 拒签“一中承诺书” 驻港办台籍人员恐难获延签 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2021

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拒签“一中承诺书” 驻港办台籍人员恐难获延签

台湾陆委会副主委邱垂正证实，台湾驻香港代表处目前仅剩的8名台籍驻港人员所持有的签证都将在今年年底到期。去年7月，香港办事处代理处长高铭村因拒绝签署“一个中国承诺书”而签证无法获得延期，被迫返台。

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，台湾陆委会副主委邱垂正今天（5月10日）在立法院内政委员会接受质询时证实，“目前台湾在香港有8名驻港人员，他们的签证都将在今年内到期，但驻港代表处还有55名香港雇员，目前也都启动代理机制”。

在被问到这8名驻港人员的签证是否会得到续签的问题时，邱垂正回应说，希望这些工作人员“坚持到底”，台湾方面“也依规定向港方申请签证，但港方都迟不发给”。邱垂正说：“这应该是港方设置的不合理要求。”

今年3月，台湾陆委会主委邱太三在接受台湾媒体采访时曾表示，台湾派驻香港办事处的编制为19人，按照“双方所订的换文程序办理”。他指责“港方采取片面、不合理的要求跟处理，导致台湾人员遭遇到一些困难”，但也强调，“如果香港政府期待（台港）双边的交流可以更加有序及持续，相信港府应该更审慎来处理这个问题”。

邱太三所指的“港方采取片面、不合理的要求”是香港特区政府要求台湾驻港办事处工作人员签署“一中承诺书”。去年7月，台湾驻港办事处代理处长高铭村因拒签“一中承诺书”，工作签证未获续签，被迫返台。

2018年，原澳门台北办事处处长卢长水就因为未签承诺书而无法获得签证，所以一直未能赴港就任。

除此之外，2019年1月，因澳门特区政府未发工作签证，台湾新任陆委会驻澳组长张多马无法如期到任。2020年4月代理处长李佩儒也因拒签一中承诺书而返回台湾。

2016年，民进党总统候选人蔡英文赢得台湾大选。因其公开表达不承认“九二共识”，两岸关系急转直下。澳门和香港受到波及，处理“一中原则”的问题上做法开始变得更为强硬。台湾《自由时报》引述知情人士称，“过去扁、马政府时代，港方是以‘口头告知’形式，来处理‘一中原则’，有相当大的弹性与空间，‘你告知你的，我要不要遵守是另一回事’，但蔡政府上台后，北京加大对台施压，‘一中原则’改以白纸黑字，做法相对强硬，我方基于维护国家尊严与主权，不可能接受一中原则，也不会签署承诺书。”

去年作为对驻港办事处代理处长高铭村签证无法延长的反制措施，台湾方面宣布，在香港驻台办事处人员工作签证期满时，也将不被续发签证。

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