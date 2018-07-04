拒绝中国「联欧抗美」 欧盟知音何处寻

(德国之声中文网) 中国力劝欧盟与其联手对抗美国，并邀之共同发表联合声明，遭到拒绝。

路透社报道，在布鲁塞尔的会面中，多位中国高官，包括国务院副总理刘鹤、外长王毅等，向欧盟方面提议结盟，也提出愿意加大开放中国市场，以表善意。他们也提议中欧共同在世界贸易组织(WTO)中对美国采取行动。

但是路透社已经获得五位欧盟官员证实，欧盟拒绝了这项提议。

「中国希望欧盟跟他们联手对抗美国，选边站。」一位欧盟外交官说﹕「我们不会这么做，也已经跟他们说我们不会。」

因此7月16、17日即将举行的中欧高峰会上，双方很可能退而求其次，仅发表「公报」，就双方贸易合作意愿进行确认，承诺为世贸组织现代化设立专案小组。

副总理刘鹤曾经私下表示，中国已经准备好在峰会上公布开放欧盟投资的产业清单。习近平、李克强也都估计会出席这场峰会。

过去两年的中欧峰会，都因为南海与贸易问题没有达成共识，没有发表过共同声明。

中国蠢蠢欲动

美欧之间在经济、国防上都有深刻的伙伴关系，但是中国此次立场强硬。这显现出中国有意在美国与他国关系出现裂痕时，抓紧时机挤上领导者的大位。一位官员形容G7峰会时，美国与众盟友对立的情况可说是送给北京的一份「大礼」，让他们看到欧美不再团结，有机可趁。

象征意义

欧盟官员认为，中国「加大市场开放」的承诺象征意义大于实质。

「我们目前还不知道所谓的『开放』到底是不是真心的。」欧盟官员说﹕「不太可能会带来系统性的改变。」

官员们说，因为进口车在中国市占不高，所以中国五月份降低汽车关税并没有带来太大影响。再者，既然中国有意扶植国产汽车，他们任何对进口车的优惠政策都不可能长久。

但是，中国选在中欧峰会前提出加大市场开放，很可能反映了他们的担忧，例如现在欧盟正在推动法案，料将对外资施加更多限制。

处理方式不能认同

虽然特朗普的贸易政策对欧洲形成威胁，但是另一方面欧盟也不得不同意，中国的市场封闭且遭到政府干预。就这方面而言欧盟与美国立场一致。

「美国抱怨中国的理由，我们几乎全部都同意，我们只是不同意美国处理事情的方式。」一位欧盟外交官说道。

罗法/李芊(综合报道)