拉美疫情惨重 巴西新增病亡例连日最多

(德国之声中文网) 国际卫生专家在周二(5月26日)表示，新冠疫情在巴西、秘鲁和智利的传播仍在加速。

5月27日，巴西宣布周二的24小时内新增确诊病例高达1039例，是巴西在一周前疫情加速恶化以来，第四度单日新增确诊病例超过1000例。

总部位于华府的泛美卫生组织（PAHO）负责人艾蒂恩（Carissa Etienne）说:「在南美洲，我们特别关注的是巴西上周回报的新增病例是7天以来最高的数字，也是自疫情爆发以来数字最高的一次。」

她在每周例行会议上说，秘鲁和智利的新冠确诊病例也迅速攀升，显示出疫情在这些国家仍在扩散当中。

巴西已经跃升为全球新冠确诊病例第二多的国家。艾蒂恩在泛美卫生会议上说，现在南美洲「无疑」是世界疫情中心。她呼吁世界各国继续努力抑制疫情蔓延。

5月27日截稿为止，巴西共有391222例确诊，仅次于美国的1,680,625例。专家认为实际病例数字应比官方公布的更高。同一时间，巴西的死亡病例数为24512例。巴西总人口约为2亿1000万人。

在巴西，抵抗新冠病毒的措施被政治化，巴西的右翼总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）试图淡化疫情的严重性，并且猛烈攻击呼吁民众避免外出的政府官员。

巴西警方在周二突击搜查博尔索纳罗的主要批评者里约热内卢州州长威尔逊·维泽尔(Wilson Witzel)的的官邸，原因是怀疑他挪用专为新冠病毒设置的防疫基金。

维泽尔称该次突击搜查是「政治迫害」，并警告说：「发生在我身上的事情也将发生在其他被视为政敌的官员身上。」

拉美航空业巨头破产

新冠疫情重创国际运输产业，拉丁美洲航空巨头也难逃一劫。5月26日，拉丁美洲航空业巨头－智利南美航空(LATAM，又称拉美航空)在美国声请破产。

这是继拉美第二大航空公司－哥伦比亚航空控股公司在5月10日声请破产之后，又一拉丁美洲航空公司在美国声请破产。

张慈/邹宗翰 (法新社、路透社)