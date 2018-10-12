 拉美势力扩张 习近平迎中美洲领袖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

拉美势力扩张 习近平迎中美洲领袖

中国国家主席习近平本周陆续接见了萨尔瓦多总统桑切斯与多米尼加总统梅迪纳。此外，智利也于同日宣布加入中国的一带一路贸易基础建设计划，进一步强化中国在拉丁美洲的势力扩张。

China Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke | Xi Jinping (Reuters/Aly Song)

中国国家主席习近平本周接见萨尔瓦多与多米尼加领袖，重申对中美洲国家的援助。

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平週四 (11月1日) 在人民大会堂举行了盛大仪式欢迎萨尔瓦多总统桑切斯 (Salvador Sanchez Ceren)。两国领袖在合作协议上盖上印章，保证双方未来在建设发展上的合作，其中包含了中国的一带一路贸易基础建设计画。中国政府也承诺提供萨国教育、卫生与防旱的协助。

中国官煤中央电视台报导，中国同时也欢迎更多来自萨国的进口货物，并鼓励合格的中国公司投资萨尔瓦多的各式产业。此外，中国也将提供萨尔瓦多学生奖学金到中国就学，并鼓励中国游客前往萨国旅游。

桑切斯向习近平表示:「我代表萨尔瓦多人民向您致上最高的谢意，并向您表达我们对于重新建交，非常满意。」

China Carlos Castaneda und Wang Yi unterzeichnen Vertrag in Peking (Reuters/J. Lee)

智利也宣布加入中国的一带一路贸易基础建设计画，使中国在拉丁美洲势力持续扩张。

萨尔瓦多在八月与中国建交，成为今年第三个与台湾断交的国家。多米尼加总统梅迪纳则将于週五 (11月2日) 在人民大会堂与习近平见面，而他也将在此趟出访，替多米尼加驻中国大使馆揭牌。

萨尔瓦多与多米尼加今年陆续与台湾断交，并与中国建交，国际上承认台湾的国家因此减少到17个。然而，台湾在中美洲仍然保有一定的外交势力，目前仍有贝里斯、瓜地马拉、宏都拉斯及尼加拉瓜4国与台湾为外交友邦。然而中国政府持续用经济利益与投资保证来诱惑台湾的友邦与其建交。

智利加入一带一路

智利外交部长安普埃罗 (Roberto Ampuero) 于週四 (11月1日) 宣布，智利将加入中国的一带一路计画。他在声明中提到，加入一带一路有助于智利吸引更多中国投资者，并将智利打造成投资拉丁美洲的跳板。声明指出，两国将于週五 (11月2日) 签署协议。

中国不仅是智利最大的贸易伙伴，两国也在上週签署了贸易协定，使智利商品能更直接进入中国市场。这些新发展突显了中国在拉丁美洲具侵略性的外交政策，承诺在未来十年内于拉丁美洲注入2500亿美元的发展资金。中国也是拉丁美洲许多国家最大的贸易伙伴。

杨威廉/罗法 (法新社、路透社)

 

DW.COM

美以行动挺台　中美洲外交受考验？

美国召回美洲三国使节以示对台湾的声援，短短两天后再宣布取消中美洲会议，背后原因惹人遐想。美国与中美洲国家的关係会因为两岸角力而受动摇吗？ (10.09.2018)  

萨尔瓦多转投北京怀抱　蔡英文：情势迫切

台湾总统蔡英文才结束访问返回台湾一天，8月21日一早就传出萨尔瓦多与台湾断交并与中国建交。这是蔡政府上任2年以来断交的第5国，外访巩固盟友却似乎没有煞停骨牌效应？ (21.08.2018)  

相关内容

China Präsident Xi Jinping und Julius Maada Bio Sierra Leone

塞拉利昂拒盖中资机场 北京捍卫合作关系 12.10.2018

中国通过资助基础设施项目，来扩大其在亚非发展中国家的影响力。近期几个曾经参与北京「一带一路」计划的国家，因担心庞大债务，以及未來可能产生的主权争议，决定停建合作项目。

Donald Trump spricht über Einwanderungspolitik

选前奋力一搏 特朗普打移民牌 02.11.2018

美国总统特朗普于週四宣布，他未来计划严格把关政治庇护的申请，并建议美军可对朝他们丢石头的难民开枪。特朗普在期中大选五天前发表此言论，被批评人士视为在製造恐慌，并意图刺激他的铁票仓。

台灣年輕人看「中國居住證」 30.09.2018

中國在2018年9月1日起開放申辦「港澳台居民居住證」，並表示這是一項優惠政策。但這項政策在台灣卻引起「統戰」疑慮，官方甚至考慮限縮申領人的公民權。台北街頭的年輕人怎麼說呢？

广告

媒体看中国

China Finanzmarkt Juni 2013 (ChinaFotoPress/Getty Images)

德语媒体：下调汇率是软弱的表现

一段时间以来，人民币汇率是否会继续下滑，还是能趋于稳定，一直受到广泛关注。德语报章也对这一话题展开了深入的探讨。 