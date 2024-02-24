拒绝两国方案 以色列首度提出「加沙战后计划」

（德国之声中文网）以色列总理办公室22日发表声明称，总理内塔尼亚胡已向安全内阁提交了一份在对伊斯兰激进分子哈马斯的战争结束后，有关加沙地带未来的计划。这是内塔尼亚胡首次公开提出这样的计划。

自去年10月7日哈马斯对以色列发动恐怖突袭后，加沙地带陷入战争状态。根据以色列提供的数字，约有1160人在该次袭击中丧生，约250名人质被哈马斯劫持。以色列称至今仍有130名人质被扣押在加沙地带，其中约30人据信已经死亡。哈马斯被美国、欧盟、以色列等视为恐怖组织。

未来谁将管理加沙？

以色列的加沙战后计划仍然包含相当模糊的表述。例如，它提到加沙今后应由「具有专业经验的地方官员」管理；这些官员应「与恐怖组织或支持恐怖主义的国家没有任何联系，也不受他们的财务支持」。

目前尚不清楚可能的管理人选，文件中没有明确提及管理约旦河西岸的巴勒斯坦权力机构，但也不排除它在未来参与管理的可能性。

以色列军方主导的安全控制

据《以色列时报》和《国土报》等以色列媒体报道，该国军方未来将对整个加沙地带实施全面的安全控制，这意味着区域内所有的哈马斯军事结构都将被拆除。根据内塔尼亚胡公布的计划，以色列军队将能够随时在加沙地带行动，并拥有「无限的行动自由」。

据媒体报道，以色列还希望透过一条将加沙地带分为南北两部分的新公路，加强该区域的安全控制。然而，观察人士担心以色列也可能利用这条道路，阻止那些在战争开始时逃往南部的巴勒斯坦难民返回北部。

《国土报》指出，该计划还设想在加沙地带和以色列之间建立一个缓冲区，由以色列军队控制，平民不得返回，但这样的缓冲区也会减少加沙地带的可居住面积。

此外，以色列还希望在埃及和加沙地带之间的边界开展行动，对边界实施「南部屏障」，以遏制向加沙的走私活动。

联合国援助组织被迫退场？

内塔尼亚胡的另一个战后目标是关闭联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处，他曾指责该援助组织遭到哈马斯渗透。

有传言指出该援助组织的几名雇员参与了哈马斯对以色列的重大袭击，联合国已经解雇了这些被指控的员工，并启动了内部调查。作为对以色列指控的回应，包括美国和德国在内的许多国家暂停向该援助组织付款。

拒绝极右翼要求

然而，对于以色列内阁中一些极右翼者要求让以色列定居者迁往加沙地带，内塔尼亚胡显然没有让步。

内塔尼亚胡已于今年1月拒绝了在加沙建造犹太人定居点的想法，美国国务卿布林肯也指出，在巴勒斯坦领土上扩建定居点将阻碍和平。

以色列仍对两国方案说不

另一方面与美国的目标背道而驰的是：内塔尼亚胡仍拒绝接受国际社会所期望的两国解决方案。美国支持在巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）领导下重组巴勒斯坦权力机构，以重获对加沙地带的控制权。

巴勒斯坦权力机构的一位发言人也否定了内塔尼亚胡的计划。据巴勒斯坦官方通讯社报道，该发言人说：「加沙地带只会是以耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国的一部分。」

这位阿巴斯政府的发言人强调，如果世界希望该地区维持安全与稳定，就必须「结束以色列对巴勒斯坦领土的占领，承认以耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国」。

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