拒绝承认禁药丑闻 俄罗斯等来残奥会解禁

（德国之声中文网）国际残奥委会在反违禁药和政府干预方面的改革，使得俄罗斯有机会重整旗鼓，出征2020年东京残奥会。其参选资格的重新获取可望于3月15日正式生效。

国际残奥委会于2016年8月作出决定，禁止俄罗斯残奥委会参加残奥会。依据是世界反兴奋剂机构（World Anti-Doping Agency）调查员理查德·麦克拉伦（Richard McLaren）的一份调查报告。国际残奥会还表示，在俄罗斯政府承认报告中发现的问题之前，也不会允许该国运动员参加其余赛事。但是，国际残奥委会最近放弃了这一要求。

"继续禁止俄罗斯残奥委会参赛已经没有必要，也和我们目前面临的问题不相称。"国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯（Andrew Parsons）说。他补充说，俄罗斯政府也许永远也不会接受麦克拉伦报告，那样的僵局会伤害俄罗斯运动员。

国际残奥委会表示，将会重点监督俄罗斯残奥委会，时间至少持续到2022年，还会对该国运动员进行额外的禁药测试。此外，如果俄罗斯违法相应规定的话，国际残奥会随时可以开始重新对俄罗斯实施禁赛措施。具体规定内容将在下个月公布，其中包括，如果世界反兴奋剂机构认为俄罗斯全国反禁药机构没有达到国际标准，便意味着俄罗斯运动员重新遭到禁赛。

"残奥运动以及残奥运动员群体现在欢迎俄罗斯残奥委会和残奥运动员归来，" 帕森斯说，"不过，他们不应该再抱任何幻想，他们的每一步行动都会受到严格审视，不仅仅是残奥委会和其他残奥运动员，而且是全世界。"

2016年在巴西里约热内卢举办的残奥会上，俄罗斯运动员被全面禁止参赛。次年在韩国平昌冬季残奥会上，30名俄罗斯运动员被同意以中立身份参赛。

俄罗斯残奥运动实力强大。在2014年索契冬季残奥会上，该国获得最多奖牌。在2012年伦敦夏季残奥会上，它获得的奖牌数仅次于中国位居第二。

俄罗斯残奥委会发表声明说，"正如人们所说，迟到总比没有好。国际残奥委会提出的'复原后'标准，看起来各方面都能够接受。"

在2016年的麦克拉伦报告中，来自莫斯科反兴奋剂实验室的文件显示，俄方对大量运动未通过禁药测试进行了掩盖，涉及许多项目，其中也包括一些残疾运动员。

国际残奥委会取消禁赛令后，田径成为唯一依然维持对俄罗斯禁令的体育项目。不过，国际田径联合会（IAAF）允许部分俄罗斯运动员以中立身份参赛。

张平/石涛（美联社）