香港政府用武力处理群众运动，并呼吁香港政府撤回逃犯条例草案。 此外，立法院还建议台湾政府以行动支持香港人民。 (19.06.2019)

虽然香港特首林郑月娥周二已公开向香港民众道歉，但不少示威者仍因她没有具体回应诉求，而要求她在6月20日下午五点前回应。眼看她依旧保持沉默，21日早上，示威者开始集结于政府总部外。 (21.06.2019)

（德国之声中文网）根据台湾中央社报道，名为"拒绝红色媒体、守护台湾民主"的活动在周日下午举行。网络知名人士陈之汉也是组织者之一。他曾指出，有一部分台湾媒体对香港"反送中"游行知情不報，他不能再忍受这些媒体荼毒台湾。根据多家台湾媒体的图片报道，香港铜锣湾书店创办人之一林荣基也到场进行声援。

根据香港01报道，旺旺中时媒体集团及其旗下的《中国时报》、中天电视被指对香港"反送中"报道不多，并且支持修例的立场鲜明。黄国昌向通讯传播委员会要求撤销中天电视的牌照。

这场游行也引起了台湾总统蔡英文的关注。根据中央社报道，她表示感谢发起活动的组织人，传达出对中国渗透台湾媒体的忧虑。她还说，台湾政府正持续强化国家安全。针对假讯息，政府也同样从立法、行政两方面下手，期待媒体朋友一起努力，坚守自由民主价值，拒绝统战。

Taiwan | Proteste gegen chinesischen Einfluss (Getty Images/AFP/H. Tsun-Hsu)

众多示威者手拿标语

蔡英文下月将出访中美洲，有猜测她或许会过境美国首都华盛顿，周日接受媒体采访时这位台湾总统做出回应。根据台湾自由时报报道，蔡英文说："这一次可能没有办法有这样的安排。"，面对媒体追问，她说："我们正在规划的事情，等到定安以后会向大家报告。"

去年蔡英文曾两次中途停留美国，8月前往巴拉圭和伯利兹途中在洛杉矶停留，回台途中在休斯敦停留。在洛杉矶时，蔡英文一行曾到连锁咖啡店85°C购买咖啡。中方对蔡英文在美国过境表示反对，85°C也因此卷入政治漩涡，遭到大陆一些民众的抵制。

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