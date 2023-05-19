拒绝境外访问网站 福建省政府先走一步

（德国之声中文网）知情人士向路透社表示，一些在大陆以外的用户发现自己无法访问福建统计局管辖范围内的网站。德国之声也无法访问福建省统计局官网及其统计年鉴等相关信息网站。

路透社报道指出，目前尚不清楚中国方面做出此举的原因。但在此之前已经有海外用户访问一些中国金融和学术数据库受阻的情况。同时，北京以国家安全问题针对一些咨询公司采取行动。

新加坡的一名研究员向路透社表示，他从今年3月份开始遭遇这些限制，而其他人表示他们最近才了解到这些限制。

重要的信息来源被断

用户和网站评估结果显示，福建的官方网站经常发布有关经济增长、能源消费和房地产销售等领域的统计及数据。

这些数据是一些外国研究公司、经济学家和金融机构追踪中国这个世界第二大经济体的重要详细信息来源。接受路透社采访的用户表示，由于这是敏感问题，他们希望保持匿名。

结束了严格的疫情管控措施后，中国经济只处于缓慢恢复的状态。此类限制可能会给已经需要应对更严格的监管控制和地缘政治紧张气氛的外国投资者带来压力。

伦敦国王学院的中国和东亚商业教授孙欣说：“如果福建的情况是经过深思熟虑的决定，那么这可能成为其它地方或中央政府机构效仿的先例。”

一名官员在被路透社要求置评时表示，福建省统计局正在“研究情况”，但他并未提供进一步详细说明。负责代表中国政府处理媒体咨询的国务院新闻办公室，外交部和国家统计局未立即回应路透社传真的评论请求。台湾陆委会拒绝就此向路透社发表评论。

降低风险

一些公司在北京方面加大打击力度后急忙采取行动以降低风险。北京准备在今年7月出台更严格的反间谍法。而中国当局近期对“美思明智”（Mintz Group）、美国管理咨询公司贝恩（Bain & Co）和咨询公司凯盛融英（Capvision Partners）的调查，使一些与中国打交道的公司感到不安，许多人不清楚红线在哪里。

同时，对信息安全的关注加剧也出现在最新数据显示中国经济增长动力有所减弱、青年失业率达历史新高的时候。

路透社本月报道称，中国顶级金融数据提供商之一万得（Wind Information Co.），自去年底以来已阻止一些海外用户访问某些商业和经济数据。另外据一些用户说，一个重要的学术数据库——中国知网（CNKI），也从4月1日开始限制海外订阅者的访问。

然而，其他省统计局的官方网站现在可以被海外用户正常访问。路透社相关消息的评论区显示，有用户表示福建统计部门的相关网站在中国大陆是可以访问的。

福建省的数据为什么这么重要？

中国各省提供的统计数据可以帮助分析师和经济学家跟踪地区趋势，如劳动力内部迁移的模式、土地和房产销售以及工业发展。福建经济体量大约7900亿美元，和瑞士相当。福建省政府的相关网站详细介绍了该省先进和基础制造业的分布，以及体现每个城市人口数据的人口普查结果等内容。

福建省政府相关数据的重要性之所以格外高，是因为一些外国投资者密切关注它是否有任何军事活动的迹象，尤其是在台湾海峡局势紧张的情况下，两位在香港的对冲基金投资者向路透社表示。

伦敦国王学院的中国问题专家孙欣表示，外国访问中国国内数据受到限制的趋势很明显，这是中共出于国家安全考虑的结果。他说：“在与西方的地缘政治紧张以及中共对国家安全越来越担忧的背景下，任何与西方的接触都可能变成一个政治化的问题。”

（路透社）

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