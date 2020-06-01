拉美疫情失控 新冠肺炎病亡數超40万

(德国之声中文网) 根据法新社使用各国官方数据进行的统计，截至6月7日格林尼治标准时间19时，全球已有400,581人死于新冠肺炎。这个数字在过去一个半月内翻了一倍。

虽然近一半的病亡案例在欧洲，但美国仍然是受影响最严重的国家，有超过11万人死亡，其次是英国，有40,542人死亡。

巴西病亡人数则是世界上第三高，有近3.6万人死亡。但总统博索纳罗持续批评了当地官员实施的封锁措施，并威胁要离开世界卫生组织。

墨西哥、秘鲁和厄瓜多尔的死亡人数也在急剧上升，而在智利，过去一周的死亡人数上升了50%以上。

在中东，沙特阿拉伯卫生部表示，解封后感染人数激增，光是6日与7日的单日确诊病例数连续两天超过3千例，总数在7日超过了10万例。

教宗方济各6月7日在圣彼得广场向天主教徒发表讲话。这也是他在世卫宣布疫情进入全球紧急状况后第一次回到广场讲话。

方济各说：「你们出现在广场上是一个迹象，表明在意大利，疫情的紧急阶段已经结束了......不幸的是，在其他国家，我想到的是其中一些国家，病毒继续带走许多受害者。」



欧亚非力拼恢复正常

目前各国对经济复苏的烦恼已经超过第二波感染的忧虑。欧洲国家逐渐重新开放边境，企业也重新复工，亚洲和非洲多国也慢慢恢复正常生活。

欧洲各国希望在夏季来临前让旅游业复苏，透过持续放宽限制挽救就业。但英国航空公司、廉航易捷（EasyJet）和瑞安航空对政府强迫抵达英国的外国旅客自我隔离两周的计划提出法律行动。

他们在一份联合声明中表示，这些措施 「将对英国的旅游业产生破坏性影响，并将在这场前所未有的危机中摧毁成千上万的工作岗位」。

英国政府6月7日表示，将在6月15日重新开放礼拜场所供个人祈祷，并加快放宽封锁。

欧盟方面则表示，会员国逐渐解封后，欧盟可能会在7月初对欧盟外的旅客重新开放边境。

亚洲方面，两大经济体欲振乏力。根据中国政府的报告，由于消费需求低迷和主要海外市场疲软，对外贸易大幅下滑。

另一大国印度，虽然正慢慢摆脱严格的封锁，但在数百万农民工返回遥远的家乡后，都市的工厂因劳动力短缺而难以重启，

Aqualite Industries鞋厂的高管卡邦达(Sanjeev Kharbanda)表示:「我们60%的劳工都回去了，只剩下三分之一的劳动力，要怎么经营一个生产单位？」

非洲方面，在南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）点头下，礼拜场所从6月1日起重新开放，但目前人数还是很少。

57岁的蔬菜销售商米西比（Gloria Msibi）说：「我在家里祈祷。当我和家人在家里祈祷时，上帝听得见就好了......虽然我喜欢教堂，但和这么多人在一个封闭的空间里，太危险了。」

邹宗翰/杨威廉 (法新社)