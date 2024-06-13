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拒绝执行欧盟难民政策 匈牙利被罚重金

2024年6月13日

欧洲法庭对匈牙利做出高额罚金的裁决，理由是该国拒绝执行欧盟的难民规定。匈牙利需要缴纳两亿欧元罚金以及每天一百万欧元的强制金。

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Ungarn | Grenzzaun Serbien
图像来源: Chris McGrath/Getty Images

（德国之声中文网）欧洲法院在卢森堡做出裁定，因匈牙利拒绝执行欧盟的难民规定，需要缴纳两亿欧元的罚金。除此之外，只要匈牙利拒不执行欧洲法院2020年12月的相关裁决，就需每天额外支付一百万欧元的罚金。

2020年12月，欧洲法院提出批评称，匈牙利在不提供足够法律保障的情况下，要么将难民送回塞尔维亚，要么则将这些难民关押在所谓的过境区内。在相当多的情况下，匈牙利拒绝让难民提出庇护申请。匈牙利后来做出新规定，要求庇护申请者先期在匈牙利驻外使馆接受预审，然后才可以入境匈牙利提出庇护申请。这项新规定已于去年被欧洲法院推翻。

非同寻常的严厉处罚

继欧盟委员会提出相关指控后，欧洲法庭的法官现在也做出了异乎寻常的严厉裁决。欧洲法庭认为，匈牙利方面并没有为执行2020年的裁决而采取相应措施，而是在"有意逃避"欧盟共同的难民政策。"这种行为违反了精诚合作的基本原则，对欧盟法律的统一性构成了严重威胁，也是对欧盟团结原则的严重违背。" 法院认为，匈牙利的所作所为，不仅令难民的利益受到侵害，也是在向其他成员国转移接受难民的义务以及相关的财政负担。

匈牙利总理欧尔班严苛的难民政策，时常受到欧盟其他国家的批评。
匈牙利总理欧尔班严苛的难民政策，时常受到欧盟其他国家的批评。图像来源: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

匈牙利右翼民族主义政府极其严苛的难民政策已经多次受到欧盟委员会的批评。欧洲法院也曾多次宣布，匈牙利的难民制度违法。

欧盟成员国被判以罚金，匈牙利并非首例。2021年，欧洲法院判处波兰必须每天缴纳一百万欧元罚金，因为该国拒绝执行法官此前就该国司法改革所作出的裁决。不过，后来罚金金额被缩减了一半。

 

（路透社，德新社，美联社）

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