拒绝执行欧盟难民政策 匈牙利被罚重金

欧洲法庭对匈牙利做出高额罚金的裁决，理由是该国拒绝执行欧盟的难民规定。匈牙利需要缴纳两亿欧元罚金以及每天一百万欧元的强制金。

（德国之声中文网）欧洲法院在卢森堡做出裁定，因匈牙利拒绝执行欧盟的难民规定，需要缴纳两亿欧元的罚金。除此之外，只要匈牙利拒不执行欧洲法院2020年12月的相关裁决，就需每天额外支付一百万欧元的罚金。

2020年12月，欧洲法院提出批评称，匈牙利在不提供足够法律保障的情况下，要么将难民送回塞尔维亚，要么则将这些难民关押在所谓的过境区内。在相当多的情况下，匈牙利拒绝让难民提出庇护申请。匈牙利后来做出新规定，要求庇护申请者先期在匈牙利驻外使馆接受预审，然后才可以入境匈牙利提出庇护申请。这项新规定已于去年被欧洲法院推翻。

非同寻常的严厉处罚

继欧盟委员会提出相关指控后，欧洲法庭的法官现在也做出了异乎寻常的严厉裁决。欧洲法庭认为，匈牙利方面并没有为执行2020年的裁决而采取相应措施，而是在"有意逃避"欧盟共同的难民政策。"这种行为违反了精诚合作的基本原则，对欧盟法律的统一性构成了严重威胁，也是对欧盟团结原则的严重违背。" 法院认为，匈牙利的所作所为，不仅令难民的利益受到侵害，也是在向其他成员国转移接受难民的义务以及相关的财政负担。

匈牙利总理欧尔班严苛的难民政策，时常受到欧盟其他国家的批评。 图像来源: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

匈牙利右翼民族主义政府极其严苛的难民政策，已经多次受到欧盟委员会的批评。欧洲法院也曾多次宣布，匈牙利的难民制度违法。

欧盟成员国被判以罚金，匈牙利并非首例。2021年，欧洲法院判处波兰必须每天缴纳一百万欧元罚金，因为该国拒绝执行法官此前就该国司法改革所作出的裁决。不过，后来罚金金额被缩减了一半。

（路透社，德新社，美联社）

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