拒签「一个中国」切结书 台驻港处长被迫回台

(德国之声中文网) 台湾媒体《上报》报导，台北经济文化办事处香港办事处代理处长遭到港府要求签署「支持『一个中国』切结书」，以此换取驻港代表签证。

报导指出，代理处长高铭村工作签证效期届满，准备换签之际，香港政府要求他签署「支持『一个中国』切结书」，做为核发驻港代表签证的条件。

据报导，高铭村在拒绝签署之后，签证无法获准延期，依照台湾驻外人员轮调原则于16日离开香港、返回台湾。

德国之声记者致电办事处查核，发言人证实高铭村已经离港回台，但是办事处业务运作正常。至于记者询问办事处其他同仁是否被要求签署「支持『一个中国』切结书」，发言人称: 「我们对『一个中国』(切结书)没有任何评论。其他回应都需要看陆委会那边。」

德国之声查询陆委会回应，陆委会指驻港机构是经过台港政府协商并换文同意设立的，「港方应依双方协议保障该机构不受任何政治干扰，更不应在双方同意的范畴外，设置不必要的障碍」。尽管如此，台湾仍希望能够回到既有共识基础，维系台港正常交流与双方民众权益。

台湾与香港的关系在香港雨伞运动之後已有降温，在国安法通过以後，此事件标志台港关系的新挑战。

台湾驻港机构「正常运作」

2011年，台湾驻港事务机构从「中华旅行社」正名为「台湾驻香港经济与文化办事处」，负责服务在港台人，以及台港交流工作。

过去2年间，台湾当局指派担任处长的卢长水都未获香港核发签证，无法赴港屡职，因此由联络组组长高铭村才兼任代理处长。

台湾媒体《中央广播电台》报导，高铭村离开香港之后，台北办事处一次空出处长和联络组组长的空缺。

台北办事处辖下有5个组别，分别为经济组、服务组、新闻文化组、综合组与联络组。报导称，在高铭村离港前一天，服务组组长周家瑞、综合组组长李晋梅已先行离港返台，原因未知，但两人工作签证确实已经到期。新闻文化组长长期由文化部光华新闻中心主任兼任，但是该主任过去2年也无法赴港屡职。综合以上因素，目前台北办事处只剩下经济组组长还在香港。

德国之声致电台北办事处查证，办事处新闻发言人表示目前没有和其他同仁一起上班，「对其他组别情况并不清楚」。新闻发言人继续重申「业务一切正常」。

政治条件改变「不可能接受」

16日，台湾陆委会主委陈明通16日在记者会上曾经提及，台北经济与文化办事处香港办事处是2011年双方同意成立，呼吁港方遵守当年沟通成果。

他也表示，过去2年当局指派的主任都无法到香港赴任，在原来的换人里面增加了额外的政治条件。「我们一再呼吁，这是违反当年一起协商、共同协议，经过欢迎同意的政治条件，没有这些政治条件，你现在要加我这些政治条件，不可能接受。」但是他也表示，虽然台湾方面一再呼吁，但是「对方显然无视于机构对促进台港交流的功能」。