拉美势力扩张 习近平迎中美洲领袖

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平週四 (11月1日) 在人民大会堂举行了盛大仪式欢迎萨尔瓦多总统桑切斯 (Salvador Sanchez Ceren)。两国领袖在合作协议上盖上印章，保证双方未来在建设发展上的合作，其中包含了中国的一带一路贸易基础建设计画。中国政府也承诺提供萨国教育、卫生与防旱的协助。

中国官煤中央电视台报导，中国同时也欢迎更多来自萨国的进口货物，并鼓励合格的中国公司投资萨尔瓦多的各式产业。此外，中国也将提供萨尔瓦多学生奖学金到中国就学，并鼓励中国游客前往萨国旅游。

桑切斯向习近平表示:「我代表萨尔瓦多人民向您致上最高的谢意，并向您表达我们对于重新建交，非常满意。」

萨尔瓦多在八月与中国建交，成为今年第三个与台湾断交的国家。多米尼加总统梅迪纳则将于週五 (11月2日) 在人民大会堂与习近平见面，而他也将在此趟出访，替多米尼加驻中国大使馆揭牌。

萨尔瓦多与多米尼加今年陆续与台湾断交，并与中国建交，国际上承认台湾的国家因此减少到17个。然而，台湾在中美洲仍然保有一定的外交势力，目前仍有贝里斯、瓜地马拉、宏都拉斯及尼加拉瓜4国与台湾为外交友邦。然而中国政府持续用经济利益与投资保证来诱惑台湾的友邦与其建交。

智利加入一带一路

智利外交部长安普埃罗 (Roberto Ampuero) 于週四 (11月1日) 宣布，智利将加入中国的一带一路计画。他在声明中提到，加入一带一路有助于智利吸引更多中国投资者，并将智利打造成投资拉丁美洲的跳板。声明指出，两国将于週五 (11月2日) 签署协议。

中国不仅是智利最大的贸易伙伴，两国也在上週签署了贸易协定，使智利商品能更直接进入中国市场。这些新发展突显了中国在拉丁美洲具侵略性的外交政策，承诺在未来十年内于拉丁美洲注入2500亿美元的发展资金。中国也是拉丁美洲许多国家最大的贸易伙伴。

杨威廉/罗法 (法新社、路透社)