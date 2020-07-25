 拉美新冠确诊成全球之首 美欲揭晓新振兴方案  | 科技环境 | DW | 27.07.2020

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科技环境

拉美新冠确诊成全球之首 美欲揭晓新振兴方案 

新冠疫情仍在全球的部分地区延烧，拉丁美洲在多国确诊数持续飙升的情况下，於周日成为全球新冠确诊数最高的地区，超越原本居首位的北美洲。专家认为，从数据来看目前各国几乎都低报了确诊与病亡数，这情形在检测能力有限的国家尤其明显。

Kolumbien Bogota | Menschen werden auf das Coronavirus getestet (picture-alliance/AA/J. Torres)

(德国之声中文网) 在全球新冠确诊人数正式突破1610万後，拉丁美洲的确诊数也正式超越美国与加拿大所属的北美洲，成为全球新冠确诊数最高的地区。路透社报导，根据各国政府所提供的数据，目前拉美累计有432万起确诊案例，美国与加拿大则共有超过430万起确诊案例。

拉丁美洲的确诊案例目前占全球的26.83%，除了巴西以240万起确诊案例为全球疫情第二严重的国家外，墨西哥丶秘鲁与智利的确诊数也都是全球确诊数最高的十个国家。目前全球确诊数最高的国家仍是美国，约有超过420万起确诊案例与146,000病亡案例。

美国国内疫情也出现了新的变化。佛罗里达州的累计确诊数在周日 (7月26日) 超越纽约州，成为美国境内疫情第二严重的州，仅次於加州。路透社的统计显示，佛罗里达州周日新增了9300起确诊案例，将累计的确诊案例提升至423,855，仅次於加州的448,497。

USA Mark Meadows neuer Stabschef im Weißen Haus (picture-alliance/dpa/AP/P. Semansky)

白宫办公厅主任梅多斯 (Mark Meadows) 在华府向记者透露，白宫与共和党的参议员们已针对下一轮的新冠振兴基金达成本质上的共识。

不过，纽约州仍是美国新冠病亡数最高的州，至少有超过32,000人因染病毒而丧命。目前佛罗里达州约有6000人死於新冠病毒。虽然佛罗里达州的确诊数仍持续攀升，但该州的共和党籍州长迪尚特（Ron DeSantis）仍重申他不会强迫民众戴口罩，且学校必须在8月底如期的恢复上课。

公卫专家向路透社表示，可以肯定的是几乎所有国家都低报了确诊数与病亡数，尤其是检测能力有限的国家。

白宫与共和党参议员针对新冠振兴方案达成共识

与此同时，白宫办公厅主任梅多斯 (Mark Meadows) 在华府向记者透露，白宫与共和党的参议员们已针对下一轮的新冠振兴基金达成本质上的共识，但他也坦承，草案内容仍有一些问题，但他希望双方可以在接下来的数小时解决这些歧见，而该法案也可以顺利於美国时间周一 (7月27日) 下午公诸於世。

美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 表示，新一波的振兴方案将会涵盖申请人70%的工资。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社) 

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