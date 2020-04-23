拒绝和可口可乐同框！ C罗正面刚

（德国之声中文网）2020年欧洲杯表现出色的葡萄牙足球明星c罗再次成为人们关注的焦点，并不是他在赛场上的表现，而是出席赛前记者会时的一个小动作：葡萄牙和匈牙利比赛前的新闻发布会上，他坐下后将面前的两瓶可口可乐拿到镜头之外，之后举起桌面上的矿泉水并大声说“喝水”，这个小插曲引起大波澜，可口可乐股价立即下跌1.6 % ，市值瞬间缩水40亿美元。搜狐体育报道，今年36岁的C罗不吃甜食及含糖饮料。

可口可乐是欧足联最大的赞助商。除了c罗挪走可口可乐之外，法国球星博格巴周二也在法国1比0战胜德国队后的新闻发布会上将摆放在面前的无酒精喜乐啤酒移出镜头之外。赛事总监卡伦（Martin Kallen）表示，鉴于博格巴是穆斯林的宗教背景，这个举动没有问题。

两次挪动饮料引起赞助商不满。欧足联提醒参赛球队要履行义务，卡伦表示：“我们已就此事与球队进行了沟通。这很重要。因为赞助收入对这项赛事和整个欧洲足球都非常重要。”

可口可乐对C.罗纳多的举动发表声明回应：“所有人都有自己的饮品喜好。”没有遭受股价损失的喜力啤酒表示：“每个人都有选择的自由，而且这一决定绝对受到尊重。”

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 兑矿泉水的苹果汁 （Apfelschorle） 往果汁里兑矿泉水的“Schorle”算是德国的一种特色饮料，而且很受欢迎。对于东亚传统饮食文化来说，饮料里兑水那可都是“黑心店家”的赚钱招数。不过德国人却真的很喜欢喝加了气泡矿泉水的果汁。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 带色的白啤酒 （Berliner Weisse） 在德国，多数啤酒种类都是棕黄色或者褐色。不过，柏林白啤酒却是彩色的。这款白啤酒里会加兑覆盆子糖浆或者香车叶草，因此颜色也会随之变成红色或者绿色。这算是一款很有地方特色的啤酒。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 柠檬味啤酒 （Radler） 柠檬味的啤酒（Radler）也是一款在德国深受欢迎的饮料。这款啤酒是淡啤酒中加兑柠檬汁而成，用淡啤酒加兑七喜或者雪碧也可以。Radler这个词在德语还有一个意思就是“骑自行车的人”。据说德国人周日下午骑车郊游休息的时候喜欢喝上一杯加柠檬汁的啤酒，Radler啤酒这个名字也就这么产生了。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 香蕉小麦啤酒 （Bananenweizen） 香蕉小麦啤酒和Radler有些类似。只不过这款啤酒是用小麦啤酒和香蕉汁勾兑而成。口感也是十分香甜。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 啤酒中的柴油 （Diesel） 德国啤酒中有一款名叫“柴油”（Diesel）的深棕色“变种”。这种饮料是用啤酒和可乐勾兑而成的。通常的勾兑比例为1:1。这款啤酒还有很多别称，例如“重油”、“冷咖啡”、“沼泽水”、“脏水”等等。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 酒友 （Spezi） “酒友”（Spezi）是德国一种软饮的牌子。这是一种可乐加柠檬水兑成的饮料。这个牌子诞生于上世纪50年代，当时厂家推出的是一款啤酒。但是随着时间的推移，这个牌子改生产软饮。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 黑客饮料（Club-Mate） Club-Mate是一款咖啡因含量很高但是不含酒精的饮料。这款饮料因为在德国黑客圈子享誉盛名也被称作“黑客饮料”。而Club-Mate这个词原本来自于西班牙语中的“马黛草”。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 樱香汁（KiBa） KiBa听起来好像是日语，但实际上是德语樱桃（Kirsche）和香蕉（Banane）的减缩组合。翻成中文对应的也就是“樱香汁”。望文即可思意，这款饮料自然就是樱桃香蕉汁，甜度相当高。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 酸菜汁 （Sauerkraut Saft） 酸菜汁作为饮料，听起来有点像“暗黑料理”。这在德国也的确不属于大众饮料。酸菜汁里含有丰富的维生素C，据说对增强免疫力和促进消化都有不错的辅助作用。

10种不同寻常的饮料在德国十分寻常 咖啡替代品（Muckefuck） Muckefuck是咖啡替代品中的一种，也就是不含咖啡因但口感和咖啡十分相似的“咖啡饮品”。对于Muckefuck这个词的起源有多种说法。一种是说这个词源自法语中的“假咖啡”（Mocca faux），还有一种是来自于德国北威州地区方言对“淡咖啡”的说法。 作者: Elizabeth Grenier



(美联社等)

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