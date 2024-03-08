拉赫玛尼诺夫：《交响舞曲》第三乐章

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫（1873年4月1日—1943年3月28日）是一位出生于俄国的作曲家、指挥家及钢琴演奏家，1943年临终前加入美国籍。

《交响舞曲》（Op.45）完成于1940至41年间。1940年6月底，法国经过短暂抵抗后向德军投降并沦为德占区。当时住在纽约州长岛小镇森田波特（Centerport）的谢尔盖·拉赫玛尼诺夫心中十分挂念远在法国的女儿，也思念再也回不去的俄国家乡。他希望用音乐记录心中的思念、苦闷、爱与憧憬，并将这些真挚的情感和自己对宗教的虔诚信仰倾注到新的作品中。

《交响舞曲》由三个乐章组成，一开始被作曲家命名为“幻想舞曲”，三个乐章分别被命名为“中午”、“暮色”与“午夜”。请听土耳其国家青年爱乐乐团演奏的《交响舞曲》的第三个乐章。该乐章引用了天主教安魂曲《愤怒的日子》中的调子和作曲家早年创作的无伴奏合唱《彻夜晚祷》的片段，是一首对生命的礼赞：在慢慢的人生路上挣扎前行，忍受痛苦、心中却依然充满虔诚与爱。

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