 拒政治承诺遭除名 中华鸟会英文名改为Taiwan | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拒政治承诺遭除名 中华鸟会英文名改为Taiwan

位于英国的国际鸟盟将台湾的中华鸟会从正式伙伴关系中移除之后，后者将其英文名索性从Chinese改成了Taiwan。小小鸟会成为中国对台湾宣示领土主权的沿阵地。

Symbolbild-Brieftauben sitzen auf einer Stromleitung (picture-alliance/Bildagentur-online)

（德国之声中文网）全称为中华民国野鸟学会(CWBF)这家台湾组织周五（9月25日）宣布将英文名称从Chinese Wild BirdFederation（CWBF）改为Taiwan Wild BirdFederation（TWBF）。

此前，根据中华鸟会在其网站发布的消息，总部位于剑桥的国际鸟盟（BirdLife International）表示为遵循国际原则，希望其名称中出现"中国台湾"，遭到到中华鸟会拒绝。

延伸阅读：遭国际鸟盟除名  中华鸟会: 政治妨碍保育

路透社报道指出，中国加大了对国际团体的压力，要求其承认台湾属于中国的一个中国原则，让台湾政府和人民感到愤怒。

台湾方面称，国际鸟盟此前要求中华鸟会正式名称中停止使用"中华民国"，或者别的暗示台湾独立的表达，还要求他们并签署一份承诺书，要他们"承诺不促进或倡导中华民国的合法性及台湾脱离中国独立"。

中华鸟会则表示，他们作为野鸟保育的非政府组织从未就任何此类议题表达过立场，认为要签署这样的文件相当不合适，因此拒绝签署，强调"中华鸟会不是政治推手，我们是保育组织！"

"中国台湾"正是北京对台湾参加国际组织的一贯要求。但是，目前尚不清楚北京是否直接插手国际鸟盟。 路透社记者多次要求采访，国际鸟盟都没有回复。

张平/ 李鱼（路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Bangladesch Vögel Star auf einem Ast

遭国际鸟盟除名  中华鸟会: 政治妨碍保育 16.09.2020

台湾保育团体「中华鸟会」受访表示，从去年起就屡被国际鸟盟刁难，虽然尽力沟通，却仍在9月15日被片面通知除名。

Rothirsch, Rot-Hirsch, Edelhirsch

疫情期间 欧洲非法捕猎格外猖獗 05.07.2020

新冠疫情之下的封锁、禁足让偷猎者有机可乘：欧洲很多国家都出现了野生动物犯罪增加的情况。这对于猛禽和已经濒危的鲟鱼而言，尤其危险。

Arztserie Grey's Anatomy

穿Prada的医生！奢侈品牌、热门剧组的抗疫援手 02.04.2020

疫情蔓延的当下，面对医疗用品的紧缺。“实习医生格蕾”等医疗题材的热门电视剧组伸出援手，将道具库存的医用设备捐赠给医院。此外Prada，Dior等奢侈大牌也赶制口罩等医用品。

广告

时事评论

China Radfahrer in Peking (China Radfahrer in Peking)

“私营经济”--漫话中共党史术语系列之七

"私营经济"这个词的出现，与"个体户"和"雇工"两个词，是紧密联系在一起的。确立了"个体户"是"光彩的事业"，用"看两年再说"模糊了"雇工"是姓资还是姓社的争论，"私营经济"才可能出现。  