拒绝中国政治宣传 美大学再关孔子学院

(德国之声中文网) 继西佛罗里达大学后，北佛罗里达大学8月14日也宣布将关闭孔子学院。

学校发出声明表示这个决定经过「认真考量」，认为2014年开设的孔子学院本应促进语言和文化交流，但最后却发现没有达到这个使命。

声明强调﹕「在审查孔子学院过去4年所贊助的课程、活动和事件后，发现与大学的使命和目标不一致。」

学校没有详细说明结束伙伴关係的原因，但表示将于明年2月关闭孔子学院，并履行法律义务，在6个月前通知终止合约。

佛罗里达州参议员卢比奥 (Marco Rubio) 表示北佛罗里达大学的决定是正确的。他和一些美国议员长期批评中国利用孔子学院影响美国高等教育。

卢比奥警告说，中国共产党透过孔子学院努力扩大在国外的政治影响力，也造成美国出现校园审查。他敦促其他仍有孔子学院的学校应该效法。

美国几所大学，包括宾夕法尼亚州立大学和芝加哥大学，在校内教授抱怨中国透过孔子学院所谓的文化和语言教育课程替政府进行政治宣传之后，都相继关闭孔子学院。不过在美国各地目前尚有100多个孔子学院。

北京孔子学院总部和中国外交部没有立即回应最新的事件。

中国怎麽说

中国外交部表示，孔子学院旨在增进相互了解，并敦促任何怀疑其计划的人放弃这种「过时的想法」。

中国外交部6月6日例行记者会上，媒体询问有关美国国会"反制中国政府和共产党的影响力运作法案"和孔子学院威胁美学术自由等问题。

发言人华春莹表示，「不止一次听到此类负能量的消息。」她说：「仍有个别『套中人』逆潮流而动，执意用上世纪的冷战和零和思维看待别人和世界。」她也强调，「搞什么『干涉』或者『渗透』，从来不是中国style（风格）。希望有些人能够早日摘下有色眼镜，脱下『隔离服』，正确看待中国发展和世界发展。」

夏立民/李芊 (路透社、美联社)