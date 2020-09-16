拒政治承诺遭除名 中华鸟会英文名改为Taiwan

（德国之声中文网）全称为中华民国野鸟学会(CWBF)这家台湾组织周五（9月25日）宣布将英文名称从Chinese Wild BirdFederation（CWBF）改为Taiwan Wild BirdFederation（TWBF）。

此前，根据中华鸟会在其网站发布的消息，总部位于剑桥的国际鸟盟（BirdLife International）表示为遵循国际原则，希望其名称中出现"中国台湾"，遭到到中华鸟会拒绝。

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路透社报道指出，中国加大了对国际团体的压力，要求其承认台湾属于中国的一个中国原则，让台湾政府和人民感到愤怒。

台湾方面称，国际鸟盟此前要求中华鸟会正式名称中停止使用"中华民国"，或者别的暗示台湾独立的表达，还要求他们并签署一份承诺书，要他们"承诺不促进或倡导中华民国的合法性及台湾脱离中国独立"。

中华鸟会则表示，他们作为野鸟保育的非政府组织从未就任何此类议题表达过立场，认为要签署这样的文件相当不合适，因此拒绝签署，强调"中华鸟会不是政治推手，我们是保育组织！"

"中国台湾"正是北京对台湾参加国际组织的一贯要求。但是，目前尚不清楚北京是否直接插手国际鸟盟。 路透社记者多次要求采访，国际鸟盟都没有回复。

张平/ 李鱼（路透社）

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