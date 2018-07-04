 拒绝中国「联欧抗美」 欧盟知音何处寻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

拒绝中国「联欧抗美」 欧盟知音何处寻

欧盟遭到美国以钢铝税、汽车关税苦苦相逼，尝试沟通协商却屡战屡败。就在此时，中国强力提出结盟邀请。

Brüssel China-EU-Gipfel | Tusk & Li Keqiang (Reuters/V. Mayo)

李克强与欧盟理事会主席图斯克在去年中欧高峰会上见过面，。

(德国之声中文网) 中国力劝欧盟与其联手对抗美国，并邀之共同发表联合声明，遭到拒绝。

路透社报道，在布鲁塞尔的会面中，多位中国高官，包括国务院副总理刘鹤、外长王毅等，向欧盟方面提议结盟，也提出愿意加大开放中国市场，以表善意。他们也提议中欧共同在世界贸易组织(WTO)中对美国采取行动。

但是路透社已经获得五位欧盟官员证实，欧盟拒绝了这项提议。

「中国希望欧盟跟他们联手对抗美国，选边站。」一位欧盟外交官说﹕「我们不会这么做，也已经跟他们说我们不会。」

因此7月16、17日即将举行的中欧高峰会上，双方很可能退而求其次，仅发表「公报」，就双方贸易合作意愿进行确认，承诺为世贸组织现代化设立专案小组。

副总理刘鹤曾经私下表示，中国已经准备好在峰会上公布开放欧盟投资的产业清单。习近平、李克强也都估计会出席这场峰会。

过去两年的中欧峰会，都因为南海与贸易问题没有达成共识，没有发表过共同声明。

Belgien EU-China Gipfel- Jean-Claude Juncker mit chinesischem Premierminister Li Keqiang (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

李克强与欧盟委员会主席容克(Junker)

中国蠢蠢欲动

美欧之间在经济、国防上都有深刻的伙伴关系，但是中国此次立场强硬。这显现出中国有意在美国与他国关系出现裂痕时，抓紧时机挤上领导者的大位。一位官员形容G7峰会时，美国与众盟友对立的情况可说是送给北京的一份「大礼」，让他们看到欧美不再团结，有机可趁。

象征意义

欧盟官员认为，中国「加大市场开放」的承诺象征意义大于实质。

「我们目前还不知道所谓的『开放』到底是不是真心的。」欧盟官员说﹕「不太可能会带来系统性的改变。」

官员们说，因为进口车在中国市占不高，所以中国五月份降低汽车关税并没有带来太大影响。再者，既然中国有意扶植国产汽车，他们任何对进口车的优惠政策都不可能长久。

但是，中国选在中欧峰会前提出加大市场开放，很可能反映了他们的担忧，例如现在欧盟正在推动法案，料将对外资施加更多限制。

USA Präsident Trump unterzeichnet Dekret zu Strafzöllen auf Stahl und Aluminium (picture-alliance/dpa/Consolidated News Photos/M. Reynolds)

特朗普签署行政命令，课征钢铝税

处理方式不能认同

虽然特朗普的贸易政策对欧洲形成威胁，但是另一方面欧盟也不得不同意，中国的市场封闭且遭到政府干预。就这方面而言欧盟与美国立场一致。

「美国抱怨中国的理由，我们几乎全部都同意，我们只是不同意美国处理事情的方式。」一位欧盟外交官说道。

罗法/李芊(综合报道)

DW.COM

欧美施加压力 中国放宽外资

中国国务院发表《中国与世界贸易组织》白皮书，替自己履行加入WTO承诺辩护。在美国从贸易和投资「关门」时，把自己塑造成负责任的贸易合作伙伴。 (29.06.2018)  

一声征税令 G7集团变“六对一”

加拿大滑雪胜地惠斯勒田园诗般的风景似乎并不能代表G7成员国财长们的心情。会议开始前夕，特朗普宣布对重要的伙伴征税，G7峰会是否就此变成G6+1呢? (01.06.2018)  

互相伤害！欧盟今起对美加征关税

作为对美国钢铝关税的反制措施，欧盟正式开始对美国牛仔裤、摩托车等商品征收关税。一些专家由此担心全球贸易战可能一触即发。 (22.06.2018)  

媒体看中国

Verschiedene Yuan-Geldscheine (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

德语媒体：中国的危机信号增多

货币继续贬值、股市持续下跌，《法兰克福汇报》写道，北京注入数十亿计的资金救市——或许也出于对特朗普惩罚性关税的恐惧。 