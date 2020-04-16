 拉维·香卡/菲利普·格拉斯：在边缘相遇 | 文化经纬 | DW | 18.04.2020

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文化经纬

拉维·香卡/菲利普·格拉斯：在边缘相遇

印度古典音乐在旋律、节奏、音色等方面都有鲜明的特色，将印度古典音乐融合到西方古典音乐中会带来什么样的听觉享受呢？请欣赏专辑Passages中的“在边缘相遇”。

收听音频 12:27

拉维·香卡/菲利普·格拉斯：在边缘相遇

被誉为印度古典音乐教父的印度作曲家拉维·香卡（Ravi Shankar）和美国当代作曲家菲利普·格拉斯（Philip Glass）曾联手创作专辑Passages，给我们呈现了东西方音乐的美妙结合。该专辑共六首乐曲，今天我们欣赏的是“在边缘相遇”。

拉维·香卡生于1920年4月7日，2012年12月11日去世，是印度当代著名音乐家和锡塔琴演奏家。菲利普•格拉斯生于1937年，是简约主义风格的代表人物，他与拉维·香卡的合作对其音乐风格的形成产生了极为重要的影响。

“在边缘相遇”有两个主弦律，一是拉维·香卡创作的7/4拍旋律，二是菲利普•格拉斯的4/4拍旋律。乐曲首先以格拉斯创作的引子开始，之后两部分旋律交汇融合，贯穿全曲。

印度鼓演奏：贝恩哈德·斯姆贝尔斯贝格（Bernhard Schimpelsberger）
印度竹笛：拉克西·查拉西亚（Rakesh Chaurasia）
北莱茵鼓乐团
Taal Yogi Ashram & Nad-Roop鼓乐团
德国国家青年乐团

 

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