拍片遭毁约 伍迪·艾伦状告亚马逊索赔

（德国之声中文网）美国导演艾伦已经 83岁, 但仍然每年至少制作一部新片。上一部影片是2017年与温斯莱特（Kate Winslet）、汀布莱克（Justin Timberlake）和邓波儿（Juno Temple）一起合作的电影《奇幻摩天轮》。也正是在这一年，"Metoo" 运动兴起，过去十几年来对于伍迪的性侵指控被重新审视，许多好莱坞明星选择和这位电影大腕分道扬镳，将来不会再与他共事，如费斯（Colin Firth），沙拉梅特（Timothée Chalamet），索维诺（Mira Sorvino），格威格（Greta Gerwig），佩奇（Ellen Page）等。
无法上映的影片
不过，艾伦依然在2018年完成了一部新片。但电影公司却将这部叫做《纽约的一个雨天》的浪漫喜剧雪藏。因此，艾伦要求亚马逊工作室因违约支付 6800万美元。
艾伦的律师已向纽约一家法院提起相关损失赔偿诉讼。他们在诉讼请求中辩解说，这家互联网巨头拒绝为他的新片提供资金。据称有一份合同，亚马逊在其中承诺向导演支付 9 0 0万美元，以制作《纽约的一个雨天》。去年 6月，亚马逊曾试图退出该合同。到目前为止，这笔款项还没有兑现。
亚马逊要求解约的理由是，艾伦涉嫌性侵7岁养女迪兰·法拉（Dylan Farrow）。这一指控最早是在1992年艾伦和女友米娅·法拉（Mia Farrow）之间爆发激烈争夺监护权之时被外界知晓。当时警方对此展开调查， 但艾伦没有受到任何指控。迪伦后来在一封公开信中评论说，好莱坞对此"视而不见"。艾伦一直拒绝所有的指控。
艾伦最终在没有亚马逊资助的情况下完成了《纽约的一个雨天》。这部电影的主演包括霍尔（Rebecca Hall），范宁（Elle Fanning），沙拉梅特（Timothée Chalamet）和歌手戈麦斯（Selena Gomez）。但至今仍未上映。
立夏/石涛（美联社，法新社，德新社，路透社）
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伍迪·艾伦10部代表作
《安妮霍尔》（Annie Hall）
1977年，伍迪·艾伦执导的第七部电影上映之际，他已因舞台和电影表演为人所知。不过，《安妮霍尔》一片却令伍迪·艾伦的影视生涯获得新生。深刻的心理刻画，同时也异常风趣。
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伍迪·艾伦10部代表作
《曼哈顿》（Manhattan）
两年后的代表作《曼哈顿》至今令伍迪·艾伦的影迷难忘。这部浪漫喜剧也是以纽约为背景的最美的电影之一。除亲自出演主角外，他当时的伴侣戴安·基顿，以及年轻的梅丽尔·斯特里普都参加演出。
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伍迪·艾伦10部代表作
《星辰往事》（Stardust Memories）
接下来的一部电影中，伍迪·艾伦记录了其第一次艺术生涯的危机。他并不认为自己最适合喜剧角色。他所崇尚的一位榜样人物是瑞典人英格玛·伯格曼。《星辰往事》记录的正是这样一场危机。
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伍迪·艾伦10部代表作
《西力传》（Zelig）
1983年的《西力传》令电影界颇为吃惊。伍迪·艾伦扮演1920年代生活在纽约的利奥纳德·西力。该角色性格软弱，向环境屈服，被视为有关机会主义的经典之作。主演也包括伍迪·艾伦当时的伴侣米亚·法罗。
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伍迪·艾伦10部代表作
《开罗紫玫瑰》（The Purple Rose of Cairo）
在电影《开罗紫玫瑰》中，米亚·法洛熠熠生辉。她所扮演的年轻侍应生赛西莉亚试图在世界中寻找幸福的慰藉。在不断去电影院的过程中，她果真遇到自己的英雄。
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伍迪·艾伦10部代表作
《汉娜姐妹》（Hannah and Her Sisters）
伍迪·艾伦的目标是，赋予电影哲学和思想深度。《汉娜姐妹》被视为相对成功的一部作品。片中除米亚·法罗外还有多个亮眼的女性角色。伍迪·艾伦出演配角。
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伍迪·艾伦10部代表作
《无线电时代》（Radio Days）
1987年的影片《无线电时代》是对广播这一媒体的追忆。片中描述纽约皇后区的一个犹太人家庭，如何在1930和1940年代聚集在广播前，收听体育转播、新闻和音乐。尽管带有理想主义色彩，该片仍温馨幽默地追忆了过去的时代。
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伍迪·艾伦10部代表作
《犯罪与不端》（Crimes and Misdemeanors）
1990年的《犯罪与不端》也让伍迪·艾伦的才华得以展现。多重故事、角色交错，浪漫喜剧时刻交织。演员表现出色。
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伍迪·艾伦10部代表作
《赛末点》（Match Point）
2005年，伍迪·艾伦再次让电影节大吃一惊。《赛末点》并非喜剧，也非纽约城市剧，而是一部惊悚剧情片。出演女主角的年轻女演员斯佳丽·约翰森此后影视生涯青云直上。
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伍迪·艾伦10部代表作
《午夜巴塞罗那》（Vicky Cristina Barcelona）
近年来，伍迪·艾伦选择欧洲作为拍片地。《午夜巴塞罗那》是代表作之一。除斯佳丽·约翰森之外，佩尼罗普·克鲁兹和哈维尔·巴登也出演。如今，许多演员视参演伍迪·艾伦的影片为一种荣誉。
作者: Jochen Kürten