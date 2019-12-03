拒绝猫熊外交 布拉格愿与台北缔结姐妹市

(德国之声中文网) 布拉格市议会周四讨论与台北市建立姐妹市关系一案，而由于该市联合政府的执政各党在事前已达成共识，所以在市长贺瑞普进行简短说明后，市议会变直接进行表决，最后该案以39票赞成、2票弃权的高票通过。

台湾中央社报导，贺瑞普上周曾表示，预计在明年1月与出访的台北市长柯文哲正式签署姐妹市协议，也将强化布拉格与台北在经贸、文化、观光跟教育等领域的合作关系。 此外，布拉格动物园将获得台北市所赠送的穿山甲。

贺瑞普在上任不久后，于今年1月宣布要废除前任市长在跟北京缔结的姐妹市协议中关于一个中国政策与台湾是中国不可分割领土的条款。 此外，他也在今年于市府接见西藏流亡政府首长洛桑森格。 这一连串的动作不但冲击了捷克总统泽曼（Milos Zeman）的亲中政策，也替两国关系制造了不少风波。

中国政府也在布拉格终止与北京的姐妹市关系后，发动一连串的报复行动。 北京取消了4个捷克乐团在中国的演出行程，此举在捷克政坛与文化界也引起轩然大波。 捷克文化部长佐拉列克 (Lubomír Zaorálek) 今年9月也为此事接见中国驻捷克大使张建敏，批评中国取消捷克乐团演出的举动严重伤害中国的形象。

贺瑞普过去表示他在学生时期曾来台实习，也因此对台湾留下好的印象。 今年3月他曾造访台湾，而在旅途中也与台湾总统蔡英文见面，此举被视为是替与台北市缔结姐妹市关系一事试水温。

捷克曾是欧盟中与中国关系最友好的国家之一。 捷克总统泽曼曾在2016年中国国家主席习近平出访布拉格时表示，希望该国协助中国在欧洲扩张投资。 然而过去几年，多项中国承诺的投资案都未兑现，这也引起捷克社会对中国的不满。

贺瑞普提出废除一中条款的时机点，也被视为掌握了捷克社会对中国质疑不断的时机点。 他与中国政府正面交火的事件，也引起了国际社会的关注。

杨威廉/罗法 (综合报导）