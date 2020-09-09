拒新疆强迫劳动  英国会促品牌交代货源

（德国之声中文网）英国国会商业丶能源及工业策略委员会，周四（5日）要求各大服装品牌交代棉花供应来源，确保不涉及中国新疆再教育营的强迫劳动。

委员会成员丶保守党国会议员甘尼(Nusrat Ghani)说：「这是个很吓人的想法，英国消费者可能在不知情下，支持了那些从维吾尔人强迫劳动中获利的企业。」

10多家品牌回应委员会查询，Gap及Zara母公司Inditex没有提供具体细节，仅表示将改善对其供应链的了解。H&M称「没有任何办法」可完全追踪棉花来源，Stella McCartney也指追踪原材料「极度困难」。

有反奴役组织表示，即使服装品牌与新疆工厂撇清关系，但其供应链也很可能含有维吾尔人在强迫劳动下采摘的棉花，这些棉花出口到中国各地并由其他供应商使用。

反奴役国际组织（Anti-Slavery International）成员克兰斯顿（Chloe Cranston）说：「从棉花采购到工厂车间的完整供应链中，如果品牌没解决当中的风险，那么它声称自己与中国奴役维吾尔人的行为无关的说法，是不可信的。」

美特使：强迫劳动扩至中国多地

美国专责打击人口贩卖的特使里士满（John Richmond）上月曾表示，中国政府的强迫劳工问题已从新疆蔓延至其他省份，国际品牌要追踪其中国供应链有否涉及强迫劳工，变得日益困难。

美国早前已经宣布禁止新疆部分产品进口，包括棉花和番茄等。

中国棉花产量占全球两成，当中超过八成棉花来自新疆西北部，当地约有1100万维吾尔人。

联合国估计至少有100万维吾尔族人和穆斯林，被关押在新疆再教育营，有澳大利亚智库指，其中数万人被移送到中国各地的工厂劳动，为全球品牌供货。中国对此否认，强调再教育营提供职业培训，并帮助他们对抗恐怖主义和极端主义。

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李澄欣/楊威廉（路透社）

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