拉美国家对中国经济影响力的不满情绪与日俱增

中国在拉美日趋攀升的影响力似乎引发了当地越来越多的愤怒与不满。北京已将行动目标瞄准危地马拉等国，巴西则通过关税发起了对中国廉价进口商品的反击。

（德国之声中文网）这对危地马拉出口商来说是一个冲击：据媒体报道，最近来自危地马拉的咖啡和其他商品被中国禁止入境。

官方并未对此给出解释，但危地马拉总统阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）推测这与该国和台湾的外交关系有关。阿雷瓦洛表示，危地马拉政府会努力解决这一问题。

除巴拉圭外，危地马拉是目前唯一与台湾保有外交关系的拉美国家。北京将台湾视为中国的一部分。近年来，尼加拉瓜与洪都拉斯先后转变立场，背弃台湾，转而与北京修好。

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中国与拉美的几场小冲突

中国在拉丁美洲的路线长期以来都是增长和扩张。但近来发生的几场小冲突开始给该路线蒙上阴影，而此次危地马拉商品入境中国被拒只是其中之一。

但这些冲突的性质并不相同，哥伦比亚卡利市伊瑟丝大学（Icesi University）政治研究系副教授鲁文斯基（Vladimir Rouvinski）向德国之声表示，“就这件事而言，中国显然是在利用某些东西作为筹码，但更多地是针对台湾，而不是针对危地马拉，”他说道。

哥斯达黎加国有能源供应商 – 国家电力公司（ICE）约70名高层员工参加了中国科技巨头华为组织的聚会，其后，该国政府敦促ICE的一名经理离职。

工会对此表示震惊，ICE总裁阿库纳（Mario Acuna）则呼吁员工在面对同时进行的“合同程序与各类诉讼”时保持谨慎和敏感。他表示，涉事员工的行为可能会损害“公司的形象和声誉”。

今年5月，中国在台湾周边进行了军事演习 图像来源: https://mil.huanqiu.com

“中国也必须遵守规则”

哥斯达黎加总统查韦斯（Rodrigo chavez）将打击网络犯罪的《布达佩斯公约》（Budapest convention）确立为该国开展经济活动的标准后，哥斯达黎加与华为的关系变得紧张。中国尚未签署该公约。

其后，华为拉美地区首席执行官批评称哥斯达黎加的做法“不专业”。鲁文斯基告诉德国之声说：“这是向北京发出的信息：中国也必须遵守规则。”

《布达佩斯公约》是全球首部针对网络犯罪行为所制订的国际公约，又称《网络犯罪公约》（Cyber-crime Convention）。该公约重点关注领域包括著作权侵犯、计算机诈骗以及网络安全违规行为等。

另一起中国与拉美国家之间的经济冲突则涉及从中国大量涌入的廉价钢铁 –- 激增的廉价钢铁进口令拉美本土钢铁生产商受到冲击，工人生计受到威胁，从而引发了愤怒。

与此同时，在巴西，来自中国的廉价纺织品对其时装精品店构成了严重威胁。针对中国企业在其经营过程中对环境造成破坏的指控也引发了争论。

Shein是巴西市场上几家中国在线零售平台之一 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

巴西对中国进口商品征收关税

巴西目前通过对国际购物网站上低于50美元（46欧元）的商品征收20%的关税来反击来自中国的廉价进口商品。

据巴西媒体报道，中国在线零售平台全球速卖通（AliExpress）对这一决定感到“惊讶”，因为这项税收将主要打击到最贫困人群，并阻碍外国对巴西的投资。

在纺织行业，对中国供应商的愤怒情绪也相当强烈。因为像Shein这样的大型企业集团，与巴西小公司相比，其生产商品过程采取的标准和规则完全不在同一条件和框架下，不公平竞争导致数千家本土公司被挤出市场。人们越来越觉得，中国的战略是在摧毁本土贸易结构，而不是使其盈利。

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中拉贸易 – 谁从中获利？

瑞士格劳宾登应用科学大学（University of Applied Sciences in Graubünden）拉美问题专家豪瑟（Christian Hauser）告诉德国之声说：“近来，中国在许多经济和技术领域崛起，成为主导者，但这带来的相关挑战和风险在拉丁美洲正变得越来越明显。”

豪瑟表示，拉美国家越来越感觉到，中拉经贸关系中的主要获益方是北京。因此，目前针对中国贸易行为的批评可能会变得越来越明显。

此外，外交政策因素往往也会对局势产生影响。豪瑟补充道：“拉丁美洲国家发现自己正越来越多地卷入中美地缘政治竞争的冲突之中。”

他说：“在这种背景下，像危地马拉和哥斯达黎加这样的中美洲国家与中国当下的紧张关系，很可能只是未来更多冲突关系的开始。”

尼加拉瓜似乎是拉美唯一与中国的关系没有受到影响的国家。该国的威权政府已取缔了不计其数的非政府组织（NGOs），其中包括众多倡导环保的组织。

据尼加拉瓜对政府持批评态度的媒体报道，该国境内运营的中国公司在短短半年多时间内就获得了13项采矿特许权。

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