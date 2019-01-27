 拍片遭毁约 伍迪·艾伦状告亚马逊索赔 | 文化经纬 | DW | 08.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

拍片遭毁约 伍迪·艾伦状告亚马逊索赔

曾四次获得奥斯卡奖的美国著名导演伍迪·艾伦（Woody Allen）对亚马逊工作室提起诉讼。整起事件夹杂合同毁约、项目取消、电影被扣留以及 “数十年前性侵养女的指控”等诸多元素。

Woody Allen verklagt Amazon (picture-alliance/AP/E. Agostini)

伍迪·艾伦把亚马逊告上公堂

（德国之声中文网）美国导演艾伦已经 83岁, 但仍然每年至少制作一部新片。上一部影片是2017年与温斯莱特（Kate Winslet）、汀布莱克（Justin Timberlake）和邓波儿（Juno Temple）一起合作的电影《奇幻摩天轮》。也正是在这一年，"Metoo" 运动兴起，过去十几年来对于伍迪的性侵指控被重新审视，许多好莱坞明星选择和这位电影大腕分道扬镳，将来不会再与他共事，如费斯（Colin Firth），沙拉梅特（Timothée Chalamet），索维诺（Mira Sorvino），格威格（Greta Gerwig），佩奇（Ellen Page）等。

无法上映的影片

不过，艾伦依然在2018年完成了一部新片。但电影公司却将这部叫做《纽约的一个雨天》的浪漫喜剧雪藏。因此，艾伦要求亚马逊工作室因违约支付 6800万美元。

艾伦的律师已向纽约一家法院提起相关损失赔偿诉讼。他们在诉讼请求中辩解说，这家互联网巨头拒绝为他的新片提供资金。据称有一份合同，亚马逊在其中承诺向导演支付 9 0 0万美元，以制作《纽约的一个雨天》。去年 6月，亚马逊曾试图退出该合同。到目前为止，这笔款项还没有兑现。

DW.COM

伍迪·艾伦的妻子宋仪称，丈夫在MeToo运动受到不公正的对待。艾伦的一名养女迪伦·法罗对他提出性侵指控。 (17.09.2018)

亚马逊要求解约的理由是，艾伦涉嫌性侵7岁养女迪兰·法拉（Dylan Farrow）。这一指控最早是在1992年艾伦和女友米娅·法拉（Mia Farrow）之间爆发激烈争夺监护权之时被外界知晓。当时警方对此展开调查， 但艾伦没有受到任何指控。迪伦后来在一封公开信中评论说，好莱坞对此"视而不见"。艾伦一直拒绝所有的指控。

艾伦最终在没有亚马逊资助的情况下完成了《纽约的一个雨天》。这部电影的主演包括霍尔（Rebecca Hall），范宁（Elle Fanning），沙拉梅特（Timothée Chalamet）和歌手戈麦斯（Selena Gomez）。但至今仍未上映。

立夏/石涛（美联社，法新社，德新社，路透社）

  • Filmstill Der Stadtneurotiker

    伍迪·艾伦10部代表作

    《安妮霍尔》（Annie Hall）

    1977年，伍迪·艾伦执导的第七部电影上映之际，他已因舞台和电影表演为人所知。不过，《安妮霍尔》一片却令伍迪·艾伦的影视生涯获得新生。深刻的心理刻画，同时也异常风趣。

  • Meryl Streep Manhattan

    伍迪·艾伦10部代表作

    《曼哈顿》（Manhattan）

    两年后的代表作《曼哈顿》至今令伍迪·艾伦的影迷难忘。这部浪漫喜剧也是以纽约为背景的最美的电影之一。除亲自出演主角外，他当时的伴侣戴安·基顿，以及年轻的梅丽尔·斯特里普都参加演出。

  • Filmstill Stardust Memories

    伍迪·艾伦10部代表作

    《星辰往事》（Stardust Memories）

    接下来的一部电影中，伍迪·艾伦记录了其第一次艺术生涯的危机。他并不认为自己最适合喜剧角色。他所崇尚的一位榜样人物是瑞典人英格玛·伯格曼。《星辰往事》记录的正是这样一场危机。

  • Filmstill Zelig

    伍迪·艾伦10部代表作

    《西力传》（Zelig）

    1983年的《西力传》令电影界颇为吃惊。伍迪·艾伦扮演1920年代生活在纽约的利奥纳德·西力。该角色性格软弱，向环境屈服，被视为有关机会主义的经典之作。主演也包括伍迪·艾伦当时的伴侣米亚·法罗。

  • Filmstill The Purple Rose of Cairo

    伍迪·艾伦10部代表作

    《开罗紫玫瑰》（The Purple Rose of Cairo）

    在电影《开罗紫玫瑰》中，米亚·法洛熠熠生辉。她所扮演的年轻侍应生赛西莉亚试图在世界中寻找幸福的慰藉。在不断去电影院的过程中，她果真遇到自己的英雄。

  • Bildergalerie Sir Michael Caine 80. Geburtstag Hannah und ihre Schwestern

    伍迪·艾伦10部代表作

    《汉娜姐妹》（Hannah and Her Sisters）

    伍迪·艾伦的目标是，赋予电影哲学和思想深度。《汉娜姐妹》被视为相对成功的一部作品。片中除米亚·法罗外还有多个亮眼的女性角色。伍迪·艾伦出演配角。

  • Radio Days 1987 Woody Allen Flash-Galerie

    伍迪·艾伦10部代表作

    《无线电时代》（Radio Days）

    1987年的影片《无线电时代》是对广播这一媒体的追忆。片中描述纽约皇后区的一个犹太人家庭，如何在1930和1940年代聚集在广播前，收听体育转播、新闻和音乐。尽管带有理想主义色彩，该片仍温馨幽默地追忆了过去的时代。

  • Filmstill Verbrechen und andere Kleinigkeiten

    伍迪·艾伦10部代表作

    《犯罪与不端》（Crimes and Misdemeanors）

    1990年的《犯罪与不端》也让伍迪·艾伦的才华得以展现。多重故事、角色交错，浪漫喜剧时刻交织。演员表现出色。

  • Match Point, Filmstill des neuen Woody Allen Films

    伍迪·艾伦10部代表作

    《赛末点》（Match Point）

    2005年，伍迪·艾伦再次让电影节大吃一惊。《赛末点》并非喜剧，也非纽约城市剧，而是一部惊悚剧情片。出演女主角的年轻女演员斯佳丽·约翰森此后影视生涯青云直上。

  • Flash-Galerie Woody Allen zum 75. Geburtstag

    伍迪·艾伦10部代表作

    《午夜巴塞罗那》（Vicky Cristina Barcelona）

    近年来，伍迪·艾伦选择欧洲作为拍片地。《午夜巴塞罗那》是代表作之一。除斯佳丽·约翰森之外，佩尼罗普·克鲁兹和哈维尔·巴登也出演。如今，许多演员视参演伍迪·艾伦的影片为一种荣誉。

    作者: Jochen Kürten


DW.COM

伍迪·艾伦10部代表作

伍迪·艾伦即将迎来80岁生日。退休对他还是个陌生的词汇，其新片“不理性的男人”即将上映。 (12.11.2015)  

相关内容

Schauspieler Kevin Spacey der Netflix-Serie House of Cards

好莱坞的政治情结—— 特朗普成靶心 27.01.2019

好莱坞不仅创造英雄神话，也积极针砭时政。三部新上映的美国政治片纷纷影射华盛顿政治圈，美国总统特朗普已然成为电影导演的靶心。

Bildergalerie Prominente Paare mit großem Altersunterschied

受性侵指控 伍迪·艾伦妻子为夫辩护 17.09.2018

伍迪·艾伦的妻子宋仪称，丈夫在MeToo运动受到不公正的对待。艾伦的一名养女迪伦·法罗对他提出性侵指控。

USA Protest #MeToo

评论：“米兔”运动一周年——这样的争辩值得！ 17.10.2018

#MeToo运动问世一年后，关于这一运动是否导致了某种改变的争议，并非问题关键。核心问题是：接下去该做什么？德国之声记者Helena Kaschel认为，尤其应继续争议。

广告
Woody Allen verklagt Amazon (picture-alliance/AP/E. Agostini)

拍片遭毁约 伍迪·艾伦向亚马逊索赔

曾四次获得奥斯卡奖的美国著名导演伍迪·艾伦（Woody Allen）对亚马逊工作室提起诉讼。整起事件夹杂合同毁约、项目取消、电影被扣留以及 “数十年前性侵养女的指控”等诸多元素。 

69. Berlinale - Eröffnungsgala (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

柏林电影节继续开启“吐槽”模式

这是德国式的致敬，德国式对电影艺术的尊重，德国式的幽默。第69届柏林电影节再一次在德国戏剧女星恩戈尔克（Anke Engelke）的机智和幽默中拉开帷幕。与往年一样，光是她在开幕式上的各式吐槽，就值得好好玩味。 