拉美新冠新现实：中国影响力随堂考

(德国之声中文网)2020年,拉美各国先后受到新冠疫情影响,中国在该地区的许多投资项目中,除在秘鲁的大型铁矿投资受到较少冲击外,其余各国大型项目大多停摆,影响大量的就业机会,2020年度数据难免出现严重下滑。

中国2019年对外贸易总值达4.58万亿美元,也是拉丁美洲国家阿根廷、巴西、智利、秘鲁和乌拉圭等国除美国外最重要的贸易伙伴。

2015年年初,中国国家主席习近平曾在"中国-拉丁美洲加勒比共同体论坛"首届部长会议期间承诺,到2025年中国将向拉美提供2500亿美元的直接投资,中国与拉美的双边贸易将达到5000亿美元。

5年之后,拉丁美洲已经成为中国第二大投资目的地,仅次于亚洲。包括南美的秘鲁首钢、阿根廷货运铁路、首都地铁更新、大水电站巴拿马铜矿以及港口、地铁。中国收购智利桑普拉能源发电站,以及巴西最大私营电力企业CPFL公司54.64%的股权,甚至租地签约大规模种植农作物。此外,从委内瑞拉港口重建、厄瓜多尔公路建设,到巴拿马运河大桥、科隆港口、发电站,到处都有中国人的身影。连接智利与中国的海底光纤,加上2018年起进军墨西哥后南下哥斯达黎加、哥伦比亚和巴拿马的〝滴滴出行〞,都可以感受到中国的存在。

依据"拉丁美洲暨加勒比中国学术网络"(Latin American and Caribbean Academic Network on China)资料,2018年中国对拉丁美洲直接投资82.03亿美元,这些投资中60%为用于原物料和农产品领域,37%为工程项目。

拉美经济受到严重冲击

新冠危机产生的难以想像的金融和政治压力,将使大部分拉美国家转而扩大对中国的依赖。阿根廷政府5月22日债务违约,使其在筹集抗击新冠疫情和众多中国承包基建大项目所需资金上,别无选择的寻觅传统金融市场外的中国高利率贷款。

如今正面临类似2008年违约风暴的厄瓜多尔,前总统拉斐尔‧科雷亚(Rafael Correa)任内与中国签署以石油换取60亿美元水电站贷款的协议将于2024年期满,如今再面临新冠疫情引发的严重经济危机,是否继续转向中国伸手有待观察。

在墨西哥,由于油价低迷,政府正考虑允许中国为亏损连年的墨西哥石油(PEMEX)提供融资。中交集团并已与当地公司合组集团,承建振兴经济的标志性项目尤卡坦半岛玛雅铁路(Tren Maya)的首段。

巴拿马银监会则在6月12日核准中国最大银行中国工商银行在巴拿马开设分行,对亟须融资恢复运作的工商界带来好消息,同时缓解5月7日欧盟将巴拿马列入全球洗钱名单后带来的负面效应。

中国参与拉美竞争威胁美国地位

美国战略和国际研究中心(Center for Strategic and International Studies/CSIS)拉丁美洲研究教授埃文·埃利斯(Evan Ellis)6月24日出席华府美中经济与安全审查委员会(US-China Economic and Security Review Commission)举行的会议时指出,中国在拉丁美洲和加勒比地区的参与活动,主要使北京政府受益。

在这个探讨"中国与美国战略竞争下在拉丁美洲的参与"的会议上,埃利斯表示,这种参与本质上是竞争,因为它威胁着美国的地位,即威胁"我们的安全与繁荣,以及我们所依赖的民主价值观、权利、体制和法律。 这些威胁主要基于经济活动,但对美国而言却具有战略意义。"

美洲国家组织警告,一切都表明,如果不採取世卫组织建议的缓解疫情措施并继续予以加强,拉丁美洲新冠肺炎大流行的持续时间将比在欧洲更长。

美国特朗普政府宣布中止对世卫组织的援助,而中国则提供5千万美元的现汇支持以及中国国家主席习近平承诺今后两年内给予世卫20亿美元资助。拉美对中国大量医疗援助,反应不尽相同。尽管中国目前已集中精力通过捐赠医疗设备、测试和防护装备来赢得掌声,但这种"口罩外交"的效果如何,尚待检验。

巴西受援不欲人知

今年3月,中国与拉丁美洲第一大贸易伙伴、金砖五国成员国的巴西之间,因总统之子、州议员爱德华多.博索纳罗陪同其父访美返国后即发推文谴责中国"独裁政府"隐瞒新冠病毒,掀起了一场外交危机。

同月底,中国商务部以远超实际需要的数额,拒绝了巴西500万套试剂盒和14000台呼吸器的巨额医疗用品采购。巴西卫生部长路易斯‧曼代塔努力下终于峰回路转,4月2日透露中方同意供应约2.28亿美元的医疗物资,缓解医疗用品极度短缺的窘境。

中国援赠超过2吨医院用品已运抵巴西,中国企业、省、市已向巴西捐赠3000万雷亚尔(约合547万美元)的医疗用品。

6月中旬,中国政府再度提供1500万雷亚尔医院用品,指定用于亚马逊州,强化土著社区对抗新冠肺炎的能力,也表明中国援助巴西不受个别因素影响。

当地报纸《圣保罗页报》(Folha de Sao Paulo)报道指出,巴西政府刻意将中国"口罩外交"影响最小化,同时将美国紧接而上的援助最大化,避免成为中国大外宣的宣传品。

巴拿马在静悄悄疏离中国

3月中旬当巴拿马疫情呈现首波上升势头,官方宣佈未雨绸缪赶建方舱式模组医院,并在4月16日组装完成。

方舱医院施工之际,传出承建阿马多会展中心(Amador Convention Center)的中建集团美国分公司曾建议利用已竣工但仍未启用的会展中心,以最短时间组装方舱医院投用,但却未被採纳。

各界对官方捨弃仅收取组装费用的中企提议,反倒耗资1200万美元修建这所100病床和26重症病床医院引发较大批评。总统劳伦蒂诺·柯尔蒂索(Laurentino Cortizo Cohen)4月16日主持该医院接收仪式时,宣布是他拍板并负完全责任。

柯尔蒂索总统上任后,首都至哥斯达黎加边境地带大卫市的420公里41亿美元铁路计划被搁置,巴拿马运河第四大桥项目也毫无进展。这两大工程均为中资参与,后者更是习近平2018年12月国是访问时津津乐道的"一带一路"延伸拉丁美洲的标竿工程。各界怀疑柯尔蒂索是在不动声色地修正前任胡安·卡洛斯·瓦雷拉(Juan Carlos Varela)与北京建交后"弃美就中"的外交政策。

更引人注意的是,特朗普政府在4月20日宣布,提名曾在上海主持"华复拉丁股权投资"多年的中国通埃里克·保罗·贝瑟尔(Erik Paul Bethel)出任驻巴拿马大使。有分析认为,此举目的之一便是制约中国在巴拿马的影响力。

民间的怀疑与官方的肯定

中国在拉美的医疗外交,引发越来越多的关注和美国的抵制。特朗普政府一再谴责中国官员在今年1月隐瞒新冠疫情的严重性和传染性,已至于铸成大错。当地出现层出不穷的防疫物资品质不合规的负面报导,北京以捐赠官方认证医疗设备的机会,修补受损的国际形象。

4月14日夜,由中国3个省市援赠的医疗用品专机由上海飞抵哥斯达黎加首都,卡洛斯·阿尔瓦拉多总统(Carlos Alvarado)的新闻发布会上有记者问道:"总统先生,耗费120万美元专机运送这些医疗用品值得吗?怎么确定这些物资都合规呢?"

记者的怀疑不代表官方的态度。哥斯达黎加外交部长鲁道夫‧索拉诺(Rodolfo Solano)在接受中国官方援赠医疗用品及10000组新冠快筛试剂时表示,中国政府的3批及时援赠,及时填补了抗击新冠的医疗真空,哥国民众感受到中国人民的善意。