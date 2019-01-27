拍片遭毁约 伍迪·艾伦状告亚马逊索赔

（德国之声中文网）美国导演艾伦已经 83岁, 但仍然每年至少制作一部新片。上一部影片是2017年与温斯莱特（Kate Winslet）、汀布莱克（Justin Timberlake）和邓波儿（Juno Temple）一起合作的电影《奇幻摩天轮》。也正是在这一年，"Metoo" 运动兴起，过去十几年来对于伍迪的性侵指控被重新审视，许多好莱坞明星选择和这位电影大腕分道扬镳，将来不会再与他共事，如费斯（Colin Firth），沙拉梅特（Timothée Chalamet），索维诺（Mira Sorvino），格威格（Greta Gerwig），佩奇（Ellen Page）等。

无法上映的影片

不过，艾伦依然在2018年完成了一部新片。但电影公司却将这部叫做《纽约的一个雨天》的浪漫喜剧雪藏。因此，艾伦要求亚马逊工作室因违约支付 6800万美元。

艾伦的律师已向纽约一家法院提起相关损失赔偿诉讼。他们在诉讼请求中辩解说，这家互联网巨头拒绝为他的新片提供资金。据称有一份合同，亚马逊在其中承诺向导演支付 9 0 0万美元，以制作《纽约的一个雨天》。去年 6月，亚马逊曾试图退出该合同。到目前为止，这笔款项还没有兑现。

亚马逊要求解约的理由是，艾伦涉嫌性侵7岁养女迪兰·法拉（Dylan Farrow）。这一指控最早是在1992年艾伦和女友米娅·法拉（Mia Farrow）之间爆发激烈争夺监护权之时被外界知晓。当时警方对此展开调查， 但艾伦没有受到任何指控。迪伦后来在一封公开信中评论说，好莱坞对此"视而不见"。艾伦一直拒绝所有的指控。

艾伦最终在没有亚马逊资助的情况下完成了《纽约的一个雨天》。这部电影的主演包括霍尔（Rebecca Hall），范宁（Elle Fanning），沙拉梅特（Timothée Chalamet）和歌手戈麦斯（Selena Gomez）。但至今仍未上映。

立夏/石涛（美联社，法新社，德新社，路透社）